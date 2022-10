Bude ‚Ticket to Heaven‘ uveden na Netflixu?

Romantické komedie jsou reliktem minulosti, pokud jde o divadelní verze, ale Julia Roberts a George Clooney doufají, že oživí žánr. Jsou hvězdou v novém filmu Lístek do nebe. Půjde film na Netflix? Odpověď je ano, ale kdy záleží na tom, kde bydlíte.

Nový rom-com od Universal Pictures režírovaný Olem Parkerem je o rozvedeném páru, který se spojí a odcestuje na Bali, aby zabránil své dceři udělat stejnou chybu, o které si myslí, že se dopustila před 25 lety.

Film byl uveden v kinech s Smíšené názory od kritiků A pozitivní komentáře od fanoušků. Film také vydělal peníze Těsně pod 100 milionů dolarů Na pokladně v době psaní článku.

Lístek do nebe Do Netflixu v USA přijde v roce 2026

Ano, je to tak, na sledování si budete muset počkat čtyři roky Lístek do nebe na Netflixu v USA.

Dohoda uzavřená v roce 2021 znamená, že program pro rok 2022 zamíří do Netflixu. V oznámení obchodu, Říká se zde:

„V rámci dohody bude Netflix také licencovat práva na celé anime a živé vysílání z UFEG přibližně 4 roky po vydání, stejně jako práva na vybrané tituly z masivní filmové knihovny Universal.“

Další univerzální filmy, které v roce 2026 zamířily na Netflix USA Jurský svět: DominionA záchranná službaA SeverníA Ne.

Netflix má dvě další dohody s Universal Pictures, které se chovají jinak než živé akční filmy.

Animované filmy DreamWorks a Illumination Přijďte na Netflix za rok po uvedení v kinech a v den a datum uvedení filmu Universal 1440 na Netflixu spolu s vydáním VOD.

Kde je vůle? Lístek do nebe Streamujete v USA, než se vydáte na Netflix?

Než se vydáte na Netflix, film skončí na nejméně dvou streamech v rámci 18měsíčního okna pay-1, což Zůstal jsem u HBO.

Po svém divadelním okénku zamíří film nejprve na Peacock Premium.

Poté, co tam zůstane čtyři měsíce, zamíří na exkluzivní období do Prime Video, než se vrátí do Peacock.

Vůle Lístek do nebe Jste na Netflixu mezinárodně?

V blízké budoucnosti se do některých regionů střední Evropy film dostane během několika měsíců od jeho uvedení v kinech na základě přidání 355 ke mě Česká republika, Maďarsko, Rumunsko, A Slovensko dříve v tomto roce.

Netflix ve formátu Jižní Korea Asi rok po svém divadelním debutu dostává nové mezinárodní filmy, což znamená, že je bude mít Lístek do nebe v roce 2023.

Pro většinu uživatelů Netflixu v zemích jako KanadaA JaponskoA Jižní AfrikaA Indiea Spojené královstvíNové mezinárodní filmy dostáváte zhruba dva a půl roku po jejich uvedení v kinech. To znamená, že jej na Netflixu neuvidíte minimálně do roku 2024.

Mezitím, pokud potřebujete ve svém životě nějakého George Clooneyho, můžete se na to dívat půlnoční obloha A Můj další host nepotřebuje žádné představení s Davidem Lettermanem.

Budete kontrolovat Lístek do nebe V kinech nebo čekání na film, který půjde do vysílání? Dejte nám vědět do komentářů.