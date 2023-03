Šest z nich bude 10. června uvedeno do Peterborough and District Sports Hall of Fame

Peterborough a uvedení do Okresní sportovní síně slávy budou v roce 2023 vypadat jinak.

Spíše než uspořádat tiskovou konferenci na vyhlášení přijatých a poté s úvodní večeří, Hall se rozhodl oznámit ročník 2023 tiskovou zprávou v úterý a naváže na ni večeří v Memorial Center 10. června v hodin. 7 hodin večer.

Indukční třída roku 2023 zahrnuje Eda Arnolda (stavitel: Media), Randy Bryan (sportovec: lakros), Mollie Cartmell (stavitel: administrativa – olympijské hry), Steve Fredericks (sportovec: golf), Kerry Huffman (sportovec: hokej) a Erin Kent ( Atlet: synchronizované bruslení.

Předseda Síně slávy Pat Bronson řekl, že mezi úvodní akcí a večeří se tolik překrývalo, že místo toho, aby se členové síně slávy a jejich rodiny a přátelé museli zúčastnit dvou akcí, rozhodlo se představenstvo Síně slávy změnit způsob, jakým to dělají. Odhalte rekruty.

„Prostě jsme měli pocit, že tisková konference byla stejným zaváděcím procesem a cítili jsme, že to bylo převzato ze samotného zaváděcího ceremoniálu,“ řekl Bronson. „A přivést lidi odkudkoli nebylo snadné, takže jsme si řekli, že letos zkusíme neopakovat skutečný obřad.“

Arnold je nejlépe známý jako dlouholetý šéfredaktor Peterborough Examiner, kde se zasloužil o to, že se zaměřil na místní mládežnické a dospělé sporty.

Napsal šest sportovních knih na témata z Malý hokej do Batese na golf a lakros. Využil svou platformu k propagaci charitativních akcí zaměřených na mládež a byl zapojen jako trenér a správce do mládežnických sportů, stejně jako do Lakers.

Brian vyhrál tři tituly v Minto Cupu a skončil druhý v lize ve své poslední sezóně jako juniorský hráč lakrosu za Peterborough v letech 1972 až 1975.

V roce 1976 se přestěhoval na západ, kde hrál v Western Lacrosse Association se ziskem 470 bodů ve 178 zápasech a byl součástí týmu mistra světa Coquitlam Adanacs z roku 1980, který byl uveden do kanadské Lacrosse Hall of Fame.

Cartmel zasedla v několika správních radách místních sportovních organizací a významnou část své celoživotní práce věnovala Kanadské olympijské asociaci. Od roku 1984 je členkou Kanadského olympijského výboru a poradního sboru pro výchovu mládeže a dobrovolně se účastnila 10 olympijských a panamerických her.

Fredericks vyhrál více než 25 městských, okresních a regionálních golfových šampionátů. Nashromáždil 11 mistrovských titulů Kawartha Golf and Country Club mužů spolu se dvěma tituly Kawartha Invitational, dvěma tituly Peterborough City a County, třemi tituly Wes Dixon Memorial a dvěma tituly Tamarack Invitational.

Hoffman vyhrál Memorial Trophy s OHL’s Guelph Platers v roce 1986, byl jmenován Cenou George Parsonse pro nejužitečnějšího hráče, vyhrál Max Kaminsky Award pro OHL Defenzivního hráče roku v roce 1987 a hrál za Kanadu na mistrovství světa juniorů v hokeji 1987. Během své 10leté kariéry odehrál 401 zápasů NHL.

Kent začal synchronně bruslit s krasobruslařským klubem Peterborough, ale připojil se k North York Black Ice Club, aby mohl soutěžit na národní a mezinárodní úrovni.

Její tým Black Ice se umístil na druhém místě na kanadském národním šampionátu v roce 2003 a 2004. Tým se umístil na druhém místě v Itálii v roce 2002, na třetím místě na mistrovství světa ve Francii v roce 2002 a osm na mistrovství světa v Ottawě v roce 2003. V roce 2004 tým závodila v Praze, Česká republika Na mistrovství světa v Chorvatsku v roce 2004 skončila šestá.

Caroline Cameron byla také představenstvem oceněna jako čestná členka za její dlouhou dobrovolnickou službu a přínos pro sál.

Vstupenky na úvodní koncert jsou 20 USD a lze je zakoupit na telefonním čísle 705-743-6879 v hledišti.

