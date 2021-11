Dash Show a Cryptozo Jane Samborsky – ARTnews.com

Zatímco animované prvky se skládají převážně z CGI animace s pohlcujícími 3D scénáři a ultrarealistickou texturou vlasů, texturou a lomem světla, je osvěžující vidět animátory a filmaře, jak vědomě usilují o ručně kreslený vzhled. Mezi příklady patří nová mnoha cenami ověnčená animace pro dospělé, kryptozoo (2021). Napsal a režíroval Dash Show s animací režírovanou Genem Samborskym, má estetiku inspirovanou retro.

Film se odehrává na konci šedesátých let a vypráví příběh kryptozooložky Lauren Grayové, bývalé armádní spratkyně, která je najata, aby udržovala sbírku kryptidů bohaté ženy – mýtických stvoření jako jednorožci, gryfové a podobně – a chránila je před těmi, které ona použiji jako zbraně. Toto úsilí však něco stojí: Aby získala finanční prostředky a získala podporu pro svou misi, bylo útočiště přeměněno na zábavní park s názvem Cryptozoo.

scéna z kryptozooMagnolia Pictures Edition. Obrázek se svolením Magnolia Pictures.

Grafický styl filmu je eklektický. Lidské postavy jsou vykresleny jemnými akvarelovými linkami vyplněnými tužkou, nejasně zrnité prohlubně mají šerosvit a pozadí evokují bujnou tropickou krajinu Paula Gauguina. “Částečně to bylo reakcí na náš předchozí film, který měl tuto obrovskou, tlustou, kolísavou černou čáru, která protínala všechny postavy,” řekl mi Samborsky v hovoru Zoom, který také zahrnoval. Odkazovala na jejich celovečerní film z roku 2016, Celá moje střední škola se topí v moři, který byl proveden v abstraktnějším stylu. „Tužka byla přirozená volba [for the humans in the new film] Protože oba máme hlubokou lásku ke kreslení tvarů a akvarely [seemed] Také přírodní.“ „Akvarel je médium, ve kterém rád pracuji; Líbí se mi, že voda má trochu svůj vlastní rozum a myslím, že doplňuje jemnost tužky.“

Shaw a Sambourski se chtěli při kódování také spolehnout na akvarely, ale použili velmi odlišný styl, než jaký se používá v lidských postavách; Proto větší rozměry tvorů. Pokud jde o pozadí, řekl Shaw, mnoho animátorů, které zná, bylo inspirováno alternativními komiksy. „Něco, z čeho jsem se naučil [animated filmmaker] Ralph Bakshi spočívá v tom, že místo vytváření průvodce stylem a žádání ilustrátorů, aby kreslili nebo malovali určitým způsobem, odléváte [the artistic talent] Způsob, jakým jsou herci zastoupeni. A tak se film na konci dne stává formátem pro tyto různé prvky.“

Samborsky jasně vzdává hold Shawovi ve svém vyprávění a grafickém příběhu, který pochází z jeho prostředí grafického spisovatele. Shaw říká, že Sambourskiho talent animátorky je základem jejich úspěšné spolupráce, která kombinuje plynulost a zmatek ze staré školy (zde požadovaný efekt), když přivádí k životu dílo, které spojuje jeden příběh s druhým.

scéna z kryptozooMagnolia Pictures Edition. Obrázek se svolením Magnolia Pictures.

Pokud jde o jejich efekty, kresby tuší připomínající siluetu českého malíře Heinze Edelmanna se dvěma jmény žlutá ponorka A na obálku německého vydání Pán prstenů; Postapokalyptický environmentální horor Údolí větru Nausicaä od Hayao Miyazakiho, jehož morální relativismus obdivují; A ta mizerná funkce kyberpunkové animace Akira od Katsuhiro Otomo.

Tvorové se také částečně inspirovali kniha fantasy stvoření od Jorge Luise Borgese. Shaw poznamenal: “Radost vidět všechna tato různá stvoření, jako je obraz Hieronyma Bosche. Prostě milujete vidět, jak všechna tato stvoření vypadají.”

Požádal jsem duo, aby vybralo jednu scénu, která demonstruje jejich kreativní styl, a oni si vybrali sekvence Představuje Lauren, Phoebe (bytost podobná Meduse, která se vydává za člověka) a strážce parku. První část této scény se odehrává na pláži. „Samotná pláž je inspirována obrazy Odilona Redona,“ řekl Shaw, a „Voda je inspirována kresleným filmem z 80. let minulého století s názvem jojo 13 Má velmi specifický efekt vodního lepidla, který mi utkvěl v paměti při sledování kreslených filmů.“

scéna z kryptozooMagnolia Pictures Edition. Obrázek se svolením Magnolia Pictures.

Druhá část této scény se skládá ze sekvenční sekvence, ve které je skupina postav pronásledována obrovským červem zvaným Vedení lidí. Trophy je dobře známá každému, kdo někdy hrál videohru s bočním rolováním nebo sledoval její epizodu Tom a JerryA Scooby Doo, nebo dokonce Hloupé symfonie. “Skvělá věc na tomto druhu omezené animace – a také videoher – je to, jak zobrazují prostor v plochých částech,” vysvětlil Shaw. “Máme hada, který se k nám řítí, a stromy se pohybují vedle sebe – prostorově to nedává smysl, ale nějak vizuálně to naznačuje, že se blíží k nám.” Za tímto účelem se podívali na další anime z 80. Lovec upírů D, kde se nohy postavy pohybují směrem k nám, ale tráva se pohybuje zleva doprava. Shaw řekl, že to bylo “jako magický trik komunikace s prostorem s těmito nelogickými pohyby.”

Scéna dala Sambourski příležitost plně se oddat svému vnitřnímu geekovi. Vzhledem k tomu, že všechna stvoření ve filmu vycházejí z mýtických zvířat, která se objevila již dávno v lidských vyprávěních, podíval jsem se na obrázky těchto tvorů z různých kultur. Řekla, že její návrh kamudi byl „inspirován kamenosochařstvím v Jižní Americe“. “Je to jedno z míst ve filmu, kde se úhel, který vidíte v původním zdroji, mohl skutečně ukázat v animaci, stejně jako design samotného tvora.”

Na druhou stranu, způsob, jakým se monstrum pohybuje, Xu dodává: „Hu [based on] stvoření z hadRaná počítačová hra Nokia.

scéna z kryptozooMagnolia Pictures Edition. Obrázek se svolením Magnolia Pictures.

Pokud jde o animatronické lidi, “naprosto si myslím, že Lauren je akční hrdina,” řekl Samborsky. „Má tato masivní prsa a malý pas, ale stále má ve svém těle mužnost,“ což z ní nakonec dělá tvrdou postavu jako panenka ve stylu Lary Croft. “Pohyb byl velmi zábavný, protože není příliš typický,” dodal Samborsky. “Bylo vzrušující s tím pracovat.”

Manželovi přitom nevadí, když jde až dolů k mžikům s jazýčkem. V kamudi scéně si mužská postava svléká košili, aby odhalila svou svalnatou hruď, stejně jako v akčním filmu z 80. let. “Ten okamžik se mi opravdu líbí,” řekl Shaw. Udělal jsem na něm všechno orámování a pro mě je to okamžik, kdy si náhodný chlap svlékne košili – a my jsme jako, Chápu? Způsob, jakým je prezentován, je jako kreslení postavy. “

Jak Shaw shrnul film šířeji? „Je to sobotní ráno napůl kreslený, napůl [experimental filmmaker] řekl Stan Brakhage. “Pokud je pro vás tato frekvence vzrušující, pak je poslední půlhodina úplná zábava.”

Cryptozoo je k dispozici na Amazon Prime Video.