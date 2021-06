Hubble Space Telescope tiše naviguje v bezpečném režimu poté, co selžou snahy o přepnutí na náhradní paměťové moduly • Protokol

aktualizováno Hubbleův kosmický dalekohled v tom pokračoval i nadále Odolajte snahám NASA Minulý týden přivedl můj počítač s užitečným zatížením zpět online.

Nyní uplynul více než týden, co počítač v neděli 13. června selhal. Pokus o restartování následující pondělí selhal s počátečními náznaky selhání paměťového modulu.

včasMluvčí NASA řekl záznam Tento veteránský dalekohled vyžadoval pouze jeden ze svých čtyř paměťových modulů a poté plánoval přepnutí na záložní jednotku, aby mohl pokračovat v provozu.

Podle NASA „příkaz ke spuštění záložní jednotky selhal.“ Ve čtvrtek 17. června tým čelil další roztržce v postavení obou jednotek, ale opět selhal.

Zatímco Hubble byl navržen tak, aby jej mohli obsluhovat astronauti, jeho hardware je také nadbytečný. Kromě čtyř paměťových modulů jsou na desce dva počítače. Pro normální provoz je vyžadován pouze jeden a v případě problému může dalekohled přepnout na druhý. Oba mohou přistupovat a používat kterýkoli ze čtyř nezávislých paměťových modulů, z nichž každý obsahuje 64 kB paměti CMOS.

Samotným počítačem s užitečným zatížením je NASA Standard Spacecraft Computer-1 (NSSC-1) postavený v 80. letech. Přestože je dalekohled a jeho vědecké přístroje stále v dobrém zdravotním stavu, je nutné, aby počítač koordinoval a sledoval užitečné zatížení.

„Operační tým provede testy a shromáždí více informací o systému, aby problém dále izoloval,“ uvedla NASA.

Případ přichází na paty ostatním, kteří trpí stárnoucí kosmickou lodí. A Nefunkční část kódu Chudák byl poslán do bezpečného režimu počátkem tohoto roku a dveře poklopu HST se nezavřely.

Poslední údržbářskou misí byl STS 125 z roku 2009 a orbitální vozidla, která dokázala přepravit astronauty a náhradní díly k dalekohledu, jsou nyní v muzeích po celých Spojených státech. Ačkoli někteří fanoušci SpaceX přemýšlejí, další cesta k nápravě je vysoce nepravděpodobná, zejména proto, že vesmírný dalekohled Jamese Webba byl konečně spuštěn v nadcházejících měsících. ®

Aktualizováno a přidáno v 14:08 UTC:



Mluvčí NASA zavolal, aby nám dal vědět záznam Že tým pokračoval v práci na problému užitečného počítače a shromažďoval data „k určení nejlepší cesty vpřed, aby se počítač vrátil do provozu“.

„V současné době neexistuje žádný stanovený časový plán pro uvedení počítače zpět do režimu online. Tým má však k dispozici několik možností a pracuje na nejlepším řešení, jak co nejdříve vrátit dalekohled do vědeckých operací.“