Představený seriál nové sezóny ohlášen v divadle Milton Keynes

Divadlo Milton Keynes oznámilo svou sezónu zima/jaro 2022 s programem vynikajících představení, díky čemuž bude příští rok jeden z největších v historii divadla.

Od znovuotevření v červenci 2021 zaznamenalo divadlo Milton Keynes vítaný návrat pro živé publikum, jehož dveřmi sledovalo více než 100 000 lidí, kteří si užili 42 vysoce kvalitních představení. Zde je to, co má v zásobě přední web o živé zábavě pro rok 2022.

V novém roce se promítne očekávaný obří film Jack and the Beanstalk, který začne v sobotu 11. prosince a skončí v sobotu 8. ledna.

Ashley Banjo a hvězda rozmanitosti spolu s Petem Ferminem a Ginou Murray ve filmu Mummifying Jack and the Beanstalk, který začíná zítra (11/12) a končí v sobotu 8. ledna

Od 11. ledna je oblíbená strašidelná a děsivá rodina všech zpět ve městě. The Addams Family hraje ikonu Strictly Come Dancing Joan Clifton jako temnou a tajemnou Morticii. Ohromující hudební komedie pochází od skladatelského týmu mnoha cenami ověnčených Jersey Boys s hudbou a texty Andrewa Lipy, nominovaného na cenu Tony.

Milton Keynes bude třetím britským městem, které bude svědkem oslnivé show, která ovládla slavnostní udílení divadelních cen od původní produkce v roce 1982 až po debut ve West Endu v roce 2017. Tolik očekávané britské turné Dream Girls dorazí do Milton Keynes Divadlo na dva týdny Od 25. ledna do 5. března v hlavních rolích Nicole Raquel Dennis a herečka Natalie Kasanga, které se dostaly do semifinále The Voice.

Do únorových odpolední a večerů přinese rock and roll elektrická rocková škola. Prožijte znovu hudbu z milovaného filmu, která rozplývala tváře, a užijte si nové písně Andrewa Lloyda Webbera, které vám přináší kapela šíleně talentovaných dětí. Jděte s kapelou od 8. do 12. února.

Od 23. února do 5. března se do Milton Keynes Theatre vrací divadelní senzace Jersey Boys. Skvělý muzikál se skrývá za hudbou a v příběhu Frankie Valley a Four Seasons z ulic New Jersey do Rock and Roll Hall of Fame.

Od 23. února do 5. března se divadelní senzace Jersey Boys vrací do divadla Milton Keynes

Velšská národní opera přinese po svém návratu do Milton Keynes tři operní lahůdky. Její Don Giovanni a Madame Butterfly vystoupili na scénu 22. až 26. března, zatímco 25. března vystoupí slavná inscenace české opery Katie Mitchell v Ženevě. Tým 2022 přivítá také dvě působivé baletní inscenace; Louskáček obalený lahodným bonbónem! Od choreografa Matthewa Bournea v únoru a v květnu nás Northern Ballet vrátil do bouřlivého roku 2020 s Velkým Gatsbym.

Pouze na jednu noc si diváci mohou vychutnat Strictly Come Dancing Stars Kevin Clifton v Burn The Floor (17. ledna) a Anton Du Beke a Giovanni Pernice v jejich úžasném tanci Him & Me (17. července). 13. března, Laugh Out Loud Friends! The Musical Parody, zábavná, dobrosrdečná hra se všemi oblíbenými Newyorčany.

S blížícím se jarním obdobím bude Milton Keynes hostit několik úspěšných her, včetně psychologického thrilleru Chyť mě, když to dokážeš (od 5. dubna) s legendou Dallasu Patrickem Duffym a zcela novou hru Cluedo (od 30. května) založenou na oblíbená rodinná desková hra.

Po plném prodeji v roce 2019 se uznávaná inscenace Les Misérables Camerona Mackintoshe vrací do Milton Keynes na úžasný čtyřtýdenní pobyt od 26. dubna. První britské turné Bat Out of Hell se bude konat ve městě od 14. června a přivede k životu legendární hymny Jima Steinmana & Meat Loaf.

Jedním z úžasných baletních představení přicházejících na scénu je lahodný Louskáček obalený bonbóny! Od choreografa Matthewa Bournea v únoru

Kompletní kalendář výstav a akcí naleznete na