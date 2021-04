Konečné demo hry Resident Evil Village se prodloužilo po neuspokojivém 8hodinovém okně ukázek PS5

Poté, co fanoušci protestovali proti 8hodinovému beta oknu hry Resident Evil Village na PS5, Capcom prodloužil finální multiplatformní beta verzi o týden, místo aby pokračoval pouze 24 hodin, Twitter: Resident Evil Odhalení, že nová rozšířená finální ukázka začne od 1. května v 17:00 PDT / 20:00 ET / 1 AM GMT (2/5) do 9. května v 17:00 PDT / 8 PM ET / 1 AM ET GMT (5/10) .

Tato poslední ukázka Resident Evil Village stále umožní hráčům hrát pouze 60 minut mezi Village Demo Show a Castle Demo, které byly pro hráče PS5 v prvních exkluzivních ukázkách odděleny o týden.

Zatímco někteří protestovali proti 30minutovému limitu pro každé z prvních dvou ukázek, největší stížností bylo 8hodinové okno dostupnosti. Tyto ukázky začaly v 17:00 PDT / 20:00 ET / 1 AM GMT, což je pro většinu lidí v Evropě i jinde v Severní Americe pozdě.

Pokud jste zaneprázdněni, ospalí nebo nemůžete trávit čas na vašem PS5, měli jste smůlu a demo si absolutně nemůžete vyzkoušet. Naštěstí Capcom vyslechl komentáře a bude vhodnější pro ty, kteří mají různé plány a různé životní odpovědnosti.

Chcete-li se dozvědět více o Resident Evil Village, naplánovaném na vydání 7. května 2021, podívejte se na skvělý odkaz na Resident Evil 4, který budete moci vidět v ukázce, všechny padouchy ve hře a naše myšlenky pět o několik hodin později se snaží nejnovější vstup do hororové franšízy.

Máte pro nás tip? Chcete diskutovat o potenciálním příběhu? Zašlete prosím e-mail na adresu [email protected]

Adam Pankhurst je novinář pro IGN. Můžete ho sledovat na Twitteru Vložte tweet a dál Škubnutí.