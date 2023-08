„Nadace“ dočasně zastaví výrobu v Praze kvůli stávce zástupců SAG-AFTRA

Po slovech, že druhá sezóna Rozhovor s upírem Ukončená produkce v Praze třetí sezóny instituce Nyní potvrdila, že má pauzu kvůli stávce zástupců SAG-AFTRA. Radomir Dušekal, spolumajitel místní produkční společnosti Milk and Honey Pictures, Mezeru potvrdila ČTK tento týden.

Produkce dalšího velkého televizního seriálu, který se letos v létě natáčí v Praze, Kolo časuSérie prý stále probíhá, i když dvě hvězdy série, Rosamund Pike a Daniel Henie, jsou oba členy SAG-AFTRA.

Stávka herců letos ovlivní práci tisíců filmových profesionálů v České republice. Kromě již oznámeného zastavení výroby budou ovlivněny také projekty, které mají do země dorazit v následujících měsících.

instituce Natáčení začalo v Praze 26. května a má pokračovat až do října. Líbí se Rozhovor s upíremkdy se bude možné vrátit do České republiky, což zatím není známo, protože stávka pokračuje.

Stávka SAG-AFTRA byla oficiálně oznámena minulý čtvrtek 13. července a fakticky zastavila veškerou hollywoodskou produkci. Pokračovaly práce na některých mezinárodních projektech, jako je House of the Dragon, ale dvě ze tří velkých pražských inscenací byly nyní pozastaveny.

„Všichni čekají, jak dlouho tato situace potrvá,“ řekl Duchikal Informovala o tom ČTKK tomu ještě pražské soupravy, pro které byl navržen instituce Musí být zachována, dokud nebude střelba obnovena.

„Předpokládá se, že to bude do září, ale možná i do konce roku, to znamená, že práce na všech projektech mohou začít až po novém roce. […] Některé natáčení pokračuje, protože za tím stojí britské nebo německé odbory. Otázkou je, zda se do stávky také zapojí.“

Druhá sezóna instituce, který se loni v létě natáčel také v Praze a o uplynulém víkendu měl premiéru na Apple TV+. Streamovací platforma bude vydávat jeden díl desetidílné sezóny každý pátek až do 15. září.

Adaptováno podle staletí staré série románů Isaaca Asimova, instituce Hrají Jared Harris, Lee Pace, Lou Lobell, Leah Harvey, Laura Byrne a Terrence Mann ve složitém příběhu skupiny vyhnanců na vzdálených planetách, kteří se spojí, aby zachránili galaktické impérium. Seriál vytvořili David S. Goyer a Josh Friedman.