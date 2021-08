Polina Porizkova zveřejňuje plačící selfie, když otevřeně mluví o „důvěře po zradě“

Polina Porizkova zklamala svou stráž v emocionálním poselství fanouškům prostřednictvím sociálních médií a k dlouhému příspěvku přidala nahou fotografii pláče exmodelky.

„Vím, že vás všechny baví šťastné příspěvky, když vidíte, jak se lidé zvedají, oprašují oblečení a vracejí se na koně, a přitom se usmívají, aby vám dali najevo, že tento podzim z nich udělal silnější a lepší lidi,“ Šestapadesátiletá kráska začala. „Ale … každý den není šťastný den na cestě k uzdravení.“

Pokračovala: „Důvěra poté, co byla zrazena, je stejně nepolapitelná jako výstřel do vesmíru. Oprava. V tuto chvíli je snazší vidět, jak mě vyhodí do vesmíru.“

Paulina Porizkova se se svými dětmi poprvé objevuje na červeném koberci od rozchodu Aarona Sorkina

Zatímco modelka narozená v České republice jména nejmenuje, Porizkova Křižovatka s Aaronem Sorkinem Jen minulý měsíc po pouhých třech měsících randění na veřejnosti.

Její pocity nevěry mohly pramenit také z jejího zesnulého manžela, automobilového zpěváka Ricka Okasika, který Vystřihl to ze své vůle Pusa 2019 nečekaně plyne. Tento krok vyústil v závislost Porizkové na přátelích Plaťte za potraviny po jeho smrti.

Okacik jí také řekl, že by to bylo „špatné znamení“, kdyby propadli pre, tak to nikdy neudělala.

Porizkova pokračovala: „Když jsem byl zrazen – něco jsi slíbil, jen abys ten slib porušil bez své účasti – byl jsem šokován.“ “Důvěřoval jsi někomu, koho miluješ, a teď je veškerá láska na pochybách.”

„Láska však nemůže být bez důvěry. A svět bez lásky nemá cenu žít. (Všechny druhy lásky).“

A pokračovala v úvahách, jak se člověk může otevřít po těžkém „zármutku“, zatímco uznává ty, kteří si myslí, že její obraz se slzami v očích je trochu řízen egem.

„Pro ty z vás, kteří by chtěli poukázat na to, že plačící selfie je vrcholem narcismu, naprosto souhlasím!“