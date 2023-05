Celine Dion ruší evropské koncerty „dokud nebudu opravdu připravena vrátit se na pódium“ | zábava

Celine Dion zrušila všechna svá naplánovaná turné do dubna 2024, protože pokračuje v léčbě vzácné neurologické poruchy.

„Je mi líto, že vás znovu všechny zklamu,“ řekl zpěvák v prohlášení na sociálních sítích. „Tvrdě pracuji, abych znovu vybudoval svou sílu, ale turné může být velmi obtížné, i když jste stoprocentní. Není to fér, A i když mi to trhá srdce, měli bychom to teď všechno odvolat, dokud nebudu opravdu připravený vrátit se znovu na scénu.

Celkem bylo zrušeno 42 evropských termínů, včetně zastávek v Nizozemsku, Francii, Belgii, Dánsku, Norsku, Švédsku, Finsku, Polsku, České republice, Švýcarsku, Chorvatsku, Německu, Maďarsku, Rakousku, Anglii, Skotsku a Irsku.

Začátkem tohoto roku Dion řekla, že syndrom ztuhlého člověka způsobuje kontrakce, které ovlivňují její schopnost chodit a zpívat.

Řekla: „Bohužel, křeče ovlivňují každý aspekt mého každodenního života, někdy způsobují potíže při chůzi a nedovolují mi používat hlasivky ke zpěvu tak, jak jsem zvyklá.“

Syndrom ztuhlého člověka způsobuje svalovou ztuhlost a bolestivé svalové křeče, které mohou být vyvolány věcmi, jako jsou hlasité zvuky nebo lehký dotek. Příčina není známa, ale předpokládá se, že jde o autoimunitní poruchu. Závažné případy mohou způsobit potíže s chůzí a shrbené držení těla.

Dion, která získala pět cen Grammy a dvě ceny Akademie, je nejprodávanější umělkyní všech dob s hity jako jsem naživu A Mé srdce bude bít dál.