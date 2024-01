Podívejte se na 19 spirálních galaxií zachycených NASA „v nejmenším měřítku, jaké kdy bylo pozorováno“ za Mléčnou dráhou

NASA zachytila ​​„poklad“ ohromujících nových snímků ukazujících 19 spirálních galaxií Vesmírný dalekohled Jamese Webba, Evropská kosmická agentura Řekl to v pondělí. Agentura uvedla, že snímky odhalují „hvězdy, plyny a prach na nejmenších měřítcích, které byly pozorovány mimo naši galaxii Mléčná dráha“.

Podle agentury výzkumníci analyzují nové snímky, aby zjistili, jak tyto galaxie vznikly. NASA Byl pořízen jako součást programu Physics at High-Angle Resolution in Blízké galaxie (PHANGS), říká, a ukazuje miliony hvězd, které se „třpytí v odstínech modré“. NASA uvedla, že také odhaluje „zářící prach“ a hvězdy, které stále rostou.

Některé z „nejnovějších a nejhmotnějších hvězd v galaxiích“ lze nalézt v obrázkyŘekl to Eric Rosolowski, profesor fyziky na University of Alberta v Edmontonu v Kanadě. Výzkumníci z PHANGS také zveřejnili podle NASA největší katalog s téměř 100 000 hvězdokupami, seznam, který podle Rozolovského umožňuje analýzu, která je „mnohem větší než cokoliv, co dokáže náš tým zvládnout“.

ale to není vše. Snímky galaxií také ukazují „velké kulové skořápky“, které se mohly vytvořit v důsledku explodujících hvězd, stejně jako supermasivní černé díry, které lze vidět jako jádra galaxií s růžovými a červenými hrbolky, uvedli vědci.

Snímky galaxií jsou „mimořádné“, řekla Janice Lee, vědecká pracovnice projektu strategických iniciativ z Space Telescope Science Institute v Baltimoru, Maryland.

„Je to úžasné i pro výzkumníky, kteří po desetiletí studovali tytéž galaxie,“ řekl Lee. „Bubliny a vlákna byly rozloženy na nejmenší měřítka, která kdy byla pozorována, a vyprávějí příběh o cyklu tvorby hvězd.“

Podívejte se na 19 nových snímků spirálních galaxií níže.

Spirální galaxie IC 5332



Spirální galaxie IC 5332 byla zachycena tváří v tvář vesmírným dalekohledem Jamese Webba a ukazuje prach zářící v infračerveném světle. IC 5332 se nachází 30 milionů světelných let daleko v souhvězdí Sochaře. NASA, ESA, CSA, STScI, Janice Lee (STScI), Thomas Williams (Oxford), Rupali Chandar (UToledo), PHANGS Team



Spirální galaxie NGC 628

Webový snímek spirální galaxie NGC 628 ukazuje, že je hustě osídlena a ukotvena ve své centrální oblasti, která obsahuje světle modrý opar. Jeho jádrem jsou starší hvězdy, reprezentované modrými světly. NGC 628 se nachází 32 milionů světelných let daleko v souhvězdí Ryb. NASA, ESA, CSA, STScI, Janice Lee (STScI), Thomas Williams (Oxford), tým PHANGS



Spirální galaxie NGC 1087

Tento snímek NGC 1087 ukazuje tolik světla, že ramena galaxie „se zdají rozmazaná“, řekli výzkumníci Jamese Webba. NGC 1087 se nachází 80 milionů světelných let daleko v souhvězdí Cetus. NASA, ESA, CSA, STScI, Janice Lee (STScI), Thomas Williams (Oxford), Rupali Chandar (UToledo), PHANGS Team



NGC 1300

Střed NGC 1300 je označen jasně bílou tečkou obklopenou žlutým kruhem a podle výzkumníků Jamese Webba je „malý ve srovnání se zbytkem galaxie“. NGC 1300 se nachází 69 milionů světelných let daleko v souhvězdí řeky. NASA, ESA, CSA, STScI, Janice Lee (STScI), Thomas Williams (Oxford), tým PHANGS



NGC 1365

Jádro NGC 1365 pokrývá zhruba jednu osminu celého snímku, přičemž centrální oblast vypadá „jako šikmá, rozdrcená elipsa“ se šesti světlými bílými difrakčními hrbolky, uvedli výzkumníci Jamese Webba. NGC 1365 se nachází 56 milionů světelných let daleko v souhvězdí Fornax. NASA, ESA, CSA, STScI, Janice Lee (STScI), Thomas Williams (Oxford), tým PHANGS



NGC 1385

Výzkumníci Jamese Webba říkají, že tento snímek ukazuje NGC 1385 jako „chaotickou“ galaxii se spirálovitým tvarem, který je obtížné rozlišit. NGC 1385 se nachází 30 milionů světelných let daleko v souhvězdí Fornax. NASA, ESA, CSA, STScI, Janice Lee (STScI), Thomas Williams (Oxford), tým PHANGS



Spirální galaxie 1433

Centrální jádro spirální galaxie 1433 zaujímá přibližně jednu pětinu snímku Jamese Webba a modrý opar hvězd tvoří „velkou příčkovou strukturu“, uvedli vědci. NGC 1433 se nachází 46 milionů světelných let daleko v souhvězdí Horologium. NASA, ESA, CSA, STScI, Janice Lee (STScI), Thomas Williams (Oxford), tým PHANGS



Spirální galaxie NGC 1512

Kromě spirální galaxie ukazuje snímek Jamese Webba také „dvě velké hvězdy v popředí s nejméně šesti různými difrakčními hroty,“ uvedli vědci. NGC 1512 se nachází 30 milionů světelných let daleko v souhvězdí Horologium. NASA, ESA, CSA, STScI, Janice Lee (STScI), Thomas Williams (Oxford), tým PHANGS



Spirální galaxie NGC 1566



„Hustě osídlená“ spirální galaxie NGC 1566 se vyznačuje dvěma prominentními rameny a „nespočetnými jasně modrými světelnými body“, říkají vědci. Galaxie se nachází 60 milionů světelných let daleko a nachází se v souhvězdí Dorado. NASA, ESA, CSA, STScI, Janice Lee (STScI), Thomas Williams (Oxford), Rupali Chandar (UToledo), Daniela Calzetti (UMass), PHANGS Team



Spirální galaxie NGC 1672



Vědci uvedli, že spirální tvar této galaxie není tak jasný, jak je zřejmé na snímku Jamese Webba, ale NGC 1672 je připojena k jejímu středu a vyznačuje se dvěma ostrými oranžovými rameny, která se otáčejí ve směru hodinových ručiček. NGC 1672 se nachází 60 milionů světelných let daleko v souhvězdí Dorado. NASA, ESA, CSA, STScI, Janice Lee (STScI), Thomas Williams (Oxford), tým PHANGS



Spirální galaxie NGC 2835



Hustá spirální galaxie NGC 2835 má centrální oblast „bezprostředně obklopenou oranžovými spirálními rameny“ a je vidět s „modrou hvězdnou záři“, která se šíří ven z jejího jádra, uvedli výzkumníci Jamese Webba. Růžová a modrá světla ve spodní části obrázku jsou pravděpodobně galaxie v pozadí. NGC 2835 se nachází 35 milionů světelných let daleko v souhvězdí Hydra. NASA, ESA, CSA, STScI, Janice Lee (STScI), Thomas Williams (Oxford), tým PHANGS



Spirální galaxie NGC 3351



Tento snímek NGC 3351 je pouze statický snímek, ale výzkumníci Jamese Webba tvrdí, že spirálová ramena, která kolem něj tvoří téměř kruhový tvar, to vypadá, „jako by došlo k pohybu“. NGC 3351 se nachází 33 milionů světelných let daleko v souhvězdí Lva. NASA, ESA, CSA, STScI, Janice Lee (STScI), Thomas Williams (Oxford), tým PHANGS



Spirální galaxie NGC 3627



Spirální galaxie NGC 3627 se vyznačuje špičatými rameny a byla zachycena teleskopem Jamese Webba s hvězdami, které byly vidět „rozptýlené po přeplněné scéně“. NGC 3627 se nachází 36 milionů světelných let daleko v souhvězdí Lva. NASA, ESA, CSA, STScI, Janice Lee (STScI), Thomas Williams (Oxford), tým PHANGS



Spirální galaxie NGC 4254



Pohled Jamese Webba na „hustě osídlenou“ galaxii ukazuje NGC 4254 s ostnatými rameny proti směru hodinových ručiček a mnoha hvězdami rozptýlenými po celé galaxii. NGC 4254 se nachází 50 milionů světelných let daleko v souhvězdí Coma Berenices. NASA, ESA, CSA, STScI, Janice Lee (STScI), Thomas Williams (Oxford), tým PHANGS



Spirální galaxie NGC 4303



Centrální oblast spirální galaxie NGC 4303 je na tomto snímku viditelná zhruba v polovině výšky a všude kolem ní jsou vidět shluky modrých hvězd. NGC 4303 se nachází 55 milionů světelných let daleko v souhvězdí Panny. NASA, ESA, CSA, ESO, STScI, Janice Lee (STScI), Thomas Williams (Oxford), PHANGS Team



Spirální galaxie NGC 4321



Tato spirální galaxie má podle výzkumníků Jamese Webba tvar „přerušeného kruhu“ a ve spodní části snímku má výrazné spirální rameno. NGC 4321 se nachází 55 milionů světelných let daleko v souhvězdí Berenice. NASA, ESA, CSA, STScI, Janice Lee (STScI), Thomas Williams (Oxford), tým PHANGS



Spirální galaxie NGC 4535



Podle výzkumníků Jamese Webba zachytil NGC 4535 vesmírný teleskop Jamese Webba jako malou centrální oblast s jasně oranžovým oparem a „vlákny proudícího prachu“ křižujícími její spirály. Galaxie se nachází 50 milionů světelných let daleko a nachází se v souhvězdí Panny. NASA, ESA, CSA, STScI, Janice Lee (STScI), Thomas Williams (Oxford), tým PHANGS



Spirální galaxie NGC 5068



NGC 5068 je spirální galaxie, i když její tvar je obtížné zaregistrovat na snímku pořízeném vesmírným dalekohledem Jamese Webba. Některé světle červené oblasti „vypadají jako kouř stoupající vzhůru,“ uvedli vědci. NGC 5068 je 20 milionů světelných let daleko a nachází se v souhvězdí Panny. NASA, ESA, CSA, STScI, Janice Lee (STScI), Thomas Williams (Oxford), tým PHANGS



Spirální galaxie NGC 7496



Tato spirální galaxie zachycená vesmírným teleskopem Jamese Webba odhaluje, že jádro galaxie je malé ve srovnání se zbytkem galaxie, přičemž centrální oblast začíná podle vědců „jako jasně bílá tečka, která se rozpouští do jasně oranžové“. NGC 7496 se nachází 24 milionů světelných let daleko v souhvězdí Gross. NASA, ESA, CSA, STScI, Janice Lee (STScI), Thomas Williams (Oxford), tým PHANGS



