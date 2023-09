Rubio z NASA překonal nejdelší rekord vesmírné mise v USA

Když astronaut Frank Rubio v září 2022 odletěl na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS), měl se vrátit na Zemi do šesti měsíců. čas. Ale Rubiův výlet na jeho domovskou planetu byl narušen Nechal jsem ho uváznout na nízké oběžné dráze Země. V důsledku tohoto neštěstí má Rubio strávit více než rok ve vesmíru a překonat rekord v nejdelší misi amerického astronauta.

V pondělí astronaut NASA překoná… Předchozí záznam Z 355 dnů identifikovaných Markem Vandy je v roce 2022. Rubio se vrátí na Zemi nejpozději 27. září, kde stráví 371 dní na oběžné dráze Země a stane se prvním americkým astronautem a jedním z pouhých šesti lidí, který stráví rok ve vesmíru.

Ačkoli to nebylo úmyslné, Rubio využívá svůj prodloužený čas ve vesmíru na maximum. „Myslím, že ano [duration] „Je to opravdu důležité v tom smyslu, že nás to učí, že lidské tělo vydrží,“ řekl Rubio během nedávného rozhovoru pro ABC. Dobré ráno Ameriko. „Když se připravujeme na návrat na Měsíc a odtud, vpřed, doufejme, na Mars a pak do sluneční soustavy.“ — Myslím, že je opravdu důležité naučit se, jak se lidské tělo učí inzerovat apt, a jak můžeme tento proces vylepšit, abychom mohli zlepšit svůj výkon, když stále více prozkoumáváme mimo Zemi.

Rubio odstartoval k Mezinárodní vesmírné stanici 21. září 2022. Od té doby se jako první svezl na kosmické lodi Sojuz. dubna 2021v důsledku a Dohoda o výměně sedadel mezi NASA a Roskosmosem Která stanovila, že na palubě ruské kapsle pojede americký astronaut výměnou za to, že ruský astronaut poprvé nastoupí do vozidla SpaceX Crew Dragon.

V prosinci 2022 zahájila start kosmická loď Sojuz, která nesla Rubia, spolu s kosmonauty Roskosmosu Sergejem Prokopjevem a Dmitrijem Petlinem. Únik chladicí kapaliny na nízkou oběžnou dráhu Země Zatímco je připojen k Mezinárodní vesmírné stanici. Přesný důvod úniku nebyl oficiálně oznámen, ale kosmická loď byla shledána nezpůsobilou k návratu těchto tří na Zemi.

Prokopjev, Petlin, Rubiův pobyt na stanici byl prodloužen o dalších šest měsíců a tříčlenná posádka na palubě Sojuzu MS-23 se má vrátit koncem tohoto měsíce. Stejně jako Rubio ani předchozí rekordman Vande Heij nevěděl, kolik času stráví na Mezinárodní vesmírné stanici, než vyletí na oběžnou dráhu Země. Případně byl pobyt Vande Heij na vesmírné stanici také prodloužen, aby se ubytoval dvoučlenný ruský kameraman, který natáčel film na ISS.

