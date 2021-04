Dvanáct let staré plány na zapsání historie NASA

(Zpravodaj)

Když si Alina Wickerová uvědomila rasové a genderové rozdíly v zaměstnávání STEM, šla do práce. Dvanáctiletá matka řekla své matce: „Chci vytvořit tuto kulturu pro hnědé dívky ve STEM, protože je to celá ta propast, a chci jen něco udělat,“ Dobré ráno, Amerika Zprávy. Ve skutečnosti Pew Research Center zjistilo, že pouze 9% pracovníků STEM je černých a pouze 7% hispánských. Výsledkem úsilí Aleny je web, thebrownstemgirlPro barevné dívky. Mezi její další snahy patří psaní dětské knihy a zahájení podcastu, dva týdny po svém debutu, který bude obsahovat „STEM Women and Girls to ask and answer questions“. Také plánuje jít příkladem.

„Budu nejmladší černoškou, která bude pracovat pro NASA,“ řekla Alina své matce. Po absolvování střední školy v květnu zahájí dálkové kurzy na ASU. Alena plánuje zdvojnásobit svou astronomii, planetární vědy a chemii na cestě k tomu, aby se stala inženýrkou. NASA ocenila svého prvního černého inženýra, Mary Jackson„Začátkem tohoto roku pojmenováním svého sídla ve Washingtonu. Alina doufá, že se stane hostujícím podcastem dalšího průkopníka: May Jamison, prvního černého astronauta NASA. Zázrak je na cestě prosadit se; Ona a její matka Daphne MacWater řekli, že NASA kontaktovala Alenu. (Přečtěte si více veselých zpráv.)