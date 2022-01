český prezident Miloš Zeman. Obrázek souboru: Xinhua

Český prezident Miloš Zeman v sobotu prohlásil, že je proti zneužívání olympijské myšlenky k politickým účelům, a řekl, že by to nemělo žádný dopad, kdyby se někteří „političtí dospělí“ nezúčastnili nadcházejících zimních olympijských a paralympijských her v Pekingu 2022.

Čínští analytici poukazují na to, že v rámci Evropy roste shoda na odmítnutí takto pozitivního postoje některých českých představitelů k zimním hrám v rámci takzvaného politického bojkotu.

„Jsem zásadně proti zneužití olympijské myšlenky k politickým účelům,“ uvedl Zaman v prohlášení, které v sobotu vydal jeho úřad při nominaci českého olympijského týmu na nadcházející zimní olympijské hry. .

„Samozřejmě, kdyby na olympiádě nebyli nějací političtí velmoži, nic hrozného by se nestalo,“ řekl český prezident.

Nedávný postoj německého politika Jemana, který je s Čínou poměrně přátelský, není v očích některých čínských pozorovatelů překvapivý, protože představuje rostoucí konsenzus v rámci Evropy ohledně zimních olympijských her v Pekingu, jak mnoho zemí posílá. Posílejte své sportovce do Pekingu, navzdory některým zvukům v některých evropských médiích inzerujících „bojkot“ a pomlouvačné hry.

Český olympijský výbor v pátek schválil tým 113 sportovců pro Peking 2022, což je rekordní počet země pro ročník zimních olympijských her.

Pozorovatelé poznamenali, že takový komentář se za prvé týkal úsilí českých sportovců a za druhé odrážel odpor země vůči politizaci sportovních akcí.

Zeman byl k Číně vždy poměrně přátelský politik, řekl v neděli Global Times Sun Kekwin, výzkumník z Čínského institutu současných mezinárodních vztahů. V rámci Evropy se většina hlasů staví proti politizaci olympijských her, a to navzdory některým protičínským manipulacím vůči hrám v některých velkých evropských zemích, které nemohly reprezentovat oficiální postoje svých vlád, poznamenal Sun.

Zemanův komentář také odsuzuje komentáře nového českého ministra zahraničí Johna Lipovského před pár dny o zimních olympijských hrách v Pekingu.

V rozhovoru pro Beijing Daily dne 26. prosince vyjádřil český velvyslanec v Číně Vladimir Tomšík podporu zimním hrám v Pekingu. Tomsick uvedl, že lituje, že se her nemohl ze zdravotních důvodů osobně zúčastnit, a jednal na žádost prezidenta Zemana.

Lipovský však v rozhovoru pro místní Českou televizi 10. ledna Tomšíka vyzval, aby se zdržel používání takových slov, jako jsou slova, kterými podpořil nadcházející zimní olympijské hry.

Qi Hongjian, ředitel evropské výzkumné divize v Čínském institutu mezinárodních studií, v neděli pro Global Times řekl, že takový rozpolcený postoj mezi českými úředníky ukazuje rozkol v české vládě.

„Rozdíly a nedostatky mezi [Czech] Prezident a nová vláda se soustředí na politiku české Číny a zimní olympijské hry v Pekingu,“ řekl Qi.

Stejně jako v Litvě existuje v rámci České republiky vůči Číně určité nepřátelství, které bylo vyvoláno protičínskými silami, a problém s Českou republikou způsobily především občanské nepokoje, poznamenal Sun. Zamanovo zdraví je navíc v posledních letech znepokojivé a jeho komentáře se podle něj ve vládě vyhýbají, protože se na ně zaměřují někteří „dospělí“, jako jsou protičínští zákonodárci nebo nový ministr zahraničí.

„V parlamentu a dalších vládních orgánech je mnoho protičínských politiků, kteří zneschopňují pročínského prezidenta. To vede ke konfliktu v české celkové čínské politice.“ Sun řekl: „Ale vnitřní protičínské hlasy nejsou dostatečně silné, aby změnily celkový vztah mezi Čínou a Českou republikou.“

Byli další představitelé EU, kteří vyjádřili podporu hrám v Pekingu 2022. Německá ministryně zahraničí Annalena Berbachová 13. prosince 2021 hovořila s německou veřejnoprávní televizí ZDF proti využívání olympijských her pro politické účely s tím, že olympijské hry jsou „oslavou tohoto sportu“ a „nemají být“.

Francouzský prezident Emmanuel Macron na tiskové konferenci 9. prosince 2021 řekl, že Francie nemá v plánu připojit se k „diplomatickému bojkotu“ zimních olympijských her v Pekingu v roce 2022 a že takový krok by byl triviální a pouze symbolický.