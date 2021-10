Loď převážející stovky afghánských migrantů zakotví v řeckém přístavu

Nákladní loď převážející migranty během záchranné operace při vyplouvání z ostrova Kréta, Řecko, 29. října 2021. Řecká pobřežní stráž / Publikováno prostřednictvím agentury Reuters

Atény – Nákladní loď plující pod tureckou vlajkou s 382 převážně afghánskými migranty na palubě v neděli brzy ráno bezpečně zakotvila v řeckém ostrovním přístavu, dva dny poté, co ztratila proud v Egejském moři a vyslala nouzový signál.

Ministerstvo pro migraci uvedlo, že šest lidí z největšího jednotlivého přílivu migrantů v zemi za poslední roky bylo zatčeno poté, co řecké plavidlo pobřežní stráže odtáhlo Murat 729 do přístavu Kos.

Ostatní příchozí byli převezeni do přijímacího střediska na ostrově. Ministerstvo uvedlo, že jejich pobyt v centru, kde budou ošetřeni a umístěni do karantény, bude dočasný.

Řecko bylo hlavní cestou do Evropské unie pro žadatele o azyl z Turecka. Od roku 2016 počet příchozích prudce klesl poté, co se Evropská unie a Ankara dohodly na dohodě, která má zabránit migrantům v přechodu do Řecka.

Ale od doby, kdy Tálibán v srpnu zabral Afghánistán, se mnoho zemí EU obává opakování uprchlické krize v roce 2015, kdy do EU dorazil téměř milion lidí, převážně syrských uprchlíků, poté, co přešli na řecké ostrovy poblíž Turecka.

V pátek řecké ministerstvo lodní dopravy požádalo Turecko, aby akceptovalo návrat problémové lodi.

V úterý se čtyři migranti, z toho tři děti, utopili poté, co se u ostrova Chios potopila loď, kterou se snažili s 23 dalšími přeplout z Turecka do Řecka.

(Zpráva George Georgopoulos) Střih Clelia Ozil a John Stonestreet

Naše kritéria: Thomson Reuters Trust Principles.