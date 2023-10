Snaha o dobro

Havel se narodil v Československu v roce 1936; Zemřel v roce 2011. Jeho život trval zhruba od narození jeho rodné země v roce 1918 po první světové válce, jejím pádu nacistickému Německu na počátku druhé světové války, jeho podřízení Sovětskému svazu během studené války a jeho omlazení. . Jako samostatné Československo a poté Česká republika koncem 80. a 90. let.

Byl to humanitární pracovník. Skromný muž, který se rád podělí o zásluhy za úspěchy. Jeho spisy odhalovaly jeho sarkastický smysl pro humor a často se zaměřovaly na absurditu byrokracie.

Havel v průběhu let riskoval a obětoval svou osobní svobodu v sovětských věznicích v zájmu nezávislosti a demokracie své země.

Jeho pokračující odpor vůči Sovětskému svazu a jeho současný kolaps z něj udělaly vůdce vznikajícího státu, který se poté připojil k západním demokratickým státům. Jeho vedení připravilo cestu pro bývalý komunistický národní stát Sovětský svaz, aby se nakonec připojil k NATO a jeho ekonomika se do jisté míry opírala o síly volného trhu.

Jestliže Československo a Česká republika měly otce zakladatele, Havel byl jedním z nich. Kdyby tu byl český Mount Rushmore, byl by tam Havel vytesaný do kamene na věky.

Jeho tvrdošíjné trvání na tom, že stojí za to bojovat za dobrou věc, bez ohledu na výsledek, je inspirativní – zvláště v našem současném politickém bahně, které je snad nejlépe charakterizováno nekonečným opakujícím se boucháním hlav do zdí.

V Havlově povědomí o tom, co znamená vzdorovat totalitě globální supervelmoci – tváří v tvář označení za sociálního vyvrhele, věznění a ještě horší, můžeme najít vodítko a sebrat odvahu.

I když čelíme něčemu, co se zdá jako nepřekonatelná a beznadějná překážka, úsilí o dobrou věc má samo o sobě smysl. Bez ohledu na výsledky.

