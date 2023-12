Nintendo Switch Online dnes dostává Harvest Moon 64 a další

Harvest Moon 64 a dvě další hry N64 se dnes, 8. prosince, připojují k online knihovně Nintendo Switch.

Jet Force Gemini a 1080° Snowboarding, které Nintendo výstižně popsalo jako přinášející „vzrušení, mrazení a hřejivé pohodlí“ na Nintendo Switch, se připojí ke zmíněnému Harvest Moon 64. Hry budou dostupné bez dalších nákladů uživatelům, kteří mají konzoli Nintendo. Přepněte své členství online a kupte si Expansion Pass jako součást vaší knihovny N64.

Harvest Moon 64 je klasickým vstupem do oblíbené farmářské simulační série. „Zamířil do země, aby přijal novou výzvu,“ stálo v souhrnu. „Tvrdá práce je odměněna, když se snažíte obnovit prosperitu zanedbané farmy. Pracujte na půdě, najděte si drobné práce a seznamujte se se sousedy.“

K dispozici jsou také 1080° Snowboarding, Harvest Moon 64 a Jet Force Gemini #NintendoSwitch online + Rozšiřující balíček…Nyní! V této trojici strhávejte svahy, pracujte na zemi a mařte galaktickou hrozbu #Nintendo64 Klasika. pic.twitter.com/omOzzgpI4Z — Nintendo UK (@NintendoUK) 8. prosince 2023

V recenzi IGN z roku 1999 získala 8/10: Řekli jsme: „V dnešní době je to vzácná příležitost, kdy se hra s tak jednoduchou grafikou může dostat na pulty obchodů, ale Harvest Moon má tu vzácnou kvalitu, že je poutavá a zároveň náročná. „

Nintendo již dříve oznámilo přidání Jet Force Gemini, střílečky z pohledu třetí osoby z roku 1999 vyvinuté společností Rare. Je o galaktickém týmu donucovacích orgánů, který bojuje proti hmyzoidnímu padouchovi Mizarovi. V režimu pro jednoho hráče můžete prozkoumat galaxii, bojovat s hordami nepřátel a zachránit rasu přeživších.

I tento dostal 8/10. „Po tom, co jsem odehrál každý centimetr Jet Force Gemini, mohu upřímně říci, že jsem si tento zážitek velmi užil,“ uvedl také náš přehled z roku 1999. „Nikdy jsem si nemyslel, že si budu stěžovat na příliš velkou hru, ale přesně takový je vzrušující 3D titul od Rare.

A konečně, 1080° Snowboarding završuje bonusy. „Vyražte na svahy a zažijte pořádnou skartaci v jedné z prvních realistických snowboardových her, které kdy byly vytvořeny,“ stálo v synopsi a IGN souhlasilo, že je to skvělé, a v naší recenzi z roku 1998 tomu také dalo 8/10.

„Nintendo 1080° Snowboarding je fantastická hra a klobouk dolů,“ řekli jsme. „S řadou jedinečných tratí, režimy výroby vzduchu a U-rampy, podporou pro dva hráče a Rumble Pak, ultra-realistickým vzhledem s ohromující grafikou a spoustou triků, skoků a vzduchu si můžete užít spoustu zábavy. s touto hrou.“

Tyto hry se připojí k dalším klasikám N64 včetně The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Pokémon Stadium, GoldenEye 007, Excitebike 64 a dalších.

Ryan Dinsdale je nezávislý reportér v IGN. Celý den bude mluvit o Zaklínači.