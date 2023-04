Rublev postupuje, aby porazil Rona ve finále Monte Carlo Masters

Monako – Andrey Rublev prohrával ve finále 4-1 a porazil Holgera Rohna 5-7, 6-2, 7-5 ve finále Monte Carlo Masters a získal první titul Masters ve své kariéře.

Pátý nasazený Rus zpečetil vítězství při svém druhém mečbolu hlavičkou, chvíli stál, aby zkontroloval, zda je v něm míč, a pak si na několik okamžiků lehl na záda, aby si ten okamžik užil. Šesté semeno Ron přelezl síť, aby vystoupil a poblahopřál mu.

„Nevím, co říct. Prohrávám 4-1, 0-30, šetřím si brejkboly. Nějak se mi to povedlo,“ řekl 25letý Rublev. „Hluboko uvnitř jsem doufal,[že]dostanu alespoň jednu šanci.“

Ron propásl jedinečnou příležitost vyhrát druhý titul Masters poté, co loni v listopadu porazil Novaka Djokoviče v ohromujícím comebacku na Paris Masters.

Tentokrát tomu bylo naopak.

Devatenáctiletý Dán nechal hru uklouznout a v 11. zápase sezony ztratil nervy, když frustračně volejoval dva míče na šířku.

„Třetí set jsem měl rozhodně pod kontrolou… Prostě jsem to nemohl vypnout,“ řekl Ron. „Jen sledujte, co jsem udělal špatně, co mohu udělat lépe, a jděte dál, protože, víte, nejdůležitějším turnajem v antukové sezóně je French Open.“

Dav se mu posmíval, když odpaloval míčky, a sarkasticky je k tomu povzbuzoval. Ron však dvakrát chyboval a dal soupeři šanci podávat na vítězství a Rublev si připsal 14. titul v kariéře.

Rublev prohrál předchozí dvě finále Masters – v Monte Carlu a Cincinnati v roce 2021 – ale zůstal na místě.

„Pamatuji si, že na předchozí finále jsem nebyl psychicky připravený, a když jsem byl poražený, nemyslel jsem už na žádnou šanci na výhru a psychicky jsem úplně upadal,“ řekl Rublev. „Dnes jsem si říkal: „No, když dnes prohraješ, tak prosím věř až do konce. „

Ron vypadal svěže, přestože skončil v napínavém semifinále proti Janniku Sinnerovi.

V šesté hře prvního setu se pustil do davu úchvatným bekhendovým volejem a razantním forhendovým volejem prolomil Rublevovo podání a vyhrál 4:2.

Ron si v další hře zachránil čtyři brejkboly, ale Rublev využil své páté příležitosti a stáhl na 4-3, když Ron zasáhl dlouhý forhend, a pak vydržel, aby zvýšil na 4-4.

Ron vzal první set, když Rublev špatně odhadl úder, který dopadl přímo na čáru, a špatně načasoval svůj návrat, aby Ronovi poskytl brejkovací bod. Vzal to, když Rublevův volný forhend byl příliš dlouhý.

Rublev zlomil Rona a držel velké podání, aby zvýšil na 2:0 ve druhém setu. Rublevův agresivní styl naštval Rona, který potřeboval zachránit dva brejkboly, než držel třetí hru.

Rublev vyrazil vpřed a po sobě jdoucí míče na podání vzaly druhou sadu, protože Ron se dopustil 11 nevynucených chyb.

Poté, co se Roone odpoutal a ve třetím setu vedl 2:0, Rublev vypadal, že ho trápí odpalování míče do kurtu. Ron si ale v těsné čtvrté hře zachránil dva brejkboly a udržel vedení 4:1.

Ron změnil na pálce na 0-30 pozdě v sedmém, ale hned dvakrát chyboval a Rublev zařval, když prorazil v returnu 4-3, když hra začala znovu v jeho prospěch.

Ron řekl, že pozdní dokončení mohlo mít vliv.

„Neměl jsem moc času se vzpamatovat,“ řekl. „Dal jsem všechno. Nic víc jsem v sobě neměl. Dělal jsem, co jsem mohl, a byl jsem tak blízko.“