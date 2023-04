‚Chevalier‘ zkoumá neuvěřitelný život Josepha Bologna, Chevalier de Saint-Georges – Los Angeles Sentinel

V nedávno vydaném Chevalier Kelvin Harrison Jr. brilantně ztělesňuje šermíře, houslistu a revolucionáře Josepha Boulogna, Chevaliera de Saint-Georges.

Bologna se narodila na ostrově Guadeloupe v roce 1745 a byla nemanželským synem majitele plantáže a senegalské zotročené ženy jménem Nanon. V sedmi letech ho otec Bologny zapsal do školy ve Francii, kde rychle překonal své vrstevníky akademicky, stejně jako v oblasti soutěžního šermu, kde vyhrál několik soubojů o vysoké sázky.

Po absolvování francouzské Královské akademie užitých umění zbraní a jezdectví v roce 1766 král Ludvík XV učinil Bolonge dvorním důstojníkem. Později byl známý jako „Le Chevalier de Saint-Georges“.

Bologna vynikla ve světě hudby jako pianista, houslista a skladatel. I když se o něm často mluví jako o „Černém Mozartovi“, mnohá Mozartova díla jsou prý inspirována melodiemi B Cologne. Bologna sloužila jako hudební režisér pro několik divadel a také jako osobní učitelka hudby Marie Antoinetty, což je dynamický vztah, který je hlavním aspektem vyprávění v „The Chevalier“.

související příběhy

Kenny Gravelis: Umění vizuálního vyprávění!

„Tisíc a jedna“ – skvělý debutový film A. V. Rockwella

Ačkoli „Chevalier“ není film „bílého zachránce“, je to film „zaměřený na bílou“. Zpočátku je to pochopitelné, protože Josephův talent a míšení mu umožnily přístup do vyšší vrstvy společnosti. V té době byl pravděpodobně jediným černochem se stejným postavením/společenským postavením jako jeho kavkazští kolegové.

Navíc film končí v bodě, kdy nemá přízeň Marie Antoinetty a zmínka o jeho účasti ve Francouzské revoluci je pouze poznámkou pod čarou na konci filmu.

„Chevalier“, napsaná Stephanie Robinson a režírovaná Stephenem Williamsem, by působila jako plnější a kompletnější film, kdyby diváci měli možnost vidět Boloňské zážitky jako vůdce Černého praporu s 800 vojáky, které vedl do Francouzské revoluce. .

Film ukazuje záblesky interakce Polonia s ostatními černochy tím, že do filmu představuje svou matku Nanon. Existence Nanona zakládá Bolognu. Je hlasem rozumu a dává svému synovi nezbytný odklad, schopnost doslova si sundat paruku a být sám sebou.

The Sentinel mluví s anglickou herečkou Ronkẹ Adékoluẹjo o jejích zkušenostech s natáčením filmu „Chevalier“, který se natáčel na místě v České republice.

LA Sentinel: Kromě toho, že „Chevalier“ je založen na skutečném příběhu, jaké bylo téma scénáře a postava, která ve vás rezonovala?

Ronkẹ Adékoluẹjo: Nannon je nepopiratelná flexibilita „uvidím svého syna znovu“. Na ženách je prostě něco, co se jen tak nevzdá. A Nanon se nezastaví, musí se k němu dostat a tam pochopí, že ji potřebuje, a tedy její touhy v jeho potřebě. Využil jsem této flexibility. Toto absolutní: „Nebudu brát ne jako odpověď.“ To mě k tomu přitahovalo a v jeho síle je také měkkost. Je velmi společenská, ale přesto dokáže Josephovi poskytnout spoustu lásky, péče a náklonnosti, a to i v dobách, kdy je v nesnázích.

LAS: Ve filmu je silná scéna, kde Nannon říká svému synovi, že je jen turista v aristokratické společnosti. Cítili jste se někdy mimo, jako byste se měli prokázat v profesionálním prostředí?

RA: rozhodně. Někdy, často, zejména v britském průmyslu, v tom smyslu, že lidé, kteří pro vás píší díly, nemusí nutně pocházet z vašeho prostředí, takže čtete [scripts] Jako: „Jak to mám ztvárnit? Nebo jsem ‚ztvárnil‘ postavu nebo ‚jejího nejlepšího přítele‘.“ Jednu věc mohu k této práci říci [filming “Chevalier”] Je tato skupina lidí, těchto kreativních lidí, okamžitě se cítila jako doma. Ze skoku jsem měl pocit, že jsem byl viděn, slyšen a okamžitě milován. Kdybychom cestovali časem, hned bych se vrátil! (Směje se)

LAS: Při čtení mnoha historických článků o Nannon je vždy označována jako jedna z nejkrásnějších žen v Západní Indii. Je ještě něco, co jste se dozvěděli, co byste si přáli vidět ve filmu?

RA: No, ve skutečnosti Nanon skutečně odjela do Francie s Josephem a jeho otcem kvůli otcově blízkosti. Ale v tom, že jste tak krásná, existuje nebezpečí, že lidé mohou převzít váš nápad. Takže to, co se mi na scénáři Stephanie Robinsonové opravdu líbilo, je, že ona [Nanon] Nejdřív to tam nebylo. Nebyla tu představa, že byla stále zotročena, když přišla do Francie, byla svobodná a svobodná z vlastní vůle. Vždy si o svých postavách vymýšlím tajemství a dávám jim trochu koření. Pro Nannona bylo mým tajemstvím, že opustila jeho otce, aby se setkala se svým vlastním synem, což jí umožnilo převzít zpět kontrolu nad svým životem. Nannon byla divoká a rozkošná a milující a starostlivá, ale nemůžete si s ní zahrávat, což je to, čím chci v životě být.

LAS: Inspiroval vás film „Chevalier“ k režii nebo produkci dalších dobových kousků o málo známých historických postavách?

RA: Existuje žena z 19. století jménem Nana Yaa Asantewaa, která bojovala s Brity v Ghaně tak dlouho, jak jen mohli, když přišli ukrást zlatou stoličku, která byla velmi posvátnou stoličkou pro kmen Ashanti. Vedla muže a ženy ve válce podobné „Ženskému králi“. Je to velmi inspirativní, protože si odmítli nechat vzít jejich kulturu.

Měl jsem tolik vážných, těžkých rolí a jsem vděčný, ale také ochotný to zkoumat, rád bych dělal více pracovních projektů a vyhazoval věci do povětří! Vzhledem k tomu, že „Chevalier“ je tak starý kus, je Nanon mnohem větší, než ve skutečnosti jsem, takže mi umožňuje zobrazit velký rozsah. Doufám, že když si mě lidé vygooglují, uvidí, že umím všechno.