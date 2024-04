Bohemistika v Korejské republice

Share on Facebook

V Koreji je pouze jedna univerzita, kde se studenti mohou učit český jazyk a literaturu, a to Katedra bohemistiky a slovakistiky na Hankuk University of Foreign Studies (HUFS). Hoffs (https://hufsenglish.hufs.ac.kr) Je to soukromá univerzita s jednou z největších studentských populací v Asii. Nabízí bakalářské studium a výjimečně při dostatečném zájmu i magisterské studium.

Univerzita zahraničních studií HankukHUFS nebo HUFS byla založena v roce 1954 a je široce považována za nejlepší instituci pro výuku cizích jazyků a internacionalizaci v Koreji. Univerzita navázala spolupráci s 543 univerzitami v 93 zemích. HUFS nabízí 68 doktorských programů, 85 magisterských programů a více než 100 bakalářských programů. Univerzita má dva kampusy: hlavní kampus v Soulu a globální kampus v Yonginu v provincii Gyeonggi-do (asi 60 minut od Soulu). World Campus je kampus, kde se v současnosti vyučuje 43 cizích jazyků. Katedra českého jazyka na HUFS byla založena 23. října 1987. Bohemistika byla otevřena v roce 1988. Mezi zakladatele katedry patřili profesor Kwon Jae-il a bývalý prorektor HUFS profesor emeritní Kim Kyu-jin (e- mail: [email protected]), který dosud podporoval bohemistiku. V roce 2005 byla na HUFS zahájena také výuka slovenského jazyka a katedra byla přejmenována na Katedru bohemistiky a slovakistiky (email: [email protected]) v rámci Fakulta středoevropských a východoevropských studií. V současné době je vedoucím katedry profesor Yu Sunbi (e-mail: [email protected]). Na katedře působí několik korejských učitelů, kteří mluví česky, dva čeští učitelé a jeden slovenský učitel. Od roku 2022 katedra pořádá ústní soutěž v českém jazyce. Od srpna 2021 je na katedře jmenována řádnou interní profesorkou Dr. Darina Ivanova (email: [email protected]). Dříve působila na Ústavu lingvistických a odborných studií Univerzity Karlovy a na Ústavu bohemistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (nyní Český institut zahraničních a komunikačních studií), kde byla jedním ze zakladatelů Bohemistika online program. Působila také jako metodická sekretářka a lektorka na Letní škole slavistiky. Působila také na Pekingské univerzitě mezinárodních studií v Číně a na univerzitě v Tampere ve Finsku. READ Rozvíjející se trhy – zisky, forexové skluzy, protože signály Fedu se utahují déle Od března 2023 působí na Katedře bohemistiky externě další česká lektorka paní Lucy Park (email: [email protected]). Oba rodilí čeští učitelé se kromě českého jazyka, překladu a tlumočení snaží klást důraz také na začlenění českých reálií do výuky a obecných kulturních a sociálních kompetencí, které jsou pro vzájemné porozumění často důležitější než jazyk samotný. Školní rok v Korejské republice začíná v březnu a končí v prosinci. Každý rok nastupuje ke studiu našeho jazyka přibližně 34 nových studentů a někteří studenti přecházejí z jiných univerzit. Většina studentů studuje češtinu s jiným předmětem, většinou ekonomickým nebo jiným jazykem (angličtina, španělština). V akademickém roce 2023 studuje na katedře 138 studentů, mužů i žen, z toho 36 studentů na prvním stupni, 24 studentů na druhém stupni, 26 studentů na třetím ročníku a 52 studentů na čtvrtém a vyšším stupni. . Řada korejských studentů studujících bohemistiku během studia studuje nebo pracuje v České republice, většina z nich s pobočkami korejských firem. Co se týče financování, existují 3 typy studentů, kteří jezdí do ČR na stáž:

1. Studenti, kteří pobírají stipendium financované vládou České republiky,

2. Studenti se stipendiem financovaným HUFS a

3. Studenti se financují sami. Studenti, kteří absolvují praxi v České republice, obvykle dosahují vyšší úrovně jazyka a jsou motivováni k používání českého jazyka ve své budoucí kariéře. Během pobytu v České republice využívají možnosti absolvovat certifikační zkoušku z českého jazyka (CCE). Tato příležitost je k dispozici také přímo na HUFS ve spolupráci s Českým centrem v Soulu a Ministerstvem školství Spojeného království od podzimu 2023 na úrovni A2 a B1. Čeští učitelé a Katedra bohemistiky a slovakistiky HUFS úzce spolupracují s českým velvyslanectvím v Soulu. Dochází k pravidelným interakcím při tzv Česká a Slovenská Kavárna (česká a slovenská kavárna). Studenti se také účastní akcí pořádaných Českou republikou a Slovák Velvyslanectví a dříve České centrum SoulNěkteré z nich jsou pořádány přímo pro ně (přednášky, besedy se zajímavými osobnostmi apod.). READ Rodinné dilema v Alpách?! To je příběh v profesionální golfové hře tohoto týdne Katedra bohemistiky má vlastní taneční skupinu Tanec polkyÚčastní se různých soutěží a pěveckých a tanečních festivalů, čímž prezentuje českou kulturu na různých korejských kulturních akcích s mezinárodní účastí. HUFS, zejména Katedra bohemistiky a slovakistiky, svou činností přispívá k šíření dobrého jména České republiky v Korejské republice. Mnoho absolventů bohemistiky je každoročně přijímáno do korejských firem, které spolupracují s českými firmami a pomáhají tak překonávat přirozenou jazykovou a vzájemnou kulturní bariéru mezi ČR a Korejskou republikou. (Aktualizováno 19. září 2023)