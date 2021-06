DPH: Dva obyvatelé CT byli pozitivně testováni na infekci virem Poisan | Zprávy

(WFSB) – Ministerstvo veřejného zdraví v Connecticutu v úterý oznámilo, že dva obyvatelé měli pozitivní test na virus Poisan.

Jedná se o první dva případy POWV identifikované ve státě v roce 2021.

Virus se k lidem šíří kousnutím infikovaného klíště s černými nohami nebo „jeleny“. DPH říká, že příznaky po infikovaném kousnutí klíšťatem mohou trvat od jednoho týdne do jednoho měsíce.

DPH říká, že zatímco většina lidí pravděpodobně nebude mít příznaky nebo mírné onemocnění podobné chřipce, u některých lidí se objeví závažné onemocnění, které postihuje centrální nervový systém. Těžké případy mohou začínat horečkou, zvracením, bolestmi hlavy, slabostí, rychle rostoucí zmateností, ztrátou koordinace, obtížnými řečmi nebo záchvaty.

“Virus Powassan existuje už nějakou dobu. Obvykle se vyskytuje v Kanadě, ale klíště se dostalo do Spojených států za poslední zhruba desetiletí a tak několik desítek let a bylo ho vidět hlavně v severovýchodní oblasti Spojené státy, jako například v Minnesotě ve Wisconsinu. A tady na severovýchodě je to obvykle vidět v Maine, ale je zřejmé, že se klíšťata šíří, aby si našly cestu, “řekl Dr. Ulysses Wu.

Dr. Ulysses Wu říká, že v letech 2016 až 2020 bylo v Connecticutu hlášeno 10 případů a dva lidé zemřeli.

Dva lidé, kteří měli pozitivní test v Connecticutu, jsou ve věku 50 až 79 let a oba onemocněli během třetího dubnového týdne.

Laboratorní testy potvrdily přítomnost protilátek proti POWV a obě byly hospitalizovány pro onemocnění centrálního nervového systému.

Oba pacienti byli propuštěni z nemocnice a zotavují se.

DPH uvedla, že pacienti pobývají v okresech Fairfield a Hew Haven.

“Identifikace dvou obyvatel Connecticutu s onemocněním souvisejícím s virem Poasan podtrhuje potřebu opatření k prevenci kousnutí klíšťaty, zatímco klíšťata jsou nejaktivnější, a to od nynějška do pozdního podzimu. Použití úřadující komisařky pro DPH Deidra S. Gifford, MD, MPH,” řekla úřadující komisařka pro DPH Deidra S. Gifford, MD, MPH. Repelent proti hmyzu, vyhýbání se oblastem, kde by pravděpodobně mohly být klíšťata, a pečlivá kontrola klíšťat po pobytu venku může snížit pravděpodobnost, že vy nebo vaše děti chytíte tento virus. “

Další informace zobrazíte kliknutím Tady.