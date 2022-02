Slunce tento měsíc vybuchuje nepřetržitě a „přicházejí obří pochodně“

Slunce bylo v posledních týdnech velmi zaneprázdněné.

V úterý naše hvězda rozpoutala dvě masivní exploze ze své odvrácené strany v již tak intenzivním měsíci sluneční aktivity.

Pozoruhodný výron koronální hmoty (CME) zaznamenala kosmická loď STEREO-A NASA v časných hodinách 15. února.

Rozsáhlé erupce jsou obří sopečné erupce, které posílají plazmu spěchající vesmírem – a Slunce jich v průběhu měsíce prošlo mnoha.

Pokud by zasáhly Zemi, mohly by oblaky materiálu vytvořit geomagnetické bouře, které by zničily satelity a narušily energetické sítě.

Naštěstí byla CME tento týden vypuštěna ze strany Slunce, která je odvrácena od naší planety, a proto nepředstavuje žádnou hrozbu, říká astronom Dr. Tony Phillips.

Psaní na jeho stránkách spaceweather.comkterý sleduje aktivitu Slunce, řekl: „Tato CME nezasáhne Zemi, vzdaluje se od naší planety a ne směrem k ní.

„Pokud by však zasáhla tak velká obranná erupce, mohla by způsobit velmi silnou geomagnetickou bouři. Mohli jsme se vyhnout kulce.“

V závislosti na jeho velikosti by erupce mohla být třídy X: nejvýkonnější možná třída.

„Toto je druhá aktivní oblast na odvrácené straně této velikosti od září 2017,“ řekl astronom Junwei Zhao ze Stanfordské helioscience skupiny SpaceWeather.

Slunce vypustilo ze své odvrácené strany dva mohutné výbuchy. Karl Battams / NASA Soho / Twitter

„Pokud tato oblast zůstane obrovská, když se otáčí na straně Slunce přivrácené k Zemi, mohlo by nám to poskytnout zajímavé záblesky.“

Byl to rušný měsíc se sluneční aktivitou. Podle doktora Phillipse během února vycházelo slunce každý den. Některé dny bylo vidět několik slunečních erupcí.

Tři z nich spadaly do druhé nejsilnější třídy světlic, světlic třídy M. V lednu bylo zaznamenáno pět světlic třídy M.

Jedna taková erupce vedla 29. ledna ke sluneční bouři, která zničila 40 satelitů SpaceX Bez práce.

Zbytek únorových vzplanutí nastal v mírnější C kategorii.

Jakkoli to může znít děsivě, je to součást běžné činnosti našeho slunce – takže zatím nepropadejte panice.

Astronomové pozorně sledují sluneční aktivitu, aby se ujistili, že existuje spousta varování před případnou geomagnetickou bouří.

Co jsou geomagnetické bouře?

Bomby nepředstavují žádnou hrozbu, protože jsou odpalovány na straně odvrácené od země. Karl Battams / NASA Soho / Twitter

Geomagnetické bouře jsou způsobeny CME, což jsou masivní výrony horkého materiálu zvaného plazma z nejvzdálenější vrstvy Slunce.

Mohou dát vzniknout barevné polární záři aktivací molekul v atmosféře naší planety

Každá sluneční bouře je hodnocena svou intenzitou na stupnici od jedné do pěti, přičemž G1 je popsána jako „mírná“ a G5 jako „silná“.

Na horním konci stupnice způsobují bouře zmatek v magnetickém poli naší planety a potenciálně narušují energetické a komunikační sítě.

„Žádné škodlivé záření z erupce nemůže projít zemskou atmosférou, aby fyzicky ovlivnilo lidi na Zemi,“ říká NASA.

„Nicméně – když je to dost vážné – může to narušit atmosféru ve vrstvě, kudy cestují signály GPS a komunikace.“

Kdy zasáhly Zemi velké magnetické bouře?

Raketa SpaceX Falcon 9 startuje z Pad 39A v Kennedyho vesmírném středisku na Floridě. Craig Bailey / Florida Today-USA TODAY NETWORK / Sipa USA

V minulosti způsobily na naší planetě zkázu velké sluneční erupce.

V roce 1989 silná sluneční erupce uvolnila na Zemi tolik elektricky nabitých částic, že ​​kanadská provincie Quebec ztratila energii na devět hodin.

Kromě toho, že způsobují problémy naší technologii, mohou způsobit újmu astronautům pracujícím na Mezinárodní vesmírné stanici, a to buď vystavením radiaci, nebo rušením komunikace řízení mise.

Magnetické pole Země nás pomáhá chránit před nebezpečnějšími následky slunečních erupcí.

Slabší sluneční erupce – které jsou častější – jsou zodpovědné za polární záře, jako je polární záře.

Tyto projevy přirozeného světla jsou příklady magnetosféry Země, která je bombardována slunečním větrem, což má za následek jasně zelené a modré obrazovky.

Slunce je v současné době na začátku nového 11letého slunečního cyklu, který obvykle zažívá erupci a erupci, které jsou intenzivnější a extrémnější.

Očekává se, že tyto události vyvrcholí kolem roku 2025 a doufá se, že solární sonda je bude všechny sledovat, protože má za cíl letět do vzdálenosti 26 milionů mil od Slunce.

