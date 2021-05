Tipy Captain Fantasy hrající v České republice vs Rakousku Živý přenos Central Europe Cup T20 2021

Tým CZR vs AUT Dream11 Předpovědi středoevropského poháru T20

Česká republika vs Rakousko Dream 11 Předpověď týmu Středoevropský pohár T20 – Tipy na hraní fantasy, kapitáne, pravděpodobné XI pro dnešní CZR Vs AUT na kriketovém hřišti Winor: Zápas č. Rakousko se v sobotu setká s Českou republikou na kriketovém hřišti Winor ve 3. ročníku Středoevropského poháru T20. Zápas Středoevropského poháru T20 CZR vs AUT začíná v 13:30 IST – 22. května. Oba týmy přicházejí na tento zápas poté, co porazily Lucembursko. Česká republika zvítězila o devět branek, zatímco Rakousko zvítězilo o šest běhů – T / L. Zadní strana sedí u stolu bodů ve srovnání s protivníkem kvůli Better Net Run Rate (NRR). Oba týmy se v sobotu poprvé setkají v lize a získají dva plné body. Předpověď středoevropského poháru T20 Dream 11 – Předpověď tipů Dream 11 Guru a AUT Předpověď týmu Dream 11 proti CZR, AUT Fantasy Cricket Predikce proti CZR, AUT Možné XI vs XTR Central Europe Cup T20, Fantasy Cricket Predikce – Česká republika, Fantasy Playing Tipy – Central Europe Cup T20. Přečtěte si také – EIB vs BAR Dream11 Předpověď týmu Lalika Santander: kapitán, vicekapitán – Ebar vs Barcelona, ​​Fantasy tipy, předpokládané XI pro dnešní fotbalový zápas na městském stadionu Ipurua 21:30 IST sobota 22. května

Dávka: Soutěž T20 ve střední Evropě mezi Rakouskem a Českou republikou se bude konat ve 13:00 IST – 22. května. Přečtěte si také – BAY vs AUG Dream11 Předpověď týmu Bundesliga 2021: Kapitán, tipy na hraní fantasy – předpokládané XI pro dnešní fotbalový zápas v Bayernu Mnichov vs Augsburg, aréna 19:00 IST sobota 22. května

Čas: 13:30 JE. Číst dál – CZR vs LUX Dream11 Team Predikce Středoevropského poháru T20: Kapitán, druhý kapitán – Česká republika vs Lucembursko, Fantasy tipy a potenciál XIs Dnes 4. 4. T20 na stadionu Winor Sobota 6. května IST

Umístění: Kriketové hřiště pro vítěze.

Tým CZR vs AUT My Dream11

Brankář – Hilal Ahmed

Batsman – Sabawoon Davisi (C), Mark Simpson – Parker, Navin Wijesekera, Arun Asokan

Všestranní – Rasmal Shikiwal (VC), Lakmal Kasturiarachchike, Sudesh Wickramasekara

Nadhazovači – Paul Taylor, Akib Iqbal, Naveed Ahmed

Potenciál CZR vs AUT Hraje XI

Česká republika: Sabavoon Davisi, Hilal Ahmed, Arun Asokan, Sudesh Wickramasekara, Paul Taylor, Sahil Grover, Ali Waqar, Satyajit Sengupta, Naveed Ahmed, Smith Patel, Sameera Maduranga.

Rakousko: Jabiullah Ibrahimhel, Sahle Satran, Akib Iqbal, Javed Satran, Lakmal K, Mark Simpson Parker, Rasmal Shikiwal, Naveen Wijesekera, Mirza Ahsan, Kunal Joshi, Rayhan Ahmed

Týmy CZR vs AUT

Česká republika: Arun Asokan, Kair Mehta, Zahid Mahmood, Edward Knowles, Kushal Mendon, Abdul Farhat, Ali Waqar, Naveed Ahmed, Sagar Madhreti, Paul Taylor, Sameera Maduranga, Javed Iqbal, Smith Patel, Sudesh Vikram, (týden), Sahil Grover (týden) ).

Rakousko: Mirza Ahsan, Kunal Joshi, Javed Satran, Naveen Wijesekera, Rasmal Shikiwal (C), Jeshan Arif, Akib Iqbal, Aman Habibullah, Mark Simpson-Parker, Jabiullah Ibrahimkolal Salmai, Rayhan Ahlah,

Předpověď Dream 11 / AUT Dream 11 Team / CZR Dream 11 Team / Rakousko Dream 11 Předpověď týmu / Česká republika Dream 11 Předpověď / Dream 11 Guru Tipy – Podívejte se na Central Europe Cup T20 / Online kriketové tipy a další.