Apple TV 4K vs PS5: Jaký je výkon ve srovnání?

The K dispozici nejnovější verze Apple TV 4K spotřebitelům po dobu asi jednoho týdne a nadále se dozvídáme více o změnách a vylepšeních společnosti Apple s letošní recenzí. Nová Apple TV 4K je poháněna čipem A15 Bionic, novým hloubkovým zařízením test z Ploché HD panely Zajímavý pohled na srovnání s herními konzolemi jako Playstation 4 a Playstation 5.

Čip A15 použitý v letošní Apple TV 4K má čtyřjádrový GPU, spíše než pětijádrovou verzi GPU, která byla použita v iPhone 13 Pro. Má také čtyřjádrový CPU místo 5jádrového CPU, což opět jasně ukazuje, že jde o „přibalenou“ verzi čipu A15 Bionic používaného v jiném hardwaru.

Pokud jde o výkon ve srovnání s předchozí generací Apple TV s čipem A12 uvnitř, testy provedl Ploché HD panely Ukažte, že letošní Apple TV 4K je „o 40 % rychlejší“. Apple inzeruje, že by měl být o 50 % rychlejší, ale tento rozdíl může být jednoduše způsoben rozdíly v metodice testování.

Další letošní změnou je, že nejnovější Apple TV 4K nemá uvnitř ventilátor, což má za následek menší a lehčí design. Jak to ovlivní výkon, chlazení a škrcení? Nová Apple TV 4K již škrtí méně Z předchozího modelu:

V benchmarkovém testu CPU byl A15 asi o 40 % rychlejší než A12 v předchozí Apple TV – méně než 50% zlepšení Apple, které by mohlo používat jinou metodologii testování. Na druhou stranu nás překvapilo, že plyn A15 je nižší než u A12 vzhledem k tomu, že nemá aktivní chlazení. Rychlost CPU 20 minut byla snížena na 65 %, zatímco A15 byla snížena na pouhých 84 %, což znamená, že nová Apple TV 4K si dokáže udržet většinu výkonu CPU při velkém zatížení po delší dobu při hraní her.

Pokud jde o srovnání s herními konzolemi jako PS5 a Xbox One:

CPU A15 Bionic je mnohem rychlejší než předchozí generace herních konzolí, jako je Xbox One a PlayStation 5. Výkonná jádra CPU A15 jsou také mnohem rychlejší než CPU (jednojádrový výkon) PS5, ale PS5 je napřed. ve výkonu Basic, protože má 8 jader oproti 5 jádrům ve verzi Apple TV A15.

Pokud jde o GPU, Apple TV 4K (2022) na papíře přesahuje 1 TFlops grafického výkonu, ale co je trochu nejasné, protože pro tvOS nejsou k dispozici žádné informace o GPU ani srovnávací aplikace. Pokud jde o výkon TFlops, stále se nemůže rovnat nejnovější generaci herního hardwaru jako Xbox One a má pouze poloviční množství paměti RAM (4 GB vs 8 GB).

Na druhou stranu Apple TV 4K (2022) má mnohem rychlejší RAM a je vybavena velmi rychlým NVMe SSD na rozdíl od starého HDD na konzolích minulé generace. Začínáme se dostávat do bodu, kdy by hry pro Xbox One a PS4 měly být teoreticky hratelné na Apple TV bez přílišných kompromisů.