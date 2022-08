US Open: Cameron Norrie porazil Benoita Bayera, zatímco Dan Evans vystřelil Jerryho Veselého | tenisové novinky

Cameron Norrie se ukázal být příliš silný na problémového Francouze Benoita Baera, když se dostal do druhého kola, zatímco Dan Evans se k němu připojil v klinické show.

Bayerovi nechybí talent, jeho bekhend je jeden z nejlepších, ale jeho snahy byly často zpochybňovány a zdálo se, že se během prvního a třetího setu v parném počasí sotva snažil.

Nouri ztratil jen 17 bodů v kombinovaných setech na obou stranách vysoce konkurenční sekundy a vyhrál 6-0 7-6 (7-1) 6-0 za 1 hodinu 40 minut.

Nouri má za cíl pokračovat ve své cestě do semifinále Wimbledonu začátkem léta





Britská jednička hraje jako nasazená osmička na grandslamu poprvé a agresivně bojuje o titul, zvláště poté, co se dostala do semifinále Wimbledonu.

Těžko bychom hledali dva tenisty s odlišnějším přístupem ke svému sportu, Nouri byl od začátku ústřední, zatímco Bayer udělal 16 nepovinných faulů – dvakrát tolik bodů, než vyhrál – a v prvním setu trefil pouze jednoho vítěze, který vydržel méně. než 20 minut.

Druhý byl jiný příběh a po krátké prodlevě, kdy diváci zkolabovali na tribunách, Bayer zlomil Nouriho, aby odešel na set za stavu 5:3.

Nouri však okamžitě odskočil, ovládl tiebreak a Bayer se na třetí sotva proběhl po hřišti a rychle dokončil práci.

Nouri vs Bayer: Statistiky zápasu Mé světlo Statistiky zápasu Bayer 9 Esa 2 dvojité chyby 13 84 % Vítězné procento pro první podání 74 % 50 % Vítězné procento pro druhé podání 24 % 7/12 Vyhrály body zlomu 1/2 25 Celkový počet vítězů 21 15 nechtěné chyby 57 95 Celkový počet získaných bodů 55

„Je to těžké, zvláště s Benoitovým způsobem hry,“ odpověděl Nouri, když byl dotázán na hru proti někomu, kdo se občas nesnažil vyhrát.

„Protože to vypadá, že tam ve skutečnosti není a může přijít s dobrými ranami a velkými returny. V tom třetím setu se mu líbilo – párkrát 30, 15-30, a tehdy je tak nebezpečný. Myslím, že je zajímavý hráč na sledování a je to opravdu milý chlap.“

Později dodal: „Je to nešťastné, myslím, že hrál příliš rychle a na konci dne jsem byl mimo a dělal svou práci.“

Nouri, který si letos vylepšil bilanci výher a proher na 42:19, se příště utká s Portugalcem Joao Sousa který se prosadil v zápase proti Američance Mackenzie MacDonaldové, když vyhrál 1-6 7-6 (7-4) 7-6 (7-4) 6-3.

Bayer připouští, že porážka Nouriho může být posledním zápasem jeho kariéry

Benoit Bayer zvažuje, že se k tenisu nevrátí





Francouz měl sbalenou tašku připravenou opustit hřiště, než odešel na podání 0-5 ve třetím setu a vyhrál s pouhými 17 body v obou setech lásky.

Bayer otevřeně hovořil o svých psychických problémech na kurtu a v rozhovoru pro L’Equipe prozradil, že zvažuje, že se k tenisu nevrátí.

Řekl: „Jel jsem 5:3, mohl jsem mít druhý set, mohl jsem to udělat dobře v hlavě, ale moji démoni jsou zase zpátky, dvojité fauly a začínají pořád stejně.

„Uvidíme, co se stane. Nejsem si jistý, jestli budu pokračovat v sezoně, možná se tam zastavím a uvidím, jestli budu pokračovat příští rok.“

„Dokonce i na grandslamech je pro mě těžké bojovat. Doufám, že jednoho dne najdu motivaci, něco, co mě přiměje milovat tenis. Právě teď jsem nejšťastnější, když jsem doma, a mizerně, když jsem v turnaj.“

„Už se ani nechci zlobit na tenisovém kurtu. Není to dobré znamení – pokud se nezlobím, je to proto, že je mi to jedno.“

Evans se připojuje k Nourimu s působivým výkonem

Evans překonal Jerryho Veselého a stal se pátým Britem, který se dostal do druhého kola.

Vzhledem k tomu, že obhájkyně titulu Emma Radocano je stále ve hře, jde již o nejsdílenějšího anglického hráče, který se v New Yorku dostal do druhého kola od roku 1981, přičemž Evans se připojil k Andymu Murraymu, Norriemu, Jacku Draperovi a Harriet Dart.

Evans se loni dostal do čtvrtého kola a dostal se do Flushing Meadows, povzbuzený postupem do semifinále ATP Tour v Montrealu začátkem tohoto měsíce.

A proti Čechovi Veselému byl tvrdý a v parném počasí zakončil vítězstvím 6-4, 6-1, 6-1 za 1 hodinu a 55 minut.

V dalších zápasech o třetí místo Carlos Alcaraz Bojoval s ním Sebastian Baez předtím, než Argentinec začal boj v horku a za ním padl 7-5, 7-5, 2-0.

