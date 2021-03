Single News Roundup: Zoo Zoom Czech Sims Go Wild; Chovatel kuřat nesprávně pláče, když hodí italského tanku a tak dále

Následuje souhrn aktuálních zvláštních souhrnů zpráv.

Chovatel kuřat nesprávně pláče, když exploduje italské tankové družstvo

Italská vojenská nádrž účastnící se vojenských cvičení v severní Itálii náhodně explodovala ve středu ve středu večer kurník a zabila několik ptáků, uvedla místní policie. Atentátník zaútočil krátce po poledni před náborovým střediskem policie na okraji města Vivaro.

Zoo Zoom Czech Sims go wild

My lidi možná unavujeme videohovory, přiblížení narozenin a streamování show, ale Simíci ve dvou českých zoologických zahradách si začínají užívat své nové živé online připojení. Vzhledem k nedostatečnému kontaktu s návštěvníky, protože atrakce byly v prosinci uzavřeny na základě omezení COVID-19, si nyní šimpanzi mohou navzájem prohlédnout každodenní život v Safari Park Tour Grolov a zoo asi 150 km od Brna.

Seznamte se se ženou, která navrhuje cybersex po infekci

Podle zkušené návrhářky Angeliny Alexandrovičové zájem o cybersex roste, protože infikovaní lidé nejsou schopni najít blízké vztahy obvyklými způsoby, s výhradou zamykání a omezení cestování. Epidemie zároveň vždy zvýšila touhu lidí po použití technologického řešení.

Hongkongská imigrační vlna ovlivňuje její minimalistickou politickou populaci – její mazlíčky

Dan Yip, letecký mechanik, byl jedním z několika tisíc lidí, kteří opustili Hongkong po loňském novém bezpečnostním zákoně a prodemokratických protestech v roce 2019. Na rozdíl od mnoha by neodcházel bez svých mazlíčků. Yip (40 let) utratil více než 000 14 000, aby přestěhoval své tři husky a kočku do Británie, kde se usadil se svou přítelkyní a 22letou dcerou.

