Proč příští iPad Pro, M4 nebo ne, nahradí můj model 2018

Jsem někdo, kdo rád a hodně vyměňuje svá zařízení, a vždy mám to nejnovější a nejlepší od Applu. Jednou zářnou výjimkou byl iPad. Kupoval jsem ho téměř každou novou generaci, trend, který pokračoval poté, co jsem z iPadu udělal svůj primární počítač. Ale iPad Pro 2018 používám téměř šest let, což je podle mých měřítek velmi dlouhá doba. Přestože v posledních letech vyšlo mnoho nových modelů, necítil jsem se dostatečně v pokušení upgradovat.

Proč? Protože model 2018 fungoval pozoruhodně dobře. Ale příští týden můj nový iPad konečně vyschne. Na základě toho, co se všeobecně očekává od iPadu Pro 2024, ať už obsahuje čip M4 nebo ne, jsem netrpělivě připraven na upgrade. Mám podezření, že mnoho majitelů 2018 plánuje udělat totéž. Nech mě to vysvětlit.

Zůstatková síla iPadu Pro 2018

2018 iPad Pro se již dlouho osvědčil jako zařízení, které předběhlo dobu. Jistě, o omezeních iPadOS se vedou nekonečné debaty, ale jako samotný hardwarový produkt měl iPad Pro 2018 toho hodně. Jeho hranatý design s plochými okraji předchází podobným designovým změnám jako u řady iPhone a MacBook; Čip A12X Bionic poskytuje dostatek energie, aby vydržel několik let budoucích iterací čipu; Přijetí USB-C přineslo podporu pro nespočet nových doplňků; A konečně, výrazné zmenšení rámečku vytvořilo nový vzhled pro novou éru iPadů, která trvá dodnes.

Proč je iPad Pro 2024 jednoznačným upgradem

S každým předchozím vydáním iPadu Pro byly vždy nějaké skvělé funkce, které bych ocenil, ale nakonec jsem nemohl upgradovat. Nejnovější, nejrychlejší čip je vždy výhrou, ale teprve v posledním roce nebo dvou se A12X Bionic konečně začal cítit pomalý. Mezi další pozoruhodná vylepšení patří Malá LED obrazovka U 12,9palcového modelu 5G a nové funkce Apple Pencil. Solidní přírůstky, ale ani kolektivně nenaplňují „wow“ faktor, který přinesl model 2018 Téměř, ale ne tak docela.

S nadcházejícím modelem 2024 to však vypadá, že verze 2018 má na cestě opravdu přesvědčivého nástupce.

Kromě všech vydání za posledních šest let by měl nový iPad Pro nabídnout:

Zcela nové OLED displeje – první iPad – pro obě velikosti iPadu Pro

Profesionálnější možnosti příslušenství, včetně nové klávesnice Magic Keyboard a Apple Pencil

Je to pravděpodobně první čip M4 v řadě Apple a některé z doprovodných softwarových funkcí, které jej využívají

Přední fotoaparát podél horního rámu v režimu na šířku, Konečně

Celkově tenčí tělo a pravděpodobně i lehčí

Dohromady to vypadá jako typ iPadu, který nastaví standard pro nadcházející roky. Od displeje po nové příslušenství, čip a další vylepšení designu hardwaru, iPad Pro 2024 bude představovat skutečnou evoluci zařízení. Zdá se, že jako takový kráčí ve stopách svých předchůdců z roku 2018 jako jeden z nejstylovějších iPadů, jaký byl kdy vyroben.

M4 nebo ne, iPad Pro 2024 je upgrade, na který jsem čekal.

