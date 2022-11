KNOXVILLE, Tennessee (WVLT) – S rostoucím napětím ve východní Evropě požádal bývalý velvyslanec v Polsku obyvatele východního Tennessee, aby zůstali v kurzu.

Victor Asch sloužil jako velvyslanec v Polsku od léta 2004 do podzimu 2009.

Ashe, bývalý starosta Knoxville, promluvil pro WVLT News ráno poté, co byli dva polští občané zabiti poté, co rakety dopadly na skladiště obilí ve východní části země.

Polsko je členem NATO, což znamená, že pokud byl útok předem promyšlený zemí, která není součástí NATO, členské státy budou muset jednat.

Když Polsko přijalo zásah z Ruska, Ash lidem připomněl roli, kterou Polsko v regionu hrálo.

„V Polsku jsou asi tři miliony ukrajinských uprchlíků a nejsou ve středoškolských tělocvičnách, nejsou v rekreačních střediscích, nejsou ve veřejných budovách, jsou doslova ve čtyřech nebo pěti transportováni k lidem domů,“ řekl Ash. „Vláda poskytuje doplňky výživy a zdroj příjmů, aby to zaplatila, a ve skutečnosti si vezmete do svého domova lidi, o kterých nevíte, že mluví jiným jazykem, ale podporujete je, protože se stávají uprchlíky.“

Zatímco se svět schází, aby našel rakety, které vznikly na Ukrajině jako součást protiraketové brigády z napadené země, Ash ukazuje, jak se mnoho Poláků cítí, když vidí sousední zemi pod útokem.

„Putinova invaze na Ukrajinu ji v podstatě proměňuje zpět ve staré sovětské impérium a mnoho respondentů má pocit, že pokud Putin uspěje, může se jim to stát, jediný rozdíl je samozřejmě v tom, že Polsko je součástí NATO,“ řekl. Popel.

S blížícím se rokem Spojené státy nadále utrácejí velké množství peněz na ochranu země a bývalý velvyslanec naléhá na Američany, aby chápali hrozící rizika.

„Je to nejvážnější konflikt v Evropě od konce druhé světové války v roce 1945, a přestože se utrácejí peníze, je to zničující ve srovnání s tím, co bychom utratili, kdyby Ukrajina padla a vy byste pak bránili Polsko, Maďarsko a Česká republika, Lotyšsko a Litva,“ řekl Ash.

