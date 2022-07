Jste úplně špatně! GTA 6 nebude mít první ženskou hrdinku této franšízy

Začátkem tohoto týdneZískali jsme první pohled na vývoj GTA 6. Hra – která má vyjít za několik let díky kultuře „can-do“ vývojáře Rockstar – jasně zasadí příběh ve stylu Bonnie & Clyde zasazený do moderního Miami a bude označovat „první hrdinku“ této franšízy. Až na to, že tomu tak není – jak podotýká několik frustrovaných lidí Cvrlikání.

Nemluvíme o tom GTA Online Přizpůsobitelný tichý protagonista buď zde! Vlastně až v roce 1997, originál GT to bylo čtyři Hrdinky – Chyběly však ve verzi hry pro PS1, což je pravděpodobně hra, kterou většina z vás hrála. Postavy — Divine, Katie, Mikki a Ulrika — se všechny objevily v původní PC verzi, stejně jako port Game Boy Color. Dvě další hratelné postavy, Gretchen a Candy, budou později hrát v GBC adaptaci GTA 2.

Původní hry GTA se samozřejmě výrazně liší od modernějších verzí a vámi zvolená postava neměla žádný vliv na děj a hratelnost. I když je tedy technicky pravda, že série měla hrdinky již dříve, od nejnovější hry bychom očekávali větší hloubku.

Tento příběh by však měl pomoci rozptýlit ty iracionální narážky, že Rockstar byl náhle „probuzený“ – ukázalo se, že to tak bylo celou dobu!