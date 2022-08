Co je WebView systému Android?

Pokud používáte zařízení Android, možná jste narazili na aplikaci s názvem Android System WebView. Jedná se o systémovou aplikaci, která pravidelně přijímá aktualizace prostřednictvím obchodu Google Play. Ale co uděláte a měli byste je odstranit?

Důležitá součást systému

Webové zobrazení systému Android Jedná se o základní součást systému, kterou aplikace pro Android používají k zobrazení externího webového obsahu namísto jeho otevírání v běžném webovém prohlížeči, jako je Chrome. Je předinstalovaný na všech zařízeních Android.

Běžně se používá v aplikacích jako Twitter a Facebook k otevírání sdílených hypertextových odkazů v rámci aplikace. Ale řada dalších aplikací pro Android jej také používá k zobrazení webového obsahu, který není součástí aplikace.

Aplikace WebView je založena na chrom, což je stejný open source projekt, který pohání webový prohlížeč Google Chrome, ale nezahrnuje všechny funkce, které najdete v plné verzi Chrome. Nejedná se tedy o náhradu běžného prohlížeče.

Proč to aplikace používají?

Google nabízí aplikacím několik způsobů, jak zobrazit externí obsah, včetně WebView, Vlastní kartyA možnost spustit běžný webový prohlížeč. Aby však uživatelé zůstali uvnitř svých aplikací a poskytovali bezproblémový zážitek, používají vývojáři aplikací funkci WebView, kdykoli je potřeba zobrazit externí obsah.

Díky WebView se vždy, když v aplikaci kliknete na adresu URL, otevře se v ní kontejner a zobrazí se celá webová stránka. Kromě toho mohou vývojáři aplikací přizpůsobit tento kontejner tak, aby odpovídal celkovému rozhraní aplikace. Získáte tak konzistentní zážitek a nebudete se přenášet do samostatné aplikace prohlížeče, abyste otevřeli externí webový obsah.

Proč Android WebView dostává aktualizace?

Často v seznamu aktualizovaných aplikací objevíte webový náhled systému Android. Je to proto, že Google často vydává aktualizace WebView, aby zajistil, že bude mít nejnovější vylepšení a opravy chyb zavedené v projektu Chromium. Tyto aktualizace jsou nezbytné k udržení hladkého chodu všech aplikací, které používají WebView.

Pokud to vypadá jako nedávný přírůstek do vašich aplikací, je to proto, že WebView byl upgradován v rámci základních aktualizací Androidu. Ale počínaje vydáním Androidu 5.0 Lollipop, spol Umožněte jej upgradovat prostřednictvím Obchodu Google Play Jako samostatná aplikace Android WebView. Tímto způsobem může přijímat aktualizace v případě potřeby, místo aby se na ně spoléhal Omezené aktualizace systému.

A co je nejdůležitější, nemusíte svou aplikaci Android WebView aktualizovat ručně. Místo toho automaticky přijímá všechny aktualizace.

Můžete odstranit webové zobrazení systému Android?

Aplikaci Android System WebView nelze ze zařízení Android odinstalovat, protože se jedná o systémovou aplikaci. Můžete to zakázat nebo odinstalovat aktualizace, ale není k tomu žádný dobrý důvod. Je to proto, že mnoho aplikací a her jej používá k zobrazení externích webových stránek a dalšího obsahu. Pokud jej deaktivujete, v lepším případě riskujete, že deaktivujete část jeho funkčnosti, v horším případě jej učiníte zcela nestabilním.

zajímavé pro Android 7 NougatA Android 8 Oreo a Android 9 Pie, Google používal plnou verzi Chrome pro funkci WebView. Přestože je aplikace WebView pro Android nainstalována na každém zařízení Android, nebyla aktivně používána ani aktualizována. Takže pro tyto verze, i když zakážete Android System WebView, nebude to mít žádný vliv na výkon žádné aplikace, ale nezískáte ani žádnou výhodu. Proto je nejlepší nechat aplikaci na pokoji.

A co WebView Beta, Dev nebo Canary?

Jako většina aplikací, Android WebView beta verzeJako betaA DaveA kanárek, prostřednictvím obchodu Google Play. Tato vydání jsou však určena vývojářům aplikací k testování nadcházejících změn WebView, pokud jejich aplikace používají funkci WebView.

Není to pro běžné uživatele a i když si nainstalujete zkušební verzi, žádné výhody se nedočkáte. Případně se možná budete muset vypořádat s chybami, protože beta, vývojové a canary buildy nebyly důkladně testovány a mohou být nestabilní.

Důležitá součást prostředí Androidu

Celkově je aplikace WebView pro Android nedílnou součástí základního prostředí Androidu. Není to však vaše typická aplikace. Není tedy uveden ve spouštěči aplikací a nelze jej otevřít ručně. Ale je tam, když to aplikace potřebuje. Je dobré to vědět, abyste jej nezakázali nebo neodstranili aktualizace a nezpůsobili tak problémy.

Pokud hledáte aplikace, které lze odstranit, zvažte to Hromadné mazání aplikací a další způsoby Uvolněte místo na svém zařízení Android.

