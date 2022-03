Heidi Lamar oslavila novou knihu

autor Stephen Michael Shearer bude v Knihy DJ Wales v La Jolla, aby 31. března diskutoval o své nové knize „Glamour and Style: The Beauty of Hedy Lamarr“. Toto je doprovodná kniha konferenčního stolku k jeho autobiografii Beautiful: The Life of Hedy Lamarr o klasické hollywoodské hvězdě a vynálezci.

Ve filmu z roku 1938 „Alžírsko“ se Hedy Lamarr objevila v prvním hollywoodském filmu. Na scénu vstupuje ve večerních šatech, zatímco kulky létají temnou alžírskou uličkou. Vystoupil jsem ze stínu a šel ke kameře. Nepotřebovala žádná slova, aby oslnila dav svou bezchybnou krásou.

Louis B. Mayer s ní podepsal smlouvu a přidal ji ke hvězdám, které nasbíral v MGM, aby se mohl pochlubit „více hvězd než těch na nebi!“ Propagoval ji jako „nejkrásnější dívku na světě“ a spojil ji s herci jako Clark Gable, Spencer Tracy a William Powell. Herečka narozená ve Vídni často hrála v rolích, které Hollywood v té době považoval za „mimozemské“ ve filmech jako „White Cargo“, „Lady of the Tropics“, „Tortilla Flats“ a „Companion X“.

Před svým příchodem do Hollywoodu způsobila značný rozruch v českém filmu z roku 1933 „Extáze“ (pod jménem Heidi Keisler), ve kterém se krátce objevila nahá.

Zatímco publikum po celém světě ji vidělo jako tuto zářivou hvězdu 30. a 40. let, málokdo v té době věděl, že je to také inteligentní a inovativní žena. Slavná herečka prý řekla: „Každá dívka může být čarodějnicí. Stačí stát na místě a tvářit se němě.“

Autor Stephen Michael Shearer zaznamenal Lamarův život v autobiografii z roku 2010 Beautiful: The Life of Hedy Lamarr, kde prozkoumal její brilantnost a inteligenci.

„Ze všech filmových hvězd nám Hedy Lamarr zanechala dvojí odkaz, nejen kánon filmové akce, ale možná jeden z nejdůležitějších vědeckých vynálezů 20. století,“ řekl Shearer.

Vynalezl jej avantgardní skladatel George Anthill Patentováno Byl to „frekvenční skákací, rozšířený komunikační systém“ navržený tak, aby zefektivnil rádiem naváděná torpéda.

Na počest Lamarové připadá Mezinárodní den vynálezců na její narozeniny, 9. listopadu.

Ale protože se velká část Lamarovy kariéry točila kolem obrazu, který poskytla, Shearer nyní vytvořil vizuálního společníka své autobiografie Glamour and Elegance: The Beauty of Hedy Lamarr. Kniha oslavuje její nádherný vzhled a slavné návrháře, kteří ji oblékali, prostřednictvím velkého výběru fotografií. Existuje také několik rodinných fotografií, které Shearer získal povolení použít od Lamarrových dětí.

Ale i v tomto zkoumání stylu a elegance si Shearer udělá čas, aby zahrnula kapitolu o svém vynálezu a podívala se za hranice obrazu filmové hvězdy.

„Ale důvod, proč píšu ‚Krásná‘ a proč chci napsat tuto knihu o Hedy Lamarr, je ten, že existuje obraz krásy v kontextu doby a Hedy Lamarr byla žena v převážně mužsky orientované společnosti. ve 30., 40. až 50. letech,“ prohlásil Shearer. A skutečnost, že měla inteligentní mysl, aktivní mysl, kreativní mysl a brilantní mysl, byla všechna ta desetiletí potlačena, protože byla žena. A nebyla to jen žena, ale krásná žena. A jak to bylo dusno a jak frustrující pro ni během té éry neslyšela.“

Shearerova kniha oslavuje Lamarovo dvojí dědictví mozku a krásy. Ve čtvrtek 31. března bude v DG Wills Books diskutovat o své knize Lamarr a podepsat kopie.