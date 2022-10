Smyčcový kvartet ve střední Evropě v průběhu staletí

Brentano String Quartet at South Mountain

Neděle 2. října 2022

Hayden, Kvartet B, op. 33 č. 4

Bartok, Kvartet č. 5

Dvořák, Kvartet č. 14 v A-bytu, op. 105

Na mapě střední Evropy můžete nakreslit téměř rovnou čáru podle rodišť tří skladatelů, kteří byli minulou neděli odpoledne zastoupeni na koncertě jižně od hory. Rozprostírá se severozápadně a jihovýchodně od středu Ruhrau, dnešního východního Rakouska, kde se roku 1732 narodil Joseph Haydn. Sto sedmdesát mil na severozápad je rodiště Antonína Dvořáka, NilahozevesBlízko Prahy. Dvě stě mil v opačném směru je NagyszentmiklosRumunsko, rodiště Belly Bartok. Hraniční linie těchto zemí v průběhu posledních několika staletí sestoupily: v době jeho narození bylo původní město Haydn na maďarsko-chorvatské hranici, zatímco město Bartók bylo součástí maďarské části Rakousko-Uherska. . Všichni tři skladatelé byli cizinci v císařském centru Vídně. Jejich raná léta byla ponořena do country folkové hudby, která jim poskytla zásadní zkušenosti po celý jejich tvůrčí život.

Klasické smyčcové kvarteto bylo producentem ve střední Evropě. Divertimenti pro housle, violu a violoncello byly napsány krátce předtím, než Haydn napsal svých prvních 83 děl v tomto žánru, ale byl to Haydn, kdo je přivedl k první zralosti – což přiznal Mozart, který staršímu skladateli věnoval šest ze svých nejlepších kvartetů. . Po Schubertovi se médium stalo méně důležitým, ale zůstalo známkou prestiže pro skladatele jako Mendelssohn, Schumann a Brahms. Zatímco Antonín Dvořák začínal svou kariéru pod silným romantickým vlivem Richarda Wagnera, jakmile získal Brahmsovu podporu, jeho hudba nabrala klasický směr k symfoniím (devět) a smyčcovým kvartetům (patnáct!). Stejně jako Haydn i Dvořákova díla v této podobě často vykazují lidové rysy, zejména v tanečních rytmech, jako je Furiant, který se objevuje ve scherzu kvartetu č. 14.

Béla Bartok byl zručný klavírista, jehož rané skladby využívaly středoevropský harmonický jazyk pozdního romantismu, zejména jazyk Franze Liszta a Richarda Strausse. Jeho prvním velkým dílem byla báseň s romantickým tónem, která oslavovala život Lajose Kossutha, maďarského národního hrdiny v 19. století. Krátce nato Bartok objevil Debussyho hudbu, která umožnila vývoj nových hudebních jazyků. Začal také studovat maďarskou lidovou hudbu systematickým způsobem, který předjímal „vědečtější“ metody moderní etnomuzikologie. V roce 1909 (když mu bylo 26 let) první z jeho šestistrunných čtyřhran najednou (ne však náhodou) vykazoval radikální harmonické změny inspirované Debussym a vlivem populárních idiomatických výrazů, které se nedržely pravidel klasické harmonie. Následně jeho pět dalších smyčcových kvartetů nadále ukazuje vývoj jeho hudebního myšlení, který byl silně ovlivněn jeho studiem populární hudby, snad nikde tak zjevný než v jeho Pátém smyčcovém kvartetu z roku 1934.

Jak tato díla odhalují své oblíbené kořeny? Některé hudební metafory ukazují směr: krátké, jasné, symetrické věty naznačující pravidelné strofické struktury lidové písně; V kombinaci s pohyblivými rytmy mohou navrhnout i tance. Specifičtější pro středoevropské a východoevropské zdroje jsou rytmické složitosti spojené s konkrétními tanečními formami. Dvořák si velmi oblíbil český tanec Furiant, který zařadil a popsal v řadě děl. V tomto kvartetu je pouze třetí věta označena jako „molto vivace“ (velmi energická), ale používá hemiolu „rychlým a ohnivým“ způsobem, který je zvláště spojován s Furiantem. (Hemiola je forma mdloby způsobená změnou z rychlého trojitého metru na dvojitý pomalý metr nebo naopak: vzpomeňte si na rytmické prostředí lyrického „Rád bych byl v Americe“ z West Side Story, kde se nachází a použijte body pro Latinskou Ameriku.)

Další oblíbenou trofejí je humor, který může být v čistě instrumentální hudbě nepolapitelnou kvalitou. Největším učitelem hudebního humoru byl Haydn, který si mohl dopřát širokou grotesku jako v Symfonii č. 93, kde v tiché chvíli fagot vrhne jeden hluboký a hlasitý tón, jako by se člen publika dopustil trapné hlouposti; nebo u Symfonie č. 94, který se proslavil „Překvapením“, komentářem k tendenci publika rychle si zdřímnout. V Brentanově Flat B Quartet (ref. 33 č. 4) má humor podobu neustálého bouření hudebního proudu, počínaje druhou celou páskou. V této úvodní části se veselá postavička (krátká – krátká – dlouhá) přehazuje kolem nástrojů jako horký brambor, s violoncellem na konci jako hra na hudebních židlích. Haydnovo systematické vlévání takových vtipných metafor do takzvaných „vážných“ forem symfonie a smyčcového kvarteta vypovídá nejen o jeho individualitě, ale také o realistickém pojetí hudebního průmyslu čerpajícího z jeho raného domácího života na venkově v Maďarsku, kde rodina spolu dělala hudbu pod vedením jeho otce, hudebníka, který neumí číst noty.

Když si uvědomíme, že Haydn primárně založil smyčcový kvartet jako „vážnou“ uměleckou formu, můžeme přesto rozpoznat společenský, konverzační a hravý původ jeho pokojových děl. Šestistrunné čtyřky z op. 33, složená v roce 1781, byla přechodná a měla se hrát doma, ale také vhodná pro veřejnou spotřebu. Nepochybně patřily k dílům, které Haydn bavil jako druhý houslista se svými hudebními přáteli Tomassinim (jeho hudebním ředitelem), Mozartem na violu a Dittersdorfem na violoncello. Lze si jen představit, jak moc se tito experti bavili při hraní těchto domácích prací, zvláště na místech, jako je pizza konec ploché čtyřkolky B, která vypadají, jako by na sebe hráči mrkali, když vycházeli ze dveří. V ideálním případě by tato díla měla být vychutnána v intimním prostředí, kde může mít publikum pocit, že je spíše odposlouchává než prezentuje. V prostoru pro dlouhé párty v South Mountain Barn byla zkušenost novější, zejména zezadu; A bylo trochu těžké užít si šuškandu a zábavu na dálku, ačkoliv první houslista Mark Steinberg jako by tančil na jeho židli.

V Bartókově kvartetu byly patrné populární kořeny specifičtějšího typu. Pro tohoto skladatele bylo posedlé, podrobné studium východoevropské lidové hudby pohánět jeho vyzrálé skladby, což se projevilo zejména v jeho pozdějších dílech ve 30. letech, kdy se jeho jazyk začal uvolňovat a stával se přístupnějším. Toto bylo skvělé období pro Druhý klavírní koncert, Divertimento pro smyčce, smyčcovou hudbu, rytmus, Celestu a variaci (složil Benny Goodman). Pátý kvartet dokonale zapadá do této snadno dostupné série mistrovských děl. I když obsahuje některé syrové emocionální výrazy popsané mým kolegou Davidem Edwardsem ve své ukázce, činí tak v silné, klasicky vyvážené hudební formě Bartókovy vlastní tvorby. To je často označováno jako „tvar oblouku“, kdy hudba postupuje do jedinečného středu a poté regresuje předchozí materiál v opačném pořadí, pomocí kontrastních technik, aby poskytl zážitek, který spojuje známé s novým. Tento přístup k formálnímu designu kombinuje dopředu směrovaný pohyb tradičního tónu s cyklickým pohybem rituálu, což naznačuje jakousi nadčasovost, které si Bartok cení na lidových kulturách, které studoval. Je ironií, že tento vzhled stálosti brzy zmizí z populárního světa po druhé světové válce.

Pátý kvartet v čele s Bartókem se skládá z pěti vět. První, pátý, druhý a čtvrtý jsou spárovány a třetí slouží jako základní kámen oblouku. Bartók tento návrh použil i ve svém dřívějším kvartetu (č. 4), ale toto dílo bylo zuřivě avantgardní; Je těžké tam najít slyšitelné odkazy na oblíbené melodie a rytmy. Druhá a čtvrtá věta jsou velmi rychlé a používají speciální fonémy: ztlumení na druhém a čtvrtém akordu. V Pátém kvartetu jsou odpovídající věty velmi pomalé, evokují zvuky maďarského venkova v noci, plné tajemna a zpěvu nočního ptactva a hmyzu (Bartókova oblíbená hudební scéna je i v koncertu pro třetí větu orchestru ). Logicky je centrální pohyb rychlý. Je to také nejatraktivnější a nejdostupnější sekce, protože využívá asymetrické rytmy bulharského tance. (Najdeme je také v jeho současné sbírce klavírních skladeb „Mikrokosmos“, jejíž závěrečný svazek obsahuje „Šest skladeb v rytmech bulharského tance“.) Pikantní nepravidelné doteky jsou okamžitě identifikovány (4 + 2 + 3) a zachovány s obměnami Po celou dobu poskytuje pocit „houpání“ ve střední Evropě. Mnoho krátkých sekcí zde odkazuje na skupinový tanec, kde sólisté postupují, aby se sólově otočili a ukázali své oblíbené kroky. Pohyb je něco jako malý oblouk v oblouku: centrální kroužek s prvními houslemi hrající jednoduchou lidovou melodii na pozadí podivných zvuků od zbytku skupiny, připomínající noční hudbu, ale rychlejším tempem. Zbytek pohybu reviduje předchozí materiál, aby dokončil oblouk. Ve větším měřítku se poslední pohyb vrací k materiálu prvního, uzavírá se velmi zřetelným obrácením otevíracích taktů. Na poslední chvíli se ozve dětský tón hudební skříňky, který se poté opakuje s melodií ve „špatné tónině“, což je další způsob, jak sarkasticky mrknout na publikum. Brentano předvedl tuto vysoce náročnou hudbu s nadšením a sebevědomím, které vyzvalo publikum, aby poznalo její intenzitu, ale také si užilo melodii a humor.

Jméno Dvořák je spojeno s českým folklórem, ale i s celým pojetím hudebního nacionalismu, vzhledem k jeho orientaci na americké skladatele během pobytu ve Spojených státech v 90. letech 19. století. Jeho nejoblíbenější kvarteto, no. 12 in F, měl přezdívku „Američan“ a byl jistě ovlivněn místními melodiemi, které slyšel v Iowě, kde toto dílo složil. V jeho amerických dílech (zejména „Z Nového světa“) jsem si vždy představoval Dvořákův přesvědčivý rytmický tah spojený s průkopníky cestujícími na západ (možná kvůli jeho přehnané expozici filmovým westernem), ale je to také rys jeho posledního kvartetu, Ne. 13 v A-bytu, zkomponované před a po jeho návratu do vlasti v Československu v roce 1895. Jeho jediným oblíbeným prvkem je zmíněná druhá věta Furiant, jejíž lyrické trio bylo převzato z dřívější opery Jakobín z roku 1887. Ostatní prvky národní barevnosti Lze jej popsat jako typické pro pozdního Dvořáka obecně, včetně skvělé lyriky, použití pentatonické stupnice, jízdní rytmy, strukturální jasnost a velmi rozmanité a nápadité psaní pro smyčce, což nám připomíná, že Dvořákův primární nástroj (jako Mozart ) byla viola. Přestože tři skladatelé tohoto programu ocenili důležité role, které by měly hrát střední zvuky (druhé housle a viola), byl to právě Dvořák, kdo je využil k vytvoření svěží textury romantické harmonie energickým prolínáním plynoucích forem ve všech částech. Zatímco další generace Debussyho, Mahlera a Schoenberga zkoumala nové harmonické hranice, díky nimž by byly obrysy rozmazané nebo neostré, Dvořák si zachovává silný vliv na klasické formy, podobně jako jeho zastánce Brahms. Přesto na rozdíl od něj zůstávají Dvořákovy textury ostré a jejich struktury přímočaré – vždy i instinktivně poznáte, kde jste. Nachází světlou střední cestu: mezi úzkostí a tajemstvím, mezi nostalgií ve zpomaleném záběru s dobrým lidovým chorálem na závěr, který vrací program tam, kde začal. Nakonec se dostane zpět do Haydnovy duše na cestě po střední Evropě, která se ukáže být okružní.