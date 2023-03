Režisér Star Wars Jedi: Survivor chce z Cal’s Saga udělat trilogii

Režisér Star Wars: Jedi Survivor Stig Asmussen chce z příběhu Cala Kestise udělat trilogii, což znamená, že třetí a poslední hra by mohla v budoucnu přijít od Respawn Entertainment.

V rozhovoru na IGN Unfiltered Asmussen naznačil, že třetí hra Star Wars: Jedi bude pravděpodobnější, pokud se nadcházejícímu Jedi: Survivor povede dobře.

Diskuse o pokračování probíhaly ještě před vydáním Jedi: Fallen Order v roce 2019.

Už jsme mluvili o hře dva, myslím, upřímně, mluvili jsme potom, řekl Asmussen. A tyto rozhovory jsou, když rozbijeme tento příběh s Lucasfilmem, je to jako: „Dobře, kam jdeme ve druhé hře?“

Pokračoval: „Vždy jsem to chtěl vidět jako trilogii.“ „Jak můžeme Calea a posádku přesunout na jiná místa, než jsme dělali v první hře?

„Měli jsme velmi dobrou představu o časovém rámci, ve kterém jsme chtěli, aby se Survivor odehrál, jaké budou sázky, jaký bude tón hry, proti čemu bude Cal stát, jak to štáb zohlední. A existují nápady, co můžeme udělat.“ Pak také.“

Asmussen mluvil o postupu nad rámec pouhého příběhu a hratelnosti a řekl, že třetí hra bude s největší pravděpodobností postavena pomocí Unreal Engine 5 spíše než Survivor’s Unreal Engine 4. „Myslím, že je to docela bezpečný předpoklad,“ řekl.

Každá hra Star Wars je ve vývoji

„Neřekl bych, že by to bylo snadné. Myslím tím, že máme spoustu proprietárních věcí, díky kterým jsme pokřivili motor, aby dělal to, co dělá pro Jedi teď, a musíme některé z toho předělat, aby fungoval na každém novém.“ motor.“

Jedi: Survivor bude samozřejmě muset nejprve spustit, aby se fanoušci konečně mohli dočkat pokračování 28. dubna. Respawn se rozhodně snaží vylepšit originál, protože přidal spoustu požadovaných funkcí včetně rychlého cestování.

V naší ukázce hry IGN řekl: „Jedi: Survivor se cítí velkolepější, aniž by dovolil, aby rostoucí rozsah ohrozil průzkum a smysl pro objevování, které jsou srdcem hry.“

Ryan Dinsdale je novinář na volné noze pro IGN a britský zpravodajský redaktor. Celý den bude mluvit o Zaklínači.