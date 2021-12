Bruins se připravte na závěrečné dějství s hvězdným jádrem

Zdánlivě brzký návrat Tuukky Raska signalizuje poslední kapitolu této skupiny Bruins. (GT)

Trenér Boston Bruins Bruce Cassidy špičatý V neděli by se do sestavy mohl za tři týdny vrátit brankář Tuukka Rask. Tyto zprávy nejsou šokující, protože Rask trénoval s Bostonem a prohlásil, že chce hrát pouze s Bruins.

Jeho zdánlivě brzký návrat působí, jako by herci nastupovali na scénu k poslednímu dějství.

Není žádným tajemstvím, že Bruins, jak jsme je znali posledních deset a více let, vstupují do soumraku své vlády. Od roku 2010 Boston nasbíral jeden Stanley Cup, tři finále poháru, 405 ligových vítězství a čtvrtý nejvyšší počet vítězství s 494.

Díky tomu vypadala kampaň 2021–22 mnohem jinak než v minulých letech. Kvůli kombinaci průměrné hry a dosud zvláštního rozvrhu sedí Bruins v současnosti mimo hrací plochu. Je důležité poznamenat, že Boston odehrál stejně málo zápasů jako kterýkoli tým v lize, ale stále narůstá pocit, že Big Bad Bruins nejsou tak velcí nebo tak špatní jako kdysi.

Nyní byly z posledního zápasu Zdena Cháry s touto franšízou odstraněny dvě sezóny, takže obrana zůstala v dobrých rukou a velení jednotky převzal Charlie McAvoy. Tento 24letý hráč se vypracoval na pravidelného kandidáta na Norris Cup a jednu z ligových modrých hvězd, ale už dávno jsou dny, kdy obranná řada Bostonu děsila své soupeře. Brandon Carlo a Matt Grzelecek jsou dobří obránci, když jsou zdraví, ale problémem je jejich dostupnost. Carlo ani Gerzelecek se kvůli zranění loni nevešli do více než 40 zápasů. Oba dokázali v této sezóně zůstat zdraví, ale jejich rekordy jsou znepokojivé. Jednotka si vede dobře ve většině obranných metrik, ale zdá se spravedlivé poznamenat, že již není nad zbytkem konkurence.

Absence Davida Craigseyho zanechala ve druhé sérii obrovskou mezeru. Český zadák se během své 15leté kariéry v Bostonu zhostil své role perfektně, ale rozhodl se v této sezóně vrátit domů a hrát za HC Olomouc extraligu. Krejčí, který jeho fanouškovská základna často nedoceňuje, byl spolehlivým zástupcem druhé linie, který ne vždy poskytoval ty nejlepší podpůrné talenty. Překonal 50 bodů v osmi ze svých posledních 13 sezón, což zahrnuje i přerušený rok a dvě sezóny napadené kvůli COVID-19. Je jedním z pouhých 22 hráčů od sezóny 2008-09, kteří nastříleli více než 700 bodů, a není pochyb o tom, že Boston ztratil schopnost poskytovat konzistentní sekundární góly. Letos jen pět útočníků Bruins dosáhlo dvouciferného bodového součtu. Pro srovnání, Toronto Maple Leafs má 10 útočníků, kteří trefili cíl.

Odchody Chary a Craigsey Patrice Bergeron, Brad Marchand a brzy i Rusk, jako jediní zbývající členové týmu Championship 2011, způsobili, že oba útočníci nevykazovali žádné znatelné známky regrese, protože Bergeron zaznamenal 23 bodů ve 25 zápasech, zatímco Marchand nasbíral 27 bodů. ve 21 zápasech. Existuje několik červených vlajek, zejména s kapitánem, které však nelze ignorovat.

Bergeron, 36, je nepochybně v bodě, kdy by bylo troufalé předpokládat, že se vrátí po této sezóně. Odehrál poslední rok osmileté smlouvy, kterou podepsal před sezónou 2014-2015, Bergeron nebyl povinný Při projednávání jeho záměrů na příští rok. V hokeji udělal všechno, profesně i mezinárodně. Nebylo by úplně překvapivé, kdyby to označil za konec kariéry, která rozhodně patří do Síně slávy.

Třiatřicetiletý Marchand je stále na vrcholu svých sil a určitě mu zbývá pár kvalitních let, ale je téměř nemožné myslet na křídelníka hrajícího na vlně, aniž by se na něj Bergeron soustředil. Jasně, David Pastrňák stále existuje, ale bez klíčového muže není „dokonalá linie“.

Čtyřiatřicetiletý Raske je po operaci, aby si napravil trhlinu na pravém stehně, kterou prodělal v červenci, a dopad nemoci na jeho hru se teprve uvidí. Když Boston vyhrál Stanley Cup v roce 2011, Rusk byl jen náhradou za Tima Thomase. Doufáme, že zkušený brankář, který je ve prospěch týmu spojen s Kenem Drydenem a Dominicem Haškem Po celou dobu v poměru úspor, Umí to všechno dát dohromady a podat extra hvězdný výkon.

Hokejová éra Bruins se blíží k poslední oponě, ale stále hrají nejdůležitější role Bergeron, Marchand a Raske. Oni rozhodnou, jak tato show skončí.

