Sania Mirza dokazuje, že „i po porodu může mít žena skvělou sportovní kariéru“ – otec Imran sdílí její motivace

Jednoho dne po fiktivním finále Sanie Mirzové na jejím posledním Wimbledonu, kde nemohla hrát na grandslamovém turnaji smíšených dvojic, její otec Imran uvedl její úspěchy na pravou míru. „Chtěli jsme dokázat, že i po porodu může žena pokračovat ve skvělé sportovní kariéře. Že z ní může být vynikající sportovec (potom). Myslím, že fakt, že je ve svém finále stále na 23. rok na jejím turné to dokazuje,“ řekl Imran. Indický expres.

Chorvatskou partnerskou dvojicí byl Mate Pavic, kombinace a split s obhájci titulu Neilem Skopskim a Desirou Krause, než se situace obrátila v semifinále. Vzhledem k tomu, že po čtvrtfinálovém konci Rafaela Nadala a Taylora Fritze proudila na Skopskiho z centrálního kurtu spousta domácí podpory, neměl to být konec, Mirza a Pavic vyřadili 6-4, 5-7, 4. -6.

Mirzaová, nyní v posledním roce své kariéry, byla jedinou Indkou v hlavním tahu na SW19. Její šestá nasazená spolu s Češkou Lucy Hradicou utrpěla šokovou porážku v prvním kole, ale Mirzaová si udržela wimbledonský fantasy titul ve smíšené čtyřhře. Ona a Pavic potřebovali závěrečný tiebreak setu, aby se dostali přes první kolo, a čtvrtfinále zdolali 6-4, 3-6, 7-5 proti čtvrtému nasazenému duu John Pearce a Gabriella Dabrowski.

Pro bývalou juniorskou a ženskou šampionku ve čtyřhře byl pro ni Wimbledon vždy speciální událostí a navzdory srdcervoucí prohře, která znamenala, že nemohla naposledy hrát o titul, si její otec Imran věří. Zbytek roku to neodradí.

„Víme, že zápas neskončil až do posledního bodu. Když se podíváte na dva předchozí zápasy, zjistíte, že jsou blíž než toto. Proto byste měli být schopni dojít až do konce,“ řekl pro tento deník. „Na konci dne, jako profesionální sportovec, nemůžete dopustit, aby se k vám tyto výsledky dostaly.“

Sania Mirza v akci. (soubor)

Vishal Uppalová, která s Mirzou úzce spolupracovala jako kapitánka indického týmu Billie Jean King Cup, řekla, že prohra byla těžká, vzhledem k pohádkovému konci, který pro ni byl v SW19. Dodal, že se těší na to, že zůstane zdravá, aby sezónu dokončila silná.

„Hrát finále v jejím posledním roce by bylo to nejlepší rozloučení a vítězství v něm by byla nezapomenutelná vzpomínka,“ řekl Indian Express. „Nemělo to tak být, ale ve své kariéře toho dosáhla tolik, že se na ni s láskou dívá.“

Inspirace

Opal v nedávné minulosti spolupracoval s mnoha hráčkami Thunderboltu. Vedl nedávno dokončené dvojité turnaje ITF v hodnotě 25 000 $ v The Tennis Project v Gurugramu, z nichž vzešli indičtí vítězové – Karman Kaur Thandi a Sahaja Yamalapalli – a pracuje na tom, aby indické hráčky byly co nejvíce vystaveny na nejvyšší možné úrovni.

Sania Mirza se svým dítětem.

Říká, že to není Mirzovo vyslání nebo forhendový úder, co by chtěl předat svým hráčům, ale spíše její bojovný duch.

„Chtěl bych, aby se podívali na její postoj. Nebrání se boji. I když si myslím, že mnoho našich hráčů má dovednosti, mohou sledovat Sanyu a vidět rozdíl, který může udělat správný postoj, a co já sám.“ – víra ti může pomoci.“

Po 6 grandslamových titulech, zdvojnásobení světového žebříčku číslo 1 a po tom, co se stala první Indkou, která se dostala do čtvrtého kola grandslamové dvouhry (US Open 2005), se Mirzaová etablovala jako nejúspěšnější indická tenistka této generace.

WTA Finals, kondice je prioritou

Imran říká, že hrát letošní US Open jako poslední velký turnaj její kariéry je velký cíl. Na to se ale musí její rozvrh řídit, v případě fyzických problémů nebo zranění. Zatímco Mirza a Pavic byli na natáčení a zlomili se ve středu v semifinále, první jmenovaný zavolal trenérovi, aby ošetřil zranění lýtka.

Sania Mirzaová. (Scrrengrab / Instagram)

Imran zdůrazňuje, že prioritou jeho dcery zůstává kvalifikace do finále WTA na konci roku, což bude vhodné rozloučení. Mirza je jediným Indem, který kdy vyhrál šampionát na konci roku, a to dvakrát ve čtyřhře – v roce 2014 po boku Clary Blackové a v roce 2015 po boku Martiny Hingisové.

„Sania vždy říkala, že pro ni turnaje na konci roku hodně znamenají. Je to nejelitnější úroveň úspěchu a patří k nejlepším na světě. V mnoha ohledech je to jako mistrovství světa v tenise.“ Dokonce i Leander (Paes ) a Mahesh (Bhupathi) tuto úroveň nikdy nevyhrály a rádi bychom ji tam viděli znovu soutěžit. Ona a Lucy (Hradika) jsou aktuálně 10. v závodě [top eight qualify] A mají za cíl to uskutečnit.“

Imran zdůraznil, že je na svou dceru hrdý, že s ní ve Wimbledonu bojovala do posledního bodu, stejně jako celou její kariéru, a že se do Wimbledonu tak či onak vrátí.

„Wimbledon je pro nás velmi výjimečný, stejně jako pro každého tenistu. Když jsme sem přijeli poprvé, bylo to pro nás opravdu těžké. Nyní je to jako druhý domov. Těšíme se, až se sem vrátíme.“