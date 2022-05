Švýcarští anarchističtí hodináři natočili nejlepší film na filmovém festivalu v Jeonju

„Ve filmu nejsou žádní herci. Všichni jsou přátelé nebo skuteční hodináři,“ řekl švýcarský režisér Cyril Choplin SWI swissinfo.ch, když se procházel po březích řeky Jeonjuchon. Kryštof Malý



Cyril Choplin turbulence Svou druhou mezinárodní cenu obdržel měsíce před plánovaným uvedením v kinech v říjnu. V procházce s britským kritikem Christopherem Smallem dva dny před udělením ceny se Chopin ponoří do filmového průmyslu a scény Gyeongju.

Christopher Small, v Jeonju

V únoru byl švýcarský režisér Cyril Choplin oceněn cenou Encounters za nejlepší režii na Berlinale za… turbulencejeho jedinečný vysoký portrét rychlého růstu anarchismu mezi švýcarskými hodináři v kopcích Saint-Imier, kantonu Jura, dne 19.y století.

Po tomto vítězství v Berlíně zamířil Choplinův film na Mezinárodní filmový festival Jeonju v Jižní Koreji – nepochybně první z mnoha dalších velkých festivalů na obzoru.

Se svým velkorysým finančním aparátem a zaměřením na přebírání rizika radikálního experimentování je festival známým a vysoce respektovaným inkubátorem mezinárodního nezávislého filmu. Chopin se v krátké době prosadil v Jeonju: ve středu (4. května) získal film cenu za nejlepší film v mezinárodní soutěži.

Schäublin (uprostřed) přebírá v Jeonju cenu za nejlepší film, kterou ocenili členové poroty – moderátor Andrei Tonoscu (vpravo) a herec Hasson Park (vlevo). Oficiální fotografický tým MFF JEONJU



moderní chůze

Během pobytu v Koreji jsem potkal Choplina v naší hotelové hale a prošli jsme se podél řeky Jeongcheon, řeky, která protéká centrem města. Pozdě v den světlo procházející Jeonju, nenápadnou městskou zástavbou se spoustou prosklených výloh proti sobě, vzbuzovalo úctu.

Když jsme se procházeli a povídali, Choplin byl výmluvný, ale roztržitý při diskuzi o svém filmu, jeho pozornost byla zapletena do mnoha slabých útvarů podobných slunečnímu svitu, které se uspořádávaly do sítí na šedých stěnách kolem nás.

Choplinova hádanka, Strict turbulence Je to například slavná shakespearovská fráze, stejně bohatá jako exotická. Evropa roku 1876 byla poznamenána rychlým pokrokem kapitalismu a přízrakem libertariánského komunismu v kolektivním vědomí. Málokteré místo na kontinentu experimentovalo s radikální demokracií a industrializací v té době tak vážně a komplexně jako Švýcarsko, které je zde líčeno jako místo masivních politických nepokojů, ale také, alespoň podle Schäublinova seznamu tichých postav, slabé emoce.

„turbulence“ Z názvu, který je pro mnohé v tomto klamném díle metaforou, odkazuje k nepostradatelné součásti hodinářství, známé také jako balanční kolečko.

Hlavní hrdinka (Klara Gustinsky) tráví celý den nejistým spouštěním do každého nového mechanismu pomocí malé pinzety. Bez poruch by hodinový systém regulovaný v těchto hodinách přestal fungovat; Samotné nastavení času ztratí smysl.

Paralelní proměny, které tvoří svět hodinářů, jsou proměny standardního času – kterému město samo se svými čtyřmi časovými pásmy jemně odolává – a chaos – reprezentovaný příchodem kartografa a anarchisty Pjotra Kropotkina do regionu. (Film je založen na jeho memoárech.)

anarchistický pohled

O Kropotkinovi o něm Choplin mluvil s oblibou, ale především jako o nositeli jiných myšlenek. Když začnete zkoumat tuto historii anarchismu, hodinářství a regionu, „velmi rychle do toho vrazíte“, řekl mi Lee.

V Kropotkinových pamětech mluví hodně o Švýcarsku, o těchto hodinářských dílnách, o obrovském množství svého politického a filozofického myšlení, které tam vyrostlo.“

v turbulenceKropotkin však není žádná hrdinská postava, ale mírný pozorovatel, trpělivě pracuje na svých mapách a nešikovně se stýká s obyvateli města, včetně místní policie, která mu často ze záhadných důvodů brání v tichém průchodu různými městskými ulicemi.

„Jistě, myšlenka, že bychom měli hodně mluvit o těchto slavných anarchistech – Bakuninovi, Kropotkinovi, Emmě Goldmanové – je z anarchistické perspektivy sporná,“ říká Choplin. „Věděl jsem, že musím odolat tomuto impulsu a zaměřit svůj film na konkrétní postavy spíše než na masovou akci nebo na jednoduché lidi, kteří se to snaží přenést do své reality.“

V polovině věty se Schäublin vydá vpřed, aby pořídil další fotografii na Leica 35mm – obdélník zaprášeného slunečního světla osvětlujícího bric-a-brac na nevyužitém pozemku mezi dvěma budovami. Když se vrátil, omluvil se a zamumlal děsivá slova do jisté kovové lucerny poblíž, než se znovu obrátil ke svému toku myšlenek: „Ano, je to 150..“y Letošní výročí zrodu hnutí v Saint-Imier, kde se náš film promítá poprvé. Zvláštní a šťastná náhoda.“

Když se ve Švýcarsku zrodila revoluce

Choplinův výzkum byl rozsáhlý, čerpal od jeho bratra, antropologa, a také z řady vysoce důvěryhodných akademických zdrojů z celého Švýcarska.

„BakuninExterní odkaz Zemřel v Bernu. Ruští studenti přijeli do Curychu. Švýcarsko bylo jedním z prvních míst, kde se dalo studovat například jako žena. Přišli a měli tam přístup k revoluční literatuře v 70. letech 19. století, něco, co bylo ve většině evropských zemí, zejména v monarchiích jako Německo a Itálie, mimo zákon.“ Znovu se odvrátil a dodal: „Ve Švýcarsku tiskli anarchisté noviny a pašovali je ven. po celé Evropě. „Dokud,“ otočil se a podíval se přímo na mě s úsměvem, „do Anglie.“

Naše konverzace byla roztříštěná; Myšlenky a nápady se překrývají mezi mnoha zdroji rozptýlení ve světě, na které byl Schäublen nadpřirozeně citlivý. Tento jemný chaos se zdá být vhodný pro filmaře o tom, jak zachování malého chaosu může vrátit rovnováhu do pracovního života a jak se skryté pasáže odhalují pouze tehdy, když jsou nějakým způsobem znovu ztvárněny.

Kromě toho mají scény v jednoduchých dialozích neobvyklý charakter turbulence; Schäublin se vyhýbá typickým kulisám a skládá své obrazy dohromady tak, aby se účinkující neobjevili na scéně, když mluví, ale až poté, co přestanou mluvit.

Blížíme se nyní k řece, necháváme za sebou rušné ulice centra, jdeme jako dvě grandiózní aristokratické postavy, které v úvodní scéně filmu důrazně diskutují o anarchistické teorii.

Když si všimnu, že jsem ještě nikdy neviděl lidi mluvit – hm, opravdu – takhle v historickém filmu, zdá se šťastný. „Na většině historických filmů mě udivuje to, že lidé mluví důležitými, těžkými způsoby – jako by se počítalo každé slovo.“ Hodně. Zkoušel jsem si to představit v 19y Století mělo v jazyce tolik nahodilosti jako dnes.“

Přístupová práva ze skupiny Historie / Alamy

Petr Alekseevič Kropotkin (1842-1921), byl ruský geograf, anarchista a princ. Byl potomkem zakladatele dynastie Ruriků, která vládla Kyjevské Rusi, ale ve dvanácti letech přestal používat své příjmení. V 70. letech 19. století vstoupil do revoluční strany a v roce 1876 byl uvězněn a uprchl. Poté žil ve Švýcarsku, Francii a Anglii. Své poslední roky strávil v Sovětském svazu po únorové revoluci v roce 1917. konec vstupu

Historie jako sci-fi

Od slavného portugalského fotografa Rui Bocase se naučil něco zásadního: zacházet s historickými hranými filmy jako se sci-fi. „Význam: Stejně zdarma. Natáčení filmů v obou žánrech je jako dělat celou budovu. Při natáčení historického filmu budete přirozeně nuceni udělat něco spravedlivého. Ale ne, musíte zdůraznit, že jde také o bezplatnou zkušební verzi.“ .“

Pozorujeme jeřába snášejícího se nízko nad řekou, krátce se koupeme poblíž břehu a pak zase vzlétáme. Ptal jsem se, jak je to s neprofesionálním obsazením, sestaveným z přátel a skutečných hodinářů z údolí?

„Určitě je děsivé, když se najednou ocitnete s dvaceti pěti členy posádky a pěti lidmi oblečenými všude kolem, když jste nikdy předtím nebyli před kamerou. Ale pro některé z těchto lidí, celoživotní přátelé, jsem prostě vím jejich tváře.“

Prostřednictvím našeho rozhovoru Schöplin vždy mluví o svých interpretech tímto způsobem, se zjevnou láskou a respektem. „Vím, co se mě na nich dotýká, po nespočetných společných večeřích, nesčetných společných večerech. Natáčení filmu je o hledání těchto detailů, které vidím v našich životech jako přátelé.“

Carlo Pisani

Kryštof Malý Je to spisovatel, kurátor a filmař, který se narodil ve Spojeném království a žije v Praze v České republice. Řídí Akademii kritiků na filmovém festivalu v Locarnu. konec vstupu

