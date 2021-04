Hluk může být pro život rostlin škodlivý – účinky přetrvávají i roky po odstranění hluku

I když se hluk může u lidí měnit z času na okamžik, má trvalý účinek na stromy a rostliny.

Nová studie Cal Poly odhaluje, že znečištění lidským hlukem ovlivňuje rozmanitost života rostlin v ekosystému i po odstranění hluku. Toto je první studie, která zkoumá dlouhodobé účinky hluku na rostlinná společenstva. Bylo zveřejněno dne Sborník Královské společnosti b.

Ve studii před dvanácti lety poblíž vrtů na zemní plyn v Novém Mexiku vědci zjistili, že počet sazenic borovice borovice je v hlučných lokalitách o 75% nižší, než v tichých. To bylo pravděpodobně způsobeno hlukem odstrčeným z křoví Woodhouse, který během skladování pěstuje tisíce semen borovice, aby je mohl jíst v zimních měsících.

Nedávno se na stránky vrátil výzkumný tým, aby zjistil, zda se Pinion Pine v průběhu času zotavil.

Jak společnosti mění místa, kde používají hlučné kompresory k výrobě zemního plynu, některá dříve hlučná místa ztichla. V těchto oblastech bylo méně sazenic a sazenic ve srovnání s místy, kde nebyl přidán žádný kompresor na destičku vrtu, aby se urychlila těžba plynu. Pokles sazenic vyplývá z doby, kdy bylo místo hlučné, ale pokles sazenic ukazuje, že semena borovice po odstranění hluku nevyklíčila.

„Dopady znečištění hlukem člověka se ve struktuře těchto lesních společenstev zvyšují,“ uvedl profesor biologie a hlavní autor Clint Francis. „Vidíme, že hluk nemusí nutně okamžitě obnovit funkci prostředí.“

I když je možné, že borovice piñon poklesla kvůli nedostatku výrobních příležitostí, je pravděpodobné, že se kůra Woodhouse nevrátila do dříve hlučné oblasti, a tak nezasadila semeno.

„Některá zvířata, jako Rub Jays, mají epizodickou paměť,“ řekla Jennifer Phillips, hlavní autorka, která na projektu pracovala, když byla postdoktorandkou na Cal Polley a nyní profesorkou na Texas A&M University San Antonio. Zvířata, jako je dravec ptáků citlivých na hluk, se učí vyhýbat se určitým oblastem. Může zvířatům chvíli trvat, než znovu objeví tyto dříve hlučné oblasti, a nevíme, jak dlouho to může trvat.“

Vědci také zjistili rozdíly v sazenicích jalovce a komunitách kvetoucích rostlin v závislosti na aktuální úrovni hluku a na tom, zda se hladiny hluku nedávno změnily v důsledku přenosu hlučných kompresorů. Hlučné lokality mají ve srovnání s tiššími místy méně sazenic jalovce a různé druhy rostlin. Vzhledem ke složitosti ekosystémů zůstává příčina těchto změn neznámá.

„Naše výsledky ukazují, že rostlinná společenství se vystavením hluku mění mnoha způsoby,“ řekl Francis. „Dobře rozumíme tomu, jak a proč jsou stromy, jako je Pinon Pine, ovlivněny hlukem z naší předchozí práce s Jays, ale vidíme také velké změny v rostlinných společenstvech prostřednictvím změn v množství keřů a jednoletých rostlin. Tyto změny pravděpodobně odráží účinky hluku na zvířata, která se živí rostlinami. “„ Jako jeleni, losi a různý hmyz, stejně jako mnoho důležitých opylovačů pro reprodukci rostlin. Náš výzkum v zásadě naznačuje, že důsledky hluku jsou dalekosáhlé a rezonují. v celém ekosystému prostřednictvím mnoha druhů. “

Budoucí studie by mohly poskytnout přesnější pohled na to, jak hluk způsobuje tyto změny ekosystému. Vědci se chtějí dozvědět více o býložravcích, dávkovačích semen a opylovačích, kteří se vyhýbají hluku nebo jsou přitahováni hlukem, a jak kombinace změn v chování hmyzu a zvířat ovlivňuje rostlinná společenství.

Na základě vzorů z více než desetiletí ekosystému, který trpí znečištěním hlukem, důkazy naznačují, že společenstvím rostlin může trvat dlouho, než se z účinků lidského hluku zotaví. Sarah Thermondt, spoluautorka a vedoucí vědecká pracovnice, pobočka společnosti Cal Poly Research, však zdůrazňuje potřebu porozumět úplným a trvalým nákladům na hluk. „Pokračování v pohledu na dlouhodobé změny květinových zásob v průběhu času ukáže, zda se společnosti po dlouhých obdobích hlukového znečištění nakonec zotaví, i když budou odstraněny z krajiny,“ uvedla.

Když se na změny v rostlinných společenstvích díváme společně s rostoucími důkazy o problémech, které hluk způsobuje zvířatům, je stále obtížnější ignorovat téměř neexistenci předpisů o hluku ve Spojených státech.

Financování: National Park Service Division of Natural Sounds and Night Sky, National Science Foundation, and William and Linda Frost Fund at Cal Poly College of Science and Mathematics

Poznámka editora: opraveno „Ovlivňuje“ v názvu na „Efekty“.