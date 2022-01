Bidenův nízký profil na Guantánamu vyvolává pobouření, když dosáhne 20 let vězení

Když prezident Joe Biden nastoupil do úřadu, byli zastánci uzavření zajateckého tábora Guantánamo optimističtí. Letos v létě se jim ulevilo poté, co Spojené státy poprvé po letech propustily vězně. Mnozí jsou nyní stále netrpělivější.

V následujících měsících tato verze, Bylo jen málo náznaků pokroku při uzavírání notoricky známé námořní věznice na americké základně na Kubě. To zvýšilo skepticismus ohledně Bidenova přístupu, protože administrativa dokončuje svůj první rok a vazební věznice v úterý dosáhne milníku – 20. výročí příchodu prvních vězňů.

Wells Dixon, právník Centra pro ústavní práva se sídlem v New Yorku, který vedl výzvu k neomezenému uvěznění bez obvinění na základně, řekl.

„Mezi obránci a lidmi, kteří to sledovali, je spousta netrpělivosti a frustrace,“ řekla Daphne Eviatar, ředitelka bezpečnosti pro lidská práva Amnesty International USA.

Bez většího soustředěného úsilí se ti, kdo chtějí centrum uzavřít, obávají opakování vlády prezidenta Baracka Obamy. Obama učinil uzavření zadržovacího střediska Guantánamo Bay prvotřídní záležitostí od jeho prvních dnů v úřadu, ale podařilo se mu to omezit pouze tváří v tvář politické opozici v Kongresu.

„Nemůžeme zapomenout na to, co tato země udělala před 20 lety a co dělá dodnes,“ řekl Eviatar. „Tato administrativa má určitě hodně práce, ale tohle je hrozný zločin za lidská práva.“

Zůstává 39 vězňů. Je to nejnižší číslo od počátků záchytného střediska, kdy první skupiny, podezřelé z napojení na Al-Káidu nebo Taliban, přiletěly na letech z Afghánistánu – v kapucích, spoutaných a v oranžových kombinézách – do tehdy klidné americké základny na jihovýchodní pobřeží pro Kubu.

Guantánamo se stalo epicentrem mezinárodního pobouření nad týráním a mučením vězňů a USA trvající na tom, že může během zdánlivě nekonečné války proti Al-Káidě držet muže neomezeně dlouho bez obvinění. Kritici se rozrostli o Michaela Lennerta, nyní vysloužilého majora námořní pěchoty, který dostal za úkol otevřít záchytné středisko, ale dospěl k přesvědčení, že zadržování nízko postavených bojovníků většinou bez obvinění jde proti americkým hodnotám a zájmům.

„Existence Guantánama je pro mě anathemou všeho, za čím stojíme, a z tohoto důvodu by mělo být uzavřeno,“ řekl Lennert.

V době největšího rozmachu, v roce 2003, bylo v detenčním středisku přibližně 680 vězňů. Prezident George W. Bush propustil více než 500 lidí a Obama propustil 197, než vypršel čas v jeho snaze zmenšit populaci.

Prezident Donald Trump zrušil Obamův příkaz uzavřít Guantánamo, ale do značné míry ignoroval místo konání. Během své první kampaně se zařekl, že ho „sbalí s nějakými padouchy“, ale nikoho tam neposlal a řekl, že roční náklady na provoz detenčního centra jsou „šílené“, asi 13 milionů dolarů na vězně.

Ze zbývajících vězňů 10 čelí soudu před vojenskou komisí v procesech bažina léta. Mezi nimi je Khalid Sheikh Mohammed, samozvaný strůjce útoků z 11. září 2001. Další dva lidé, kteří jsou stále na Guantánamu, byli odsouzeni a jeden z nich, bývalý obyvatel Marylandu Majid Khan, by měl svůj trest dokončit příští měsíc.

Z ostatních 27 bylo 13 zproštěno viny za propuštění, včetně osmi pod vedením Bidena, kteří nyní mohou být repatriováni nebo přesídleni jinam. 24 lidí nebylo zproštěno viny ani obviněno a pravděpodobně nikdy nebude, což je situace, kterou někteří republikáni nadále hájí, včetně slyšení v Senátu minulý měsíc.

Nebojujeme proti zločinu. Jsme ve válce. Nechci nikoho mučit. Senátor Lindsey Graham řekl: „Chci jim zajistit řádný soudní proces v souladu s tím, že jsou ve válce, a pokud to bude nutné, chci je ponechat tak dlouho, jak to bude potřeba, abychom byli v bezpečí, nebo věříme, že už nepředstavují hrozbu. .“ , RS.C.

Vysoký úředník Bidenovy administrativy, který hovořil pod podmínkou anonymity k diskusi o domácí politice, uvedl, že NSC „aktivně“ spolupracuje s ministerstvem obrany, státu a spravedlnosti a dalšími agenturami na snížení počtu obyvatel v rámci omezení uložených Kongresem. Mezi omezení patří zákaz navracení vězňů do některých zemí, včetně Jemenu a Somálska, nebo posílání jakýchkoli vězňů do Spojených států, a to i k dalšímu uvěznění.

Úředník uvedl, že administrativa je odhodlána uzavřít vazební věznici, což je úsilí, které „iniciovala“ po čtyřech letech nečinnosti za Trumpa.

Jedním z příznaků pokroku je těch osm, kteří byli schváleni k propuštění prostřednictvím přezkumného procesu, který zavedl Obama. V éře Trumpa byl propuštěn pouze jeden zadržený a jediný Saúdská Arábie repatriována V rámci předchozí dohody o podpoře pro Vojenskou komisi.

Kritici chtějí, aby Bidenova administrativa byla zaneprázdněna repatriací nebo přesídlením osvobozených vězňů a obnovením jednotky ministerstva zahraničí věnované úsilí, které bylo za Trumpa zdecimováno.

„Dokud neuvidím nějaké jasné známky toho, že s tím administrativa něco udělá, necítím se dobře,“ řekl Linert, generál námořní pěchoty ve výslužbě. „Pokud je někdo zodpovědný za uzavření Guantánama, nemluvil jsem s nikým, kdo ví, kdo to je.“

Obhájci lidských práv argumentují, že administrativa by mohla vyřešit osud zbytku prostřednictvím dohod o vině a obvinění s obžalovanými v případech vojenské komise a zbytek propustit.

Bidenův jednoduchý přístup může být chytrou strategií vzhledem k politické opozici, které Obama čelil, říká Ramzi Kassem, profesor práva na City University of New York, který od roku 2005 zastupoval se svými studenty 14 vězňů na Guantánamu.

„Zdá se, že prezident Biden se poučil z Obamových žvástů, přemístil jednoho vězně a mnohé z nich zprostil viny, aniž by o tom nahlas mluvil, čímž si na záda nakreslil cíl,“ řekl Kassem. „Správa však musí zrychlit tempo, protože tempem jednoho vězně za rok se nepřiblíží uzavření věznice.“