Okolní hudba není pozadím. Je to výzva k pozastavení času.

Dominantní vize ambientní hudby dnes je však kresleným odrazem těchto aspirací. V multimiliardovém wellness průmyslu, streamovací platformy a meditační aplikace rámují oceán jako hudbu na pozadí – něco pro oddělený poslech a konzumaci. Je to hudba pro jógu a lázně nebo terénní nahrávky pro klidný spánek. Místo toho, aby přijala potenciál okolí – jeho schopnost uvolnit bariéry a změkčit myšlenky o zvuku, politice, dočasnosti a prostoru – se hudba stala nástrojem, jehož zvuk jako pozadí ubral.

Je legrační myslet na ambientní hudbu jako na přínos, jako by to bylo něco, co umožňuje selektivní účast. Jako hudebník Lawrence English knihyIgnorovat hudbu neznamená ji poslouchat. Místo toho, zažít ambientní hudbu – aby se její politické, filozofické a protichůdné znalosti objevily – vyžaduje plné využití smyslů. Znamená to napojit se na smyslovou vitalitu života: hmatové, prostorové, vibrační a sluchové zážitky, které nám lidé poskytují.

Průkopnice experimentální hudby Pauline Oliveros předpověděla, jak může smyslový přístup k hudbě a poslechu kultivovat dynamické politické myšlení. Celý život vyvíjela teorii hlubokého naslouchání, praxi, která podporuje radikální pozornost. V tomto přístupu je rozdíl mezi nasloucháním versus nasloucháním. Prvním je povrchní uvědomění si prostoru a času a druhým aktem pohlcující koncentrace. „Hluboké naslouchání nás zavede pod povrch našeho vědomí a pomůže změnit nebo vyřešit omezující hranice,“ řekla knihy 1999. „Naslouchání znamená zaměřit pozornost na to, co slyšíme, shromažďovat význam, interpretovat a rozhodovat o akci.“

V roce 1974, v reakci na vřavy války ve Vietnamu, Oliveros publikoval sérii textových partitur nazvaných „Audio Meditations“, předchůdce teorie hlubokého naslouchání. Projekt zkoumá, jak mohou hlasová cvičení zaměřená na tělo zlepšit soustředěné poznávání. Oliveros vyvinula program „Sonic Meditation“ ze setkání žen, které organizovala ve svém domě. Na těchto setkáních skupina, která se objevila v kontextu ženského osvobozeneckého hnutí, dělala dechovou práci, psala do deníků a každý týden dělala cvičení pro povědomí o pohybu. Zážitek je navržen tak, aby byl kolektivní, využívající intimitu a meditaci k vyživování pocitu léčení.

Se svým seznamem skladeb „If I Need to Breathe“ jsem trénoval hluboce naslouchat, zejména s Rajiho tvůrcem New Age, který napsal „Being Here“. Těžko říct, kdy přesně kliklo „Being Here“: možná je to na 10 minutách, 15 minutách nebo dokonce v chladném závěru, 25 minutách. Laraji, který vydává hudbu od konce 70. let, produkuje akustickou svítivost – svítící božské melodie vraky. Při poslechu jeho hudby se ocitám v nevysloveném objetí jeho vize současnosti, všímám si lomu jako sluneční světlo hladící azurové vody oceánu. To je hudba, která se v uších vlní, proměňuje se v imaginární ráj, přerušující čas a prostor. Není to jen krajina, ani prostý balzám na nezměrnou bolest.