Coco Gauffová dosáhla svého prvního finále US Open poté, co protest narušil semifinále

Coco Gauff měla předtuchu, že demonstranti proti změně klimatu naruší zápas US Open.

Gauffová se dostala do svého prvního finále US Open, ale až poté, co byl její čtvrtfinálový zápas proti Karolíně Muchové na více než 45 minut zastaven, když protestující přišpendlil nohy na tribuně k zemi.

Malá skupina diváků v tričkách s nápisem „Stop Fossil Fuels“ zastínila vítězství mladého Američana Gauffa 6-4, 7-5 a začala křičet, což vedlo k zastavení hry.

Gauff a Češka Muchová, nasazená jako desátá, zůstali na kurtu asi deset minut, zatímco se ochranka snažila situaci řešit.

Demonstranti zastavili hru (Frank Franklin II/AP) Foto Frank Franklin II



Dav Arthura Ashe v jednu chvíli začal skandovat „vykopni je“ a zdálo se, že demonstranty bylo obtížné přemístit, přestože byli obklopeni asi tuctem policistů.

Rychle se ukázalo, že zatímco tři z demonstrantů byli odstrčeni, čtvrtý si přišpendlil bosé nohy k betonu.

„Rádi s nimi mluví, nebo je odstraní?“ Goff se zeptal předsedající rozhodčí Alison Hughes a turnajového rozhodčího Jakea Garnera.

Poté promluvila se svým trenérem Bradem Gilbertem a řekla: „Říkají, že vyjednávají, jako by šlo o situaci rukojmí. Co mám dělat?“

Gilbert byl pak slyšet křičet na Garnera: „To je vtip, Jaku.“

Oba hráči nakonec opustili kurt a Gauff vedl 6-4 a 1-0. Vrátili se ve 20:50, když byl konečně odstraněn třetí uchazeč, a po rozcvičce se hra obnovila 50 minut od posledního bodu.

Ředitel turnaje Stacey Allaster v rozhovoru pro ESPN řekl: „Jak jsme byli svědky, měli jsme v oblasti protokolů ekologické demonstranty.

„Byli tři. Dva byli odstraněni. Tiše odešli. Když tam ochranka dorazila, zjistila, že jeden z demonstrantů se přilepil bosýma nohama k betonové podlaze.“

Coco Gauff mluví se svým trenérským týmem (Charles Krupa/AP) Foto Charles Krupa



V prohlášení vydaném federací USA se uvádí: „Po prvním utkání druhého setu v utkání mezi Jove-Muchovou bylo hraní zastaveno kvůli protestu čtyř diváků.

Dodal: „Tři ze čtyř demonstrantů byli eskortováni z hřiště bez dalšího incidentu. Čtvrtý demonstrující přišpendlil bosé nohy k podlaze sedací mísy.“

„Vzhledem k povaze této akce bylo zapotřebí newyorského policejního sboru a zdravotnického personálu k bezpečnému odstranění tohoto jedince ze stadionu.“

„Čtyři protestující byli zatčeni NYPD.“ Do obnovení hry uběhlo celkem 49 minut.

Není to poprvé, co velký tenisový turnaj narušili demonstranti.

Ve Wimbledonu letos aktivisté Just Stop Oil způsobili zastavení dvou zápasů, včetně jednoho, kterého se účastnila Britka Katie Poulter, poté, co vběhla na kurt a házela skládačky a konfety.

Loňské semifinále French Open mezi Casperem Ruudem a Marinem Cilicem bylo také zastaveno poté, co se žena přivázala k síti.

„Šílená věc je, že jsem si dnes ráno řekl, že ve finále bude protest proti změně klimatu,“ řekl Gove.

Myslím, že takové okamžiky v historii jsou rozhodně určujícími okamžiky.

„Rozhodně věřím ve změnu klimatu. Nevím přesně, proti čemu protestovali. Vím, že to bylo o životním prostředí.“

„Věřím v to na 100 procent. Myslím si, že jsou věci, které můžeme udělat lépe. Vím, že ligy dělají věci pro zlepšení prostředí. Byl bych raději, kdyby se to při mém zápase nestalo? 100 procent, ano. Nejsem budu tady sedět a lhát. Ale to je to, co „To je.“

Pokračovala: „Měla jsem pocit, že se to na tomto turnaji stane.“ Stalo se to na French Open, stalo se to ve Wimbledonu. Takže, víte, následovat tento trend, muselo se to stát tady. Doufal jsem, že to nebude v mé hře, a upřímně jsem si myslel, že jsme se kvalifikovali.

Ale je to, co to je. Myslím, že takové okamžiky, ano, jsou okamžiky, které definují historii.

„Jak jsem řekl, byl bych radši, kdyby se to nestalo při mém zápase, ale s demonstranty jsem se nebavil. Vím, že to bylo proto, že stadion zastavil zábavu.“

Zdálo se, že oba hráči na incident alespoň zapomněli, když zápas pokračoval.

Muchová byla během zastávky ošetřena s tím, co vypadalo jako poranění břicha.

Desátá nasazená Češka zachránila mečbol na podání Gauffové a dalších pět bodů sama v dalším gemu.

Ale 19letá hráčka uspěla na šestý pokus, když Muchová došla až do svého druhého grandslamového finále.