V Číně byl nalezen nový virus Lanjia

Peer review studie New England Journal of Medicine zveřejnil podrobnosti o objevu viru Langia poté, co byl pozorován ve vzorcích 35 pacientů odebraných ve dvou provinciích východní Číny. Vědci – sídlící v Číně, Singapuru a Austrálii – nenašli žádné důkazy o tom, že by se virus přenášel mezi lidmi, zčásti s odkazem na malou velikost dostupného vzorku. Předpokládali však, že rejsci, malí savci, kteří se živí hmyzem, mohli být hostiteli viru předtím, než infikoval lidi.