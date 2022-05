Česká republika a Polsko zřídily novou vojenskou pomoc Ukrajině

Ruské síly pokračovaly v ofenzivě na východní Ukrajině, uzavřely strategická města a ostřelovaly Charkov a ukrajinský prezident Volodymyr Želenskij podnikl svou první cestu do severovýchodního města u Kyjeva od začátku totální ruské invaze.

Ruské síly zesílily tlak na Syvrodoneck a Lysjansk na východě Ukrajiny. Ukrajinští představitelé tvrdili, že dobyli nedaleké město Lyman, a uvedli, že stráže zůstávají v těchto strategických oblastech v zoufalé situaci.

Guvernér Luhanského regionu Serhiy Hayday řekl, že situace Lysyčanska se v posledních hodinách zhoršila, jsou „mrtví a zranění“.

V Syevyerodoněcku ukrajinští státní zaměstnanci uvedli, že ruské síly zahájily ofenzívu, a Heidey řekl, že ve městě na břehu řeky Doněck propukly pouliční boje.

29. května Želenskij nečekaně navštívil severovýchodní město Charkov a opustil hlavní město Kyjev poprvé od začátku ruské nevyprovokované invaze 24. února.

Šel s vojáky na vedoucí pozice a uspořádal jednání s místními představiteli, včetně starosty Charkova Ihora Terekova, regionálního správce Ole Sinyehubova a členů vojenského velení.

„Risujete svůj život pro nás všechny a pro naši zemi,“ řekl prezident podle úřadu Zhelenského k vojákům, kteří tam bojují.

Prezidentská kancelář zveřejnila video o použití Zhelenského telegramů v neprůstřelných vestách, když v posledních týdnech objížděl oblasti zničené ruským ostřelováním ve městě a okolí.

Několik hodin po příjezdu Selenského agentura Reuters uvedla, že ve městě bylo slyšet několik výbuchů a že na severovýchodě je vidět velká zakouřená zóna.

Ukrajinská státní pohotovostní služba oznámila, že ruské ostřelování zapálilo okolí druhého největšího města v zemi Charkova. Rusko pokračovalo v bombardování Charkova několik týdnů poté, co ukrajinští militanti stáhli své síly z pozic poblíž města.

Ruské síly zablokovaly jejich snahy o dobytí Kyjeva na začátku invaze, se zuřivým odporem východní části Ukrajiny – zejména oblasti Donbasu.

V prohlášení pro francouzskou televizi z 29. května ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov řekl, že osvobození ukrajinské oblasti Donbass je pro Moskvu bezpodmínečnou prioritou. Ostatní ukrajinská území musí určit svou budoucnost, řekl.

Podle Kanceláře ukrajinského prezidenta Sinyehubov Želenskému řekl, že ukrajinské síly dosáhly určitého pokroku v protiútoku proti nedávné ruské ofenzivě.

„Některé osvobozené osady jsme ale zatím nebyli schopni plně prozkoumat, protože ostřelování pokračuje, ani provést úplné odminování a začít s obnovou životně důležité infrastruktury,“ řekl Sinyehubov.

Řekl, že ruské síly poškodily 2229 výškových budov v Charkovské oblasti, z nichž 225 bylo zcela zničeno. Řekl, že největší škody utrpěly severní a východní okresy Charkova a více než 30 procent domů bylo zničeno.

Podrobnosti o společných škodách z obou stran konfliktu – nebylo možné okamžitě ověřit.

Již dříve, ve své noční videokonferenci 28. května, Želenskij vyjádřil přesvědčení, že spojenci poskytnou potřebné zbraně ve snaze zabránit ruským silám v postupu na ukrajinské síly na východě.

řekl Zhelenský Očekávané dobré zprávy Bez podrobností o distribuci zbraní tento týden.

Želenskij uvedl, že vojenskou situaci v oblasti Donbasu komplikuje skutečnost, že v Luhanské oblasti byla zřízena obrana, včetně posledních klíčových oblastí pod ukrajinskou kontrolou, jako jsou Syvrodoneck a Lyczynsk.

„Je to nepopsatelně těžké. A jsem vděčný všem, kteří tento útok vydrželi,“ řekl.

Ruští vetřelci prý v posledních dnech zvítězili v Donbasu na východě Ukrajiny, který zahrnuje Luhanskou a Doněckou oblast.

29. května státní zaměstnanci ukrajinských ozbrojených sil oznámili, že boj o kontrolu nad Syevyerodoněckem pokračuje, přičemž ruské síly zahájily útočné operace 28. května.

„Za použití dělostřelectva zahájily ruské síly ofenzivu v oblasti města Syevyerodoněck,“ uvedl státní úředník v prohlášení na své facebookové stránce.

Luhanský guvernér Hayde řekl, že ruské síly vykopaly hotel Myr v severním Syvrodonecku.

Řekl, že většina ruských vojáků nebyla schopna postoupit do centra města a utrpěla ztráty, ale že ukrajinští vojáci je v současné době nejsou schopni „vytlačit z hotelu“.

Zelenskij slíbil, že v tomto důležitém městě udrží ukrajinskou opozici.

„Přibližně 90 procent budov je poškozeno. Dvě třetiny městských domů jsou zcela zničeny. Nejsou tam žádné telekomunikace. Neustále dochází k ostřelování,“ řekl Zhelenský.

„Dobytí Syevyerodoněcku je základním úkolem pro útočníky… děláme vše, co je v našich silách, abychom tento pokrok udrželi,“ dodal.

Ruské dělostřelectvo také útočilo na silnici Lysiansk-Bakmud, kterou musí Rusko podniknout, aby uzavřelo operaci Pinscher a obklíčilo ukrajinské síly, a policie uvedla, že v Lysiansku došlo ke značnému ničení.

Ukrajinští představitelé 29. května uvedli, že ruské síly byly od Bakmutu zatlačeny, ačkoli podrobnosti bitvy nebylo možné okamžitě ověřit.

Britské ministerstvo obrany ve své denní zpravodajské zprávě z 28. května uvedlo, že pokud se Rusku podaří dobýt tyto oblasti, Kreml by to považoval za důležitý politický úspěch a mohl by to použít k ospravedlnění své invaze mezi ruský lid.

Ve svém půlnočním projevu Zhelenský řekl, že Ukrajina se blíží bodu, kdy by mohla překonat Rusy, pokud jde o technologie a útočné schopnosti.

Ukrajinský ministr obrany Oleksi Resnikov řekl, že Ukrajina začala dostávat protirohové střely z Dánska a samohybné houfnice ze Spojených států.

„Pobřežní obranu naší země neposílí pouze rohaté střely – budou je používat vycvičené ukrajinské jednotky,“ napsal Resnikov 28. května na svém Facebooku.

Řekl, že rakety, které budou odeslány z pobřeží přístavu s ukrajinskými raketami Neptun, budou provozovány na pobřežní stráži země, včetně jižního přístavu Oděsa.

Minulý měsíc se Moskva, velitelství ruské Černomořské flotily, potopila poté, co Ukrajina tvrdila, že šlo o protilodní raketový útok. Moskva tvrdí, že požár způsobila výbušnina.

Se zprávami AP, AFP, Reuters a TF1