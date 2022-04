Ve věku 75 let zemřel Evan Reitman, režisér filmu Krotitelé duchů a syn Nagye Auschwitz

Reitmanovi byly čtyři roky, když se svými rodiči uprchl z Československa a skrýval se v uhelné bárce. Nakonec se rodina v roce 1950 vydala do Toronta.

(JTAVe věku 75 let zemřel v sobotu Ivan Reitman, hollywoodský režisér a producent československého původu, který režíroval Krotitele duchů a další oblíbené americké komedie. Reitman zemřel ve spánku ve svém domě v Montecitu v Kalifornii, Podle agentury Associated Press.

Reitmanův první velký komerční úspěch přišel v roce 1978, kdy produkoval „National Lampoon’s Animal House“, ale jeho nejslavnějším dílem byla „Krotitelé duchů“, komedie o superhrdinech, kterou režíroval a která byla uvedena s velkým ohlasem v roce 1984. Během kariéry trvající téměř 50 let, Reitman spolupracoval s některými z nejoblíbenějších komiků své generace, včetně Dana Aykroyda, Robina Williamse, Dannyho DeVita, Billyho Crystala a Billa Murraye, a vydláždil cestu komediální filmové scéně.

„Existují tři generace,“ Harold Ramis, jedna z původních hvězd Krotitelů duchů, V roce 2007 řekl Forward, když mluvil o světě komedie, do kterého Reitman patří. „To ze mě dělá vážnou existenci.“ [Apatow] otec. [Michael] sera, [Seth] Rogen a [Jonah] Hill jsou současná generace. Evan je součástí generace prarodičů.“

Narodil se v roce 1946 židovským rodičům, kteří přežili holocaust – jeho matka přežila Osvětim, otec utekl z koncentračního tábora a později bojoval jako člen slovenského odboje – v Komárnu v Československu, Reitmannovi byly čtyři roky, když rodina opustila země. Rodina uprchla poté, co komunistická česká vláda začala vyhrožovat Reitmanovu otci, továrníkovi. Rodina uprchla schovaná v uhelném člunu, který se dostal z Komárna do Vídně po Dunaji a nakonec se v roce 1950 dostal do Toronta.

„Pamatuji si záblesky scén. Později mi řekli, jak mi dali nějaké prášky na spaní, abych nedělal hluk. Byl jsem tak uzemněný, že jsem usnul s otevřenýma očima. Moji rodiče se báli mé smrti,“ Reitman řekl Associated Press v roce 1979.

V Torontu projevoval Reitman zájem o představení již od raného věku a studoval hudbu a drama na McMaster University. Jeho první film, nízkorozpočtový film „Cannibal Girls“, byl propuštěn v roce 1973. Jeho velký zlom přišel v roce 1978 s „National Lampoon’s Animal House“, který produkoval, následovaný letní komedií z roku 1979 „Meatballs“ s Billem Murrayem v hlavní roli. , za což se přesunul do režisérského křesla.

Krotitelé duchů z roku 1984 byli místem, kde Reitman zanechal svůj největší kulturní dopad: jedinečné spojení uhlazené komedie a velkorozpočtových nadpřirozených speciálních efektů, které zaujalo publikum po celém světě. Vytvořila sérii filmů, televizních pořadů a videoher, které jsou dodnes populární.

Mezi jeho další hlavní díla patřily „Strips“, vojenská komedie z roku 1981, která bude znovu vydána jako televizní seriál. „Dave,“ politická bajka z roku 1993, v níž Kevin Kline hraje jako obyčejný muž, který vypadá jako prezident Spojených států; a rom-com z roku 2011 „No Strings Attached“ s Natalie Portman a Ashtonem Kutcherem v hlavních rolích.

„Miluji vyprávění dobrých příběhů a rozesmívání lidí,“ řekl Reitman Forward v roce 2007. „Zdá se, že se mi to daří.“

Reitman se oženil s Genevieve Robert, která konvertovala k judaismu v roce 1976, a měli tři děti. Jejich syn Jason Reitman následoval svého otce v režii. Otec a syn spolu pracovali na několika filmech, včetně filmu „Up in the Air“ nominovaného na Oscara v roce 2009, který napsal a režíroval Jason Reitman a produkoval Evan Reitman. Loni na podzim oba znovu spolupracovali na finále „Krotitelů duchů“, přičemž Jason režíroval a Ivan „Krotitelé duchů: Posmrtný život“, film, který byl poctou milovanému původnímu otci.

V době své smrti byl Reitman v předprodukci pro řadu dalších filmů, včetně „Trojčat“, pokračování komedie „Dvojčata“ z roku 1988 o geneticky modifikovaných dvojčatech, které hráli DeVito a Arnold Schwarzeneggerovi.

Reitman byl hrdý na úspěchy svého syna a měl tendenci plakat, když o nich mluvil. Dokonce povzbudil svého syna, aby opustil lékařskou fakultu ve prospěch kariéry v Hollywoodu, což se zjevně vyplatilo.

„Ale tati, řekl jsem, buď uspěji ve tvém stínu, nebo selžu ve světle reflektorů.“ Jason Reitman Řekl to Guardianu ve společném rozhovoru se svým otcem v listopadu 2021. Řekl: Strach není důvodem, proč nic nedělat.

Autor: Shira Hanau