Trump řekl, že Putin mu řekl, že je tím „nejzlomyslnějším“ prezidentem všech dob, ale přesto spolu vycházeli

Bývalý prezident Donald Trump promlouvá k davu během předvolební akce 1. července 2023 v Pickens v Jižní Karolíně.Shaun Rayford / Getty Images

Donald Trump se na shromáždění v Jižní Karolíně chlubil svým vztahem s Vladimirem Putinem.

Trump řekl, že ho Putin nazval „zlem“, ale přesto spolu vycházeli.

Trump často mluvil o tom, jaký má pozitivní vztah k Putinovi.

Bývalý prezident Donald Trump se v sobotu při projevu na shromáždění v Jižní Karolíně chlubil svým vztahem s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

„Jak řekl Putin, jste ten nejzlomyslnější prezident všech dob.“ Nikdy nebyl šéf, který by mi tohle udělal. Přesto jsem se s tím vypořádal. Není to hezké? Trump to řekl svým příznivcům v Pickens, venkovské komunitě v jižním státě.

Trump se během svého prezidentování tvářil přátelsky k Putinovi a zdráhal se kritizovat Rusko kvůli zprávám o vměšování do amerických prezidentských voleb v roce 2016. Jeho administrativa také uvalila na zemi několik kol sankcí.

Trump nadále chválil Putina za to, že tam byl „Chutný“ A „génius“ Dokonce i poté, co zahájil svou nevyprovokovanou invazi na Ukrajinu.

Často bezdůvodně tvrdil, že Putin by nenapadl Ukrajinu, kdyby byl stále prezidentem.

Prezident Donald Trump (vpravo) a ruský prezident Vladimir Putin hovoří, když se 11. listopadu 2017 vydávají na „rodinnou fotografii“ během summitu lídrů asijsko-pacifické hospodářské spolupráce (APEC) v Danangu ve středním Vietnamu.JORGE SILVA/POOL/AFP přes Getty Images

Trump často chválil světové vůdce, kteří jsou považováni za silné osobnosti nebo diktátory, jako je Putin, Severokorejský vůdce Kim Čong-unA Čínský vůdce Si Ťin-pching – Všichni jsou také obviněni z autoritářského chování.

Navzdory Trumpovým tvrzením o vztahu vzájemného respektu s Putinem již dříve naznačili další zasvěcení Washingtonu, že tomu tak nebylo.

Řekla to již dříve Fiona Hillová, která za Trumpa působila jako hlavní poradkyně pro Rusko v Radě národní bezpečnosti Putin je často z Trumpa frustrovaný Kvůli jeho neznalosti hlavních problémů.

Přečtěte si původní článek na Zájem o podnikání