Podle Organizace spojených národů: NPR je na Zemi poprvé 8 miliard lidí

Lidé na celém světě žijí déle a mají méně dětí. To jsou jen některé z trendů popsaných Organizací spojených národů v a Zpráva na světové populaci.

Zatímco se očekává, že průměrná délka života vzroste ze 72,98 v roce 2019 na 77,2 v roce 2050, tempo růstu bude na celém světě podle zprávy zveřejněné v úterý nadále zpomalovat.

Světová populace dosáhla v roce 2011 7 miliard a OSN očekává, že 9 miliard nedosáhne až za dalších 15 let.

I když je mezník pozoruhodný, na přesné velikosti světové populace záleží méně než na dynamice toho, kde lidé žijí, pracují a pohybují se, říká Jack Goldstone, profesor veřejné politiky na Univerzitě George Masona.

„Myslím, že na 8 miliardách dolarů je důležité, že to bude propojené, a tak si musíme zvyknout na myšlenku, že to, co se děje jinde, přímo ovlivní kvalitu našeho života tady,“ řekl Goldstone. říká NPR ranní vydání.

Toto zpomalení růstu populace je vysvětleno řadou faktorů, včetně snadno dostupné antikoncepce a lepšího vzdělání. Některé země mají velmi nízkou porodnost a Organizace spojených národů předpovídá, že nebudou schopny udržet svou populaci.

Očekávaná délka života nejméně rozvinutých zemí se v loňském roce oproti nejrozvinutějším zemím zpozdila o sedm let. Organizace spojených národů varuje, že země se starší populací budou muset vyvinout lepší systémy péče o seniory, včetně všeobecně dostupného sociálního zabezpečení a zdravotní péče.

Goldstone říká, že navzdory omezeným zdrojům a klimatickým změnám může svět stále spravovat populaci 9 nebo dokonce 10 miliard, pokud bude věnovat pozornost tomu, „co lidé dělají, jak žijí a jaké konkrétní regiony nebo skupiny rostou nejrychleji. “

Zpráva také očekává přeskupení nejlidnatějších zemí. Zpráva předpovídá, že Indie předstihne Čínu jako první zemi z hlediska počtu obyvatel v roce 2023 a zůstane jí až do roku 2050. Nigérie nahradí Spojené státy a stane se třetí nejlidnatější zemí ve stejném časovém období.

Migrace, zejména mezinárodní, je podle zprávy hlavním faktorem změn populace. Autoři říkají, že všechny země – ať už zažívají „příliv nebo odliv migrantů“ – by měly udělat vše pro to, aby v těchto změnách vytvořily řád a stabilitu.

Vepište Názorový článek v USA TodayGenerální tajemník OSN António Guterres varoval, že nerovnost mezi světovou populací bude i nadále představovat hrozbu pro celkovou stabilitu a dlouhověkost světové populace.

„Divize způsobují zpoždění a patová situace v otázkách od jaderného odzbrojení přes terorismus až po globální zdraví,“ napsal Guterres. „Nikdy jsem ale nesázel na lidskou kreativitu a velmi věřím v lidskou solidaritu.“

Guterres ocenil pokroky ve vědě a veřejném zdraví po celém světě, ale varoval, že „lidská rodina“ riskuje vážné nebezpečí, pokud se bude dále rozdělovat.

Pokud se klimatická změna nezpomalí, bude více hladomorů, říká Goldstone a dodává, že hlavní prioritou by měla být pomoc zemím, které čelí energetickému růstu – a těm, které mají právě teď největší požáry – na cestu čistších paliv.

„Čím dříve se dostaneme do této čisté, nízkonákladové budoucnosti, tím lépe pro svět,“ dodává.