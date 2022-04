Polsko jednou odmítlo hrát s Ruskem. Možná to budete muset udělat znovu.

Pozice FIFA se rychle změnila, jakmile byla jasná intenzita odporu ze strany polských hráčů. „Poslali jsme jim prohlášení, které bylo velmi jasné,“ řekl Kwiatkowski. „Proti Rusku nebudeme hrát vůbec, bez ohledu na to, s jakým jménem hrají nebo kde by mohl být stadion.“ Následující pondělí 28. února FIFA zcela obrátila kurz. Oznámila, že ruské a ruské kluby již nebudou moci hrát ve svých soutěžích ani na akcích UEFA. Bylo vydáno následné rozhodnutí, které umožnilo zahraničním hráčům v ruských týmech zrušit smlouvy a dokončit sezónu jinde.

Právě zásah hráčů, který prolomil byrokratickou patu, byl důležitý, zvláště když se na to Rusko připravuje Napadá její sportovní izolaci u Sportovního arbitrážního soudutajný, nevolený soudní orgán, který slouží jako jakýsi dobrovolný nejvyšší soud pro sportovní záležitosti.

Přes všechnu svou slávu se tradičně fotbalové hvězdy zdráhají zapojit se do čehokoli, co by se dalo považovat za politické téma. To se však začíná měnit v důsledku pandemie koronaviru a širšího hnutí Black Lives Matter. Hráči Premier League v Anglii nadále před zápasy klečí, což je gesto, které jako první v evropském fotbale přijali hráči Bundesligy v Německu.