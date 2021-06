Kelsey Grammer informuje o nadcházejícím restartu Frasier

Paramount Plus Potvrzeno v únoru to je mrazák Revival series Speak a Kelsey Grammer – Dr. Sám Frasier Crane trochu zahlédl, co mohou fanoušci očekávat To je nové Forbes Rozhovor.

„Budou existovat určité nuance, které se budou lišit, ale samozřejmě to bude stejný základní člověk,“ řekl 66letý herec celebrit. „Máme scénář a pracujeme na jeho vyleštění.“

Grammer řekl, že to „vypadá docela dobře“ pro jeho předchůdce mrazák Spoluhráči se připojí k restartovanému obsazení a nechává otevřené dveře Baby Newworth, která hrála bývalou manželku Lilith, aby „nám poskytla svou přítomnost“.

Pětinásobný držitel ceny Emmy – tři z nich mrazák—Mluvte také o tom, jak se populární rozhlasová show jeho postavy vyvíjela se současným mediálním prostředím:

„Ve scénáři se o tom ve skutečnosti diskutuje, tak uvidíme. Má to všechno, jakési nové příběhy kvůli absenci, časovému období, ve kterém je pryč. Hodně věcí se chystáme zjistěte, jak to prochází tou dekádou a půl. Nebo tak. V jeho budoucnosti může existovat podcast, nevím. V mé budoucnosti může být podcast o show, nevím. mluvím o tom. “

Grammer se objevil jako Dr. Frasier Cane Na zdraví V roce 1984 pokračoval ve vývoji postavy ve 202 epizodách, dokud 28měsíční vítěz Primetime Emmy Award neskončil v 11 sezónách v květnu 1993. mrazák, podskupina, která měla premiéru v září 1993 a před uzavřením v roce 2004 v mnoha ohledech předčila svého předchůdce.