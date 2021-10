Corey Taylor doufá, že zahájí Knotfest L.A. na „něčem masivním“

Slipknot už letos koncertovali, ale jejich vystoupení 5. listopadu v Los Angeles bude poprvé, co předvedou špičkovou show na stadionu ve své kariéře. Frontman Corey Taylor říká, že na oslavu této důležité události plánují nějaká „skvělá překvapení“.

Koncert je součástí Knotfest Roadshow, na které vystoupí také Bring Me the Horizon, Killswitch Engage, Fever 333, Code Orange a někteří členové Vendedových synů Vended a Taylorovy manželky Alicie Taylor taneční skupiny Cherry Bombs. Akce se bude konat na stadionu Bank of California.

“Skvělé na tom je, že jsme opravdu pracovali na opravdu pěkném zabijáckém setu, který jsme dali dohromady v nějaké praxi, prostě pokusem a omylem, dali dohromady show a bylo to opravdu těsné,” řekl Taylor. Během rozhovoru na Knotfestu s Ryanem J. Downeym a Oli Sykes z BMTH.

“Na Knotfest LA máme připraveno několik velkých překvapení, jen kvůli tomu, že nás k tomu nyní vedou naše kariéry. A fakt, že máme tak naskládaný tým,” pokračoval. “To je to, z čeho jsem nejvíc nadšený – nejen naše show, ale jen skutečnost, že nabízíme něco jako svědectví o hudbě, kterou milujeme, fanouškům, pro které rádi hrajeme, a jen doufáme, že je to začátek něco masivního v budoucnosti.”

Podívejte se na celý rozhovor níže.

Den po jejich prvním koncertu na hlavním kurtu bude k dispozici jako živý přenos – což bude technicky jejich první živá akce. Poté se v prosinci vydají do Jižní Ameriky, aby pokračovali v závodění. Zobrazit všechna data Tady.