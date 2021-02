Drastický pokles případů virů v Indii zanechává odborníky v rozpacích

Nové Dillí (AFP) – Když se pandemie koronavirů rozšířila do Indie, existovaly obavy, že by mohla přemoci křehký zdravotní systém ve druhé nejlidnatější zemi na světě. Zranění vzrostla po měsíce a v určitém okamžiku v Indii Vypadalo to, jako by to mohlo předjet USA Jako země s největším počtem případů.

Infekce však začaly klesat v září a nyní země hlásí přibližně 11 000 nových případů denně, ve srovnání s vrcholem kolem 100 000, což ponechává odborníky v úžasu.

Navrhli několik možných vysvětlení pro náhlý pokles – zaznamenaný téměř v každém regionu – včetně toho, že některé oblasti země mohly dosáhnout stádové imunity nebo že indiáni mohli mít před tímto virem určitou ochranu.

Indická vláda také připsala pokles případů částečně nošení masek, které je povinné na veřejných místech v Indii, a za porušení těchto pravidel jsou v některých městech uloženy vysoké pokuty. Odborníci však poznamenali, že situace je složitější, protože pokles je jednotný, i když v některých oblastech klesá dodržování masky.

Je to víc než jen zajímavá hádanka. Zjištění příčiny snížení počtu infekcí by mohlo pomoci orgánům kontrolovat virus v zemi, která hlásila téměř 11 milionů případů a více než 155 000 úmrtí. Na celém světě zemřelo přibližně 2,4 milionu lidí.

„Pokud neznáme příčinu, je možné, že byste nechtěně udělali věci, které by mohly vést k propuknutí epidemie,“ řekl Dr. Shahid Jamil, který studuje viry na indické Ashoka University.

V Indii, stejně jako v jiných zemích, chybí mnoho infekcí a existují otázky Jak vypočítat úmrtí na viry. Tlak na nemocnice v zemi se však v posledních týdnech také snížil, což je další známkou toho, že se šíření viru zpomalilo. Když zaznamenané případy v listopadu překročily 9 milionů, Ukázaly se oficiální údaje Téměř 90% všech lůžek kritické péče vybavených ventilátory v Novém Dillí bylo plných. Ve čtvrtek je 16% těchto postelí obsazeno.

Tento úspěch nelze přičíst očkování, protože Indie začala vakcíny dávat až v lednu – ale čím více lidí dostane vakcínu, výhled by měl vypadat lépe, ačkoli odborníci se také obávají Specifické varianty v mnoha zemích Což se zdá být nakažlivější a některé léčby a vakcíny jsou méně účinné.

Jedním z možných vysvětlení poklesu případů je, že některé velké oblasti dosáhly stádové imunity – prahová hodnota, při které si dost lidí vyvinulo imunitu proti viru prostřednictvím nemocí nebo očkování, takže se šíření začalo zpomalovat, říká Veneta Pal, která studuje systems Immunology na Indian National Institute of Immunology.

Odborníci však varují, že i když je imunita stáda na některých místech částečně zodpovědná za pokles, populace jako celek zůstává zranitelná – a musí i nadále přijímat preventivní opatření.

To platí zejména proto, že nový výzkum naznačuje, že lidé infikovaní jedním typem viru mohou být infikováni znovu novou kopií. Například Pal poukázal Nedávný průzkum v Manausu v BrazíliiV říjnu se odhadovalo, že více než 75% lidí mělo protilátky proti viru – než případy v lednu znovu vzrostly.

Řekla: „Myslím, že nikdo nemá konečnou odpověď.“

A v Indii nejsou data vzrušující. Národní screening protilátek indickými zdravotnickými agenturami odhadoval, že přibližně 270 milionů, nebo jeden z pěti Indů, se nakazilo virem před zahájením očkování – hluboko pod mírou 70% nebo vyšší, kterou podle odborníků může být prahová hodnota koronaviru, i když to není určitý.

„Zpráva zní, že velká část populace zůstává ohrožena,“ řekl Dr. Balram Bhargava, předseda předního indického orgánu pro lékařský výzkum, Indické rady pro lékařský výzkum.

Průzkum však poskytl další pohled na to, proč infekce v Indii klesá. Ukázalo se, že počet nakažených lidí v indických městech je větší než počet v jeho vesnicích a že virus se přenáší pomaleji venkovskými oblastmi.

Srinath Reddy, prezident společnosti Public Health Corporation v Indii, uvedl: „Venkovské oblasti mají menší hustotu davu, lidé pracují ve více otevřených prostorech a domy jsou větranější.“

Pokud se některé městské oblasti blíží imunitě stáda – ať už je tato hranice kdekoli – a také omezují přenos pomocí masek, fyzický distancování a následně poklesy, pak to možná může vysvětlit nízká rychlost, jakou virus prochází venkovskou Indií. Vyhozená čísla, navrhl Reddy.

Další možností je, že mnoho Indů je po celý život vystaveno různým chorobám – například cholera, tyfus a tuberkulóza – a tato expozice by mohla připravit tělo na silnější primární imunitní reakci na nový virus.

Pokud by mohl být virus COVID kontrolován v nose a krku, než se dostal do plic, nestal by se nebezpečným. „Vrozená imunita funguje na této úrovni tím, že se snaží snížit virovou infekci a zabránit jí dostat se do plic,“ řekl Jamil z Ashoka University.

Navzdory dobré zprávě v Indii přinesl vznik nových variant další výzvu pro snahy o zvládnutí pandemie u nás i po celém světě. Vědci identifikovali několik variant v Indii, včetně těch, které byly obviňovány z vyvolání nových infekcí u lidí, kteří již mají předchozí verzi viru. Stále však studují důsledky pro veřejné zdraví.

Odborníci zvažují, zda by varianty mohly vést k nárůstu případů v jižním státě Kérala, který byl dříve oslavován jako plán řešení viru. Kerala nyní představuje téměř polovinu současných případů COVID-19 v Indii. Výzkum financovaný vládou naznačuje, že by mohla hrát roli nakažlivější verze viru, a nadále probíhá úsilí o sekvenování jeho genomu.

S nejasným indickým úspěchem se odborníci obávají, že lidé nechají svoji ostražitost. Velké části Indie se již vrátily do normálního života. V mnoha městech trhy vzkvétají, silnice jsou přeplněné a restaurace jsou téměř plné.

„S klesajícími čísly mám pocit, že to nejhorší z COVID skončilo,“ řekl MB Ravikumar, architekt, který byl loni hospitalizován a zotavil se. „Všichni si můžeme vydechnout.“

Možná ještě ne, řekl Jishnu Das, ekonom zdraví na Georgetownské univerzitě, který radí státu Západní Bengálsko při řešení pandemie.

„Nevíme, jestli se to vrátí za tři až čtyři měsíce,“ varoval.

