psaní V časopise Current Biology vědci dokumentují dvojici fosilií z Inostrancevia , savec velikosti leoparda, o kterém se předpokládá, že má sloní kůži, v Jižní Africe. Jediný předchozí fosilní nález byl v Rusku, což naznačuje, že zvířata migrovala přes tehdejší superkontinent Pangea, aby hledala místo, kde by bylo lépe žít.

Nedávný výzkum naznačuje, že další druhy zmizely během nejextrémnějšího známého vymírání planety před 252 miliony let a jeden druh šavlozubého predátora se vydal na velkolepou cestu. Nové fosilní důkazy ukazují, že zvířata migrovala 7 000 mil, aby našla nový domov, než také vyhynou.

Událost způsobená změnou klimatu a živená sopečnými erupcemi by ztížila situaci velkým predátorům, jako je např. Inostrancevia najít jídlo. V důsledku toho, jak vědci píší, tento druh mohl migrovat na místo, kde byl „otevřený prostor pro velkého predátora“.

Pia Viglietti, vědecká pracovnice Field Museum v Chicagu a jedna ze spoluautorek studie, řekla V.I. tisková zpráva. „Ve skutečnosti nemáme žádné nedávné analogy toho, co můžeme očekávat od dnešního masového vymírání, a událost hromadného vymírání v Permo-triasu je jedním z nejlepších příkladů toho, co můžeme zažít s klimatickou krizí a našimi vlastními vymíráními.“ myslím, že jediný rozdíl je v tom, že víme, co dělat a jak tomu zabránit.