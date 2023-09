Nová mozaika Marsu by mohla lidem umožnit usadit se v jiném světě

Poznámka editora: Verze tohoto příběhu se objevila ve vědeckém zpravodaji CNN Wonder Theory. Chcete-li to dostat do schránky, Zaregistrujte se zdarma zde.





Když vozítko Perseverance v únoru 2021 přistálo na Marsu, nebyla sama.

Kromě vrtulníku Ingenuity nesla kosmická loď sadu vědeckých nástrojů určených k hledání známek starověkého života.

Percy měl zastrčený ve svém trupu také MOXIE – experiment využití kyslíkových zdrojů na Marsu.

Bůh Kyslík byl úspěšně generován Více než dva roky atmosféry Marsu bohaté na oxid uhličitý.

První experiment svého druhu skončil poté, co předčil očekávání NASA. Schopnosti přístroje ukázaly, že kyslík pro systémy podpory života a raketové palivo by mohl být vytvořen na Marsu spíše než transportován ze Země.

Zařízení je dalším nástrojem, který lidem umožní nakonec prozkoumat Mars. Ale astronauti budou potřebovat více Logistická podpora před kontaktem s rudou planetou.

Centrum EMM/EXI/Dimitra Atri/NYU Abu Dhabi pro astrofyziku a vesmírnou vědu Tato mapa Marsu, kterou vytvořili vědci z NYU Abu Dhabi, využívá barevné snímky celé planety.

Před každou dlouhou cestou je dobré zkontrolovat mapu a předpověď počasí pro váš cíl, zvláště pokud je to jiná planeta.

To je to, co vědci z NYU Abu Dhabi chtějí udělat s atlasem Marsu.

Projekt kombinuje tisíce snímků pořízených sondou Hope Probe SAE a vytváří planetu Detailní barevná mozaika celé planety. Kosmická loď obíhá Rudou planetu od roku 2021.

Mars Atlas lze použít k určení počasí, zdrojů a bezpečných míst přistání pro budoucí průzkumníky.

„Může se to zdát směšné, ale možná bude v budoucnu velmi běžné, že lidé budou jezdit na Mars a dokonce tam žít,“ řekl Dimitra Atri, vedoucí univerzitní výzkumné skupiny Mars.

V jihovýchodní Číně byla objevena fosilie neobvykle dlouhonohého ptáka podobného dinosaurovi.

Tvor se jmenuje FujianVenator Prodigy, což v latině znamená „podivný lovec z Fujian“, žil před 148 miliony až 150 miliony let.

Fujianvenator byl zhruba velký jako bažant Spodní nohy, které byly dvakrát tak dlouhé Stejně jako jeho stehna, což je charakteristický rys vzhledem k tomu, že u většiny dinosaurů tomu bylo naopak.

S laskavým svolením Christopher Owen Hunt Jeskyně Shanidar v oblasti Kurdistánu na severu Iráku je místem, kde byly nalezeny pozůstatky neandrtálců a také starověký pyl.

Když archeolog Ralph Solecki v roce 1960 objevil na severu Iráku 65 000 let staré pohřebiště neandrtálců, byly ostatky obklopeny chuchvalci pylu.

Spolu s kolegyní archeoložkou Arlette Leroy-Gourhanovou navrhli myšlenku záměrně umístit květiny na hrob v jeskyni Shanidar v Kurdistánu.

Tento pohřeb květin dal vzniknout novému myšlenkovému směru, že starověcí příbuzní lidí byli inteligentní a starostliví, nikoli hloupí a brutální.

Nové výzkumy však naznačují, že různé stopy pylu nalezené na celém místě nesly jiný obyvatel jeskyně: včely.

Povaha hrobů v jeskyni tomu však stále nasvědčuje „Rakká“ byla součástí neandrtálského pohřbuřekl Chris Hunt, emeritní profesor na Liverpool John Moores University ve Velké Británii, který vedl nejnovější studii.

Samostatně tým vědců určil, kdy a kdy se populace starověkého lidstva zmenšila Asi před 900 000 lety byly téměř vyhlazeny.

Po téměř dvou týdnech studia Měsíce si indický přistávací modul Chandrayaan 3 zaslouženě zdřímne.

Kontroloři mise uspali lander a jeho šestikolový rover na 14denní lunární noc, zatímco místo přistání je ve stínu Země. Tým se pokusí probudit kosmickou loď 22. září.

Od svého historického přistání 23. srpna Chandrayaan-3 analyzoval měsíční půdu, měřil seismickou aktivitu a detekoval přítomnost síry. a Sonda také udělala malý skok Pomocí svých trysek se usadil kousek od místa přistání.

Mezitím Japonsko uspělo Lunární lander „Moon Sniper“ byl zahájen. Tento týden spolu s novým rentgenovým satelitem. K Měsíci má sonda dorazit během tří až čtyř měsíců.

Nicola Reussensová Fotografii Nicolase Reussense jasně zeleného tanagera v rezervaci Maspi Amagusa v Ekvádoru získala cenu za nejlepší portrét.

Zbožňující rodiče tučňáků, kos tažený měsícem a jasně zelený tanager posazený na listu ve tvaru srdce jsou některé z úžasných snímků zaslaných do letošního ročníku soutěže Bird Photographer of the Year.

Fotografie divoké zvěře je studiem trpělivosti a některé z předložených snímků vznikaly roky.

Vítězná fotografie Fotograf Jack Chee, který ukazuje, jak samice sokola stěhovavého zasáhla pelikána více než dvojnásobné velikosti, který letěl příliš blízko hnízda sokola stěhovavého, čekal na zachycení snímku čtyři roky. „Procedura byla rychlá a byla hotová během mrknutí oka,“ řekla Qi. „Ale ten okamžik si budu pamatovat navždy.“

Archeologové Objevte čtyři 1900 let staré římské meče A další zachovalé artefakty v jeskyni u pobřeží Mrtvého moře v Izraeli.

Vědci vyrostli Ledviny jsou tvořeny většinou z lidských buněk uvnitř prasečích embryí Poprvé podnikáme „průkopnické kroky" směrem k pěstování orgánů, které lze použít k transplantacím.

Kosmická loď OSIRIS-REx brzy doručí na Zemi vzorek dlouho očekávaného asteroidu. Podívejte se na přípravy NASA Před očekávaným příjezdem kapsle 24. září.

Nově objevená kometa Nishimura se na obloze objevuje před úsvitem, když se přibližuje k Zemi a Slunci, ale pro pozorovatele oblohy může představovat výzvu. tady Jak objevit obtížné nebeské těleso.

